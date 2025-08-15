HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cụ bà 80 tuổi tử vong sau khi bị người đàn ông bóp cổ

Tuệ Lâm/VTC News |

Người thân nghĩ rằng cụ bà 80 tuổi qua đời khi ngồi trên ghế xếp do tuổi già sức yếu, nhưng khi xem lại camera an ninh, họ bàng hoàng khi thấy cụ bị sát hại.

Công an phường Tân Uyên, TP.HCM, đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ cụ bà bị sát hại tại nhà riêng.

Cụ bà 80 tuổi ở TP HCM bị bóp cổ đến tử vong , Gây Phẫn nộ dư luận - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án.

Thông tin ban đầu, sáng 15/8, gia đình phát hiện cụ bà đã tử vong trên ghế xếp. Cho rằng cụ lớn tuổi (80 tuổi), qua đời, nên gia đình không trình báo công an.

Tuy nhiên, khi trích xuất camera, gia đình mới hoảng hồn phát hiện cụ bà bị sát hại. Ngay lập tức gia đình đã trình báo công an địa phương.

Cụ thể, hình ảnh camera cho thấy, vào 19h30 ngày 14/8, cụ bà đang ngồi xem tivi trên ghế xếp. Lúc này, một người đàn ông đội mũ, mặc áo khoác, quần lửng tiến tới từ phía sau, bóp cổ cụ bà.

Thấy nạn nhân vùng vẫy, kẻ này dùng chiếc gối đè lên mặt. Cụ bà bất tỉnh ngay sau đó. Gây án xong, hung thủ rời khỏi hiện trường.

Theo người thân của nạn nhân, vẫn chưa rõ nguyên nhân gây án của người này vì bước đầu chưa phát hiện tài sản bị xáo trộn.

Lực lượng chức ăng đang tiếp tục điều tra để làm rõ động cơ gây án và truy bắt hung thủ.


