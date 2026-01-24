Cú bứt tốc ngoạn mục của bạc ở Việt Nam: Giờ này năm ngoái còn 30 triệu, giờ vượt 100 triệu/kg, ai còn nói 'mua bạc là lỗ'

Cuộc bứt tốc ngoạn mục từ con số 30 triệu

Nhìn lại thời điểm đầu năm 2025, giá bạc miếng và bạc thỏi tại thị trường Việt Nam chỉ dao động quanh ngưỡng 29,7 triệu đồng/kg. Tại thời điểm đó, bạc vẫn chưa thực sự được coi là một kênh đầu tư trọng điểm, thường bị lép vế trước vàng do quan niệm truyền thống "mua bạc là lỗ" và tính thanh khoản thấp.

Tuy nhiên, biểu đồ giá bạc trong suốt năm 2025 đã vẽ nên một đường thẳng đứng đầy ấn tượng. Đến cuối tháng 3/2025, giá bạc tăng nhẹ lên mức khoảng 36 triệu đồng/kg. Sự tích lũy tiếp tục diễn ra trong các tháng giữa năm và bắt đầu tăng tốc mạnh từ tháng 10/2025 khi đạt ngưỡng 57 triệu đồng/kg.

Tính đến ngày 23/01/2026, giá bạc bán ra đã chính thức chạm mốc 102.405.500 đồng/kg. Như vậy, chỉ sau hơn một năm, giá bạc đã đạt mức tăng trưởng xấp xỉ 244,4% . Đây là một con số sinh lời vượt xa vàng và các kênh đầu tư truyền thống khác trong cùng giai đoạn.

Biến động địa chính trị: "Ngòi nổ" cho đợt tăng giá lịch sử

Thanh khoản và giá trị của bạc bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ nhất vào hai tháng cuối chu kỳ: tháng 12/2025 và tháng 1/2026. Đây là giai đoạn thế giới chứng kiến những biến động địa chính trị lớn, đặc biệt là sự kiện Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela, gây chấn động thị trường tài chính toàn cầu.

Sự bất ổn chính trị tại quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn đã khiến dòng tiền tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro và tìm đến các "vịnh tránh bão" an toàn. Trong bối cảnh giá vàng đã chạm ngưỡng quá cao (vượt 4.000 USD/ounce), bạc trở thành lựa chọn thay thế hoàn hảo nhờ dư địa tăng trưởng còn lớn và nhu cầu công nghiệp thực tế. Chỉ riêng trong tháng 12/2025, giá bạc đã nhảy vọt từ mức 60 triệu đồng/kg lên hơn 83 triệu đồng/kg, trước khi thiết lập đỉnh mới trên 100 triệu đồng vào đầu năm 2026.

Người Việt thay đổi nhận thức đầu tư

Sự tăng trưởng thần tốc này không chỉ đến từ các yếu tố ngoại biên mà còn từ sự thay đổi trong tư duy của nhà đầu tư nội địa. Ông Mai Huy Tuần – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, một trong những đơn vị tiên phong mở ra "cuộc chơi" bạc miếng tại Việt Nam, cho biết sự đón nhận của thị trường đã vượt xa kỳ vọng.

Sự dịch chuyển này xuất phát từ thực tế giá vàng trở nên quá đắt đỏ, khiến những người có vốn nhỏ khó tiếp cận. Với thông điệp "Kế Hoạch Nhỏ - Tương Lai Lớn", bạc đã trở thành kênh tích lũy tài sản vật lý an toàn cho giới trẻ và những người mới lập nghiệp. Theo ông Tuần, thay vì giữ tiền mặt bị trượt giá, việc đầu tư vào bạc với số vốn chỉ từ vài triệu đồng giúp người dân bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Trước đây, rào cản lớn nhất của thị trường bạc là tính thanh khoản. Người dân thường lo ngại việc mua bạc trang sức khi bán lại sẽ mất giá sâu. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các sản phẩm bạc thỏi, bạc miếng đạt chuẩn quốc tế và hệ thống đại lý phủ rộng, định kiến này đã dần bị xóa bỏ.

Ông Mai Huy Tuần nhận định: “Việc thay đổi nhận thức là thách thức lớn nhất. Người dân từng cho rằng mua bạc là lỗ, nhưng giờ đây, bạc dần trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn. Với tốc độ phát triển hiện tại, bạc đang trở thành một kênh trú ẩn tài sản phổ biến”.

Triển vọng dài hạn từ nhu cầu công nghệ

Bên cạnh yếu tố trú ẩn an toàn, giá bạc tăng phi mã còn được hỗ trợ bởi nền tảng kinh tế số. Bạc là thành phần không thể thiếu trong sản xuất chip bán dẫn, công nghệ 5G và năng lượng tái tạo. Các tập đoàn lớn như Nvidia, Samsung hay Intel đang thúc đẩy nhu cầu bạc toàn cầu lên mức cao kỷ lục.

Sự kết hợp giữa khan hiếm nguồn cung, nhu cầu công nghiệp tăng cao và những bất ổn địa chính trị đã biến bạc từ một "người em" của vàng trở thành một trong những tài sản tăng trưởng mạnh nhất giai đoạn 2025-2026.

Trong bài đăng mới nhất của mình trên X, Tác giả "Cha giàu, Cha nghèo" Robert Kiyosaki viết: “Vàng và bạc đã được sử dụng làm tiền tệ trong hàng nghìn năm. Nhưng, trong thời đại công nghệ ngày nay, bạc được nâng tầm thành một kim loại cấu trúc kinh tế, giống như sắt từng là kim loại cấu trúc của thời đại công nghiệp." Điều này cho thấy bạc đang trở thành một kim loại quan trọng của tương lai kinh tế toàn cầu.

Với mốc 100 triệu đồng/kg vừa được xác lập, thị trường bạc tại Việt Nam được dự báo sẽ còn tiếp tục sôi động khi có nhiều yếu tố tích cực tác động.