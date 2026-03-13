Cụ bà sống tới 117 tuổi nhờ món ăn cực quen, ở Việt Nam gần như nhà nào cũng có

Cụ bà Maria Branyas Morera 117 tuổi, người từng nắm giữ kỷ lục sống thọ nhất thế giới đã cho thấy, tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền mà còn gắn chặt với chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

Cụ bà Maria Branyas Morera 117 tuổi người từng nắm giữ kỷ lục sống thọ nhất thế giới. Ảnh: Getty.

Một nghiên cứu chuyên sâu về cơ thể bà Maria Branyas Morera cho thấy bí quyết sống thọ không nằm ở việc sở hữu bộ gen hoàn hảo hay hoàn toàn tránh được bệnh tật, mà ở khả năng chịu đựng và phục hồi đáng kinh ngạc của cơ thể. Đặc biệt, các tế bào của bà vẫn duy trì khả năng “tự dọn dẹp” rác thải và tái tạo rất hiệu quả.

Bí quyết giúp bà Maria Branyas Morera sống thọ đến độ tuổi hiếm có thực ra khá đơn giản. Trong chế độ ăn hằng ngày, bà thường xuyên sử dụng những thực phẩm sau:

Thường xuyên ăn sữa chua: Trong thực đơn của bà, sữa chua đóng vai trò quan trọng nhờ cung cấp lợi khuẩn, đặc biệt là nhóm Bifidobacterium, giúp giảm viêm và sản sinh các axit béo có lợi cho cơ thể. Món ăn đơn giản này góp phần cân bằng hệ vi sinh đường ruột, đồng thời hỗ trợ cơ thể giảm tác động của các thực phẩm nhiều dầu mỡ hoặc khó tiêu.

Một điểm nổi bật trong chế độ ăn của cụ bà là việc duy trì thói quen sử dụng sữa chua mỗi ngày. Ảnh minh họa.

Theo phó giáo sư vi sinh vật học Claus Christophersen tại Đại học Edith Cowan (Úc), sữa chua là một thực phẩm thú vị vì chứa các vi khuẩn sống, đặc biệt là nhóm Lactobacillus. Đây là loại vi khuẩn tham gia vào quá trình biến sữa thành sữa chua.

Chúng sử dụng carbohydrate trong sữa để tạo ra axit lactic trong quá trình lên men, khiến protein trong sữa đông lại và hình thành cấu trúc đặc trưng của sữa chua. Lactobacillus là nhóm vi khuẩn quan trọng đối với sức khỏe đường ruột, dù thông thường chúng ta chỉ có số lượng khá thấp.

"Khi số lượng vi khuẩn này tăng lên, độ pH trong ruột sẽ giảm xuống, và đó là điều có lợi. Môi trường pH thấp giúp ngăn chặn mầm bệnh dễ dàng hơn, đồng thời tạo điều kiện để các vi khuẩn có lợi phát triển mạnh hơn", Phó giáo sư Claus Christophersen phân tích.

Bên cạnh đó, theo Giáo sư Emad El-Omar, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu hệ vi sinh, thuộc Đại học New South Wales, Bệnh viện St George (Úc), ngoài ăn sữa chua, bà Branyas đã làm rất nhiều điều đúng đắn khác cho sức khỏe.

Ăn nhiều rau củ và các loại hạt : Cụ bà Maria Branyas Morera ưu tiên chế độ ăn Địa Trung Hải, giàu rau củ và trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt và quả hạch. Đồng thời, bà hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, thịt đỏ, đường bổ sung và các loại ngũ cốc tinh chế.

Theo các chuyên gia, chế độ ăn này cung cấp nguồn carbohydrate phức hợp, chất xơ cùng nhiều vi chất cần thiết, tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh đường ruột phát triển bền vững. Nhờ đó, cơ thể duy trì khả năng chống viêm, tăng cường hệ miễn dịch và góp phần làm chậm quá trình lão hóa.