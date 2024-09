Cụ bà 80 tuổi dự thi Miss Universe

Từ năm 2018, ban tổ chức Miss Universe đã loại bỏ một số giới hạn về tiêu chí dự thi. Điều này khiến cuộc thi trở thành sân chơi sắc đẹp bình đẳng, đa dạng và không phân biệt đối xử khi phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ "big size", người đã lập gia đình, sinh con... cũng có thể đăng ký tham gia. Và với tiêu chí cởi mở, năm nay, cuộc thi Miss Universe Korea cũng đã xuất hiện một thí sinh vô cùng đặc biệt là bà Choi Soon Hwa (80 tuổi). Quyết định thi hoa hậu của bà Choi Soon Hwa ở tuổi xế chiều đã phá vỡ rào càn tuổi tác tại 1 cuộc thi sắc đẹp ở Hàn Quốc, đồng thời tạo động lực cho tất cả phụ nữ lớn tuổi tự tin chinh phục vương miện hoa hậu. Theo truyền thông Hàn Quốc, bà Choi Soon Hwa hiện là thí sinh lớn tuổi nhất của Miss Universe Korea 2024. Tháng 10 sắp tới, bà sẽ bước sang tuổi 81. Nếu giành chiến thắng, bà sẽ đại diện Hàn Quốc tham dự Miss Universe 2024 tại Mexico vào cuối năm nay, là đối thủ trực tiếp của Kỳ Duyên. Hiện, công chúng vô cùng mong chờ vào màn thể hiện của bà Choi Soon Hwa tại Miss Universe Korea 2024.

Bà Choi Soon Hwa quyết tâm chinh phục vương miện Miss Universe Korea 2024 ở tuổi 80

Trước khi dự thi hoa hậu, bà Choi từng là nhân vật truyền cảm hứng ở Hàn Quốc khi theo đuổi sự nghiệp người mẫu ở tuổi ngoài 70. Bà Choi Soon Hwa sinh ra vào giữa Thế chiến thứ 2. Bà từng ước mơ trở thành người mẫu nhưng đáng tiếc không thể thực hiện được. Sau đó, bà gắn bó với công việc điều dưỡng. Trong quá trình công tác ở bệnh viện, một bệnh nhân đã khuyến khích bà theo đuổi ước mơ trở thành người mẫu. Lời cổ vũ của bệnh nhân này đã thắp ngọn lửa đam mê đã bị lãng quên trong hơn một thập kỷ của bà Choi.

Bà Choi mong muốn trở thành người mẫu nhưng không có cơ hội thực hiện ước mơ khi trưởng thành

Vì vậy, sau khi nghỉ hưu, bà Choi Soon Hwa đã quyết định thử sức với công việc người mẫu, bất chấp sự phản đối của gia đình và bạn bè đồng niên. Ở tuổi 76, bà đăng ký học catwalk và nhanh chóng được một công ty quản lý ký hợp đồng. Đến tuổi 77, bà đã thực hiện được ước mơ sải bước trên sàn runway lần đầu tiên. Bà Choi Soon Hwa được đánh giá cao ở sự tự tin, thần thái sang trọng, luôn chuyên nghiệp và nỗ lực trong quá trình làm việc. Quyết tâm theo đuổi, sống hết mình với ước mơ và phá bỏ giới hạn của bà Choi trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người cao tuổi khác ở Hàn Quốc.

Sau khi nghỉ hưu, bà Choi Soon Hwa quyết định chinh phục đam mê bỏ lỡ thời trẻ của mình ở tuổi ngoài 70, bất chấp gia đình và bạn bè đồng niên không ai ủng hộ bà

Năm 77 tuổi, bà thực hiện được ước mơ sải bước trên sàn runway lần đầu tiên

Thần thái ấn tượng, đẹp lão của bà Choi Soon Hwa ở tuổi xế chiều khiến dân tình khó rời mắt

Nguồn: Nate