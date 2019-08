Cụ bà đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà hàng xóm vì bị nhắn tin hỏi "có lấy tiền không?"

Ngày 27/8, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh (68 tuổi, trú xóm 7, xã Nam Xuân, Nam Đàn) về hành vi Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Bà Thanh được công an cho tại ngoại.



Cơ quan công an thông tin, trước đó từ khoảng giữa năm 2018, chị Nguyễn Thị Vân (29 tuổi, hàng xóm bà Thanh) bị mất một số tiền lớn. Nghi ngờ nên chị Vân nhắn tin hỏi bà Thanh "có lấy tiền không?, nếu có thì cho xin lại, nếu không thì xin lỗi".

Cho rằng chị Vân vu oan mình lấy trộm tiền nên bà Thanh đã làm đơn lên xã. Sự việc sau đó được chính quyền địa phương hòa giải và cho rằng chị Vân không vu oan mà chỉ hỏi để làm rõ sự việc.

Bà Thanh làm việc với cơ quan công an tại xã Nam Xuân.

Ấm ức chuyện này nên bà Thanh đã nuôi ý định trả thù chị Vân. Bà Thanh sau đó mua nhiều lọ thuốc diệt cỏ hiệu Fansipan về cất trong nhà.

Ngày 14/5/2019, nhân lúc vắng người, bà Thanh đã mang 1 chai thuốc diệt cỏ sang đổ xuống giếng của gia đình chị Vân. Sáng 15/5, bà Thanh tiếp tục mang một chai thuốc diệt cỏ để đổ vào chai dầu gội đầu của chị Vân. Tuy nhiên do cửa khóa nên bà Thanh không thể thực hiện.

Thời điểm này, chị Vân đi về phát hiện bà Thanh từ trong nhà mình đi ra nên đã nghi ngờ có chuyện không hay. Khi mở camera an ninh kiểm tra, chị Vân mới biết bà Thanh đã mang chai thuốc trừ sâu sang để hãm hại gia đình nên lập tức báo lên chính quyền địa phương và cơ quan công an.

Hình ảnh bà Thanh mang chai thuốc diệt cỏ sang hãm hại gia đình chị Vân.

Khi chính quyền xã Nam Xuân và xóm gọi bà Thanh lên để làm rõ sự việc thì bà Thanh chối cãi không hãm hại gia đình chị Vân. Bà Thanh khai vào nhà chị Vân chỉ để tìm gà lạc và mang chai nước cho người nhà đi làm đồng uống.

Ngày 17/5, Công an xã Nam Xuân về trực tiếp tại hiện trường làm việc thì bà Thanh mới khai nhận trước đó ngày 14/5 đã đổ 1 chai thuốc diệt cỏ xuống giếng gia đình chị Vân. Ngày 15/5, bà Thanh tiếp tục mang chai thuốc diệt cỏ đổ vào chai dầu gội đầu chị Vân nhưng chưa thực hiện được.

Sự việc sau đó được Công an xã Nam Xuân báo lên Công an huyện Nam Đàn.

Gia đình bà Thanh và chị Vân nằm đối diện nhau.

Qua làm việc với cơ quan công an, bà Thanh khai nhận do ấm ức chuyện chị Vân vu oan mình trộm tiền nên đã mua thuốc diệt cỏ về để đổ vào giếng và chai dầu gội đầu của chị Vân mục đích cho chị Vân rụng tóc và xấu xí.

Công an sau đó đã lấy mẫu nước trong giếng của gia đình chị Vân đi giám định. Kết quả cho thấy, chất độc trong nước chưa đủ để gây chết người.

Được biết, sau vụ việc, 5 người trong gia đình chị Vân gồm bố mẹ chồng, chị Vân và 2 con nhỏ đã đi khám tại các bệnh viện. May mắn các bác sỹ xác định cả 5 người âm tính với chất độc.

Cơ quan công an thu mẫu nước trong giếng gia đình chị Vân đi giám định.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Vân cho biết, hiện gia đình đã nhận được thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm vụ việc từ Công an huyện Nam Đàn. Tuy nhiên gia đình chị Vân chưa đồng ý với tội danh mà cơ quan công an đã khởi tố đối với bà Nguyễn Thị Thanh.

Chị Vân cho rằng, hành vi bà Thanh đã đổ chai thuốc diệt cỏ xuống giếng là cố ý hãm hại giết cả gia đình chị Vân chứ không chỉ để làm gây rụng tóc.