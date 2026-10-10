Cụ bà 79 tuổi đạp xe tập thể dục bị xe khách cán tử vong thương tâm ở TP.HCM

Cụ bà đạp xe đi tập thể dục trên đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM) xảy ra va chạm với ô tô khách. Vụ việc khiến cụ bà bị cán tử vong.

Ngày 10/10, Công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe đạp và ô tô khách khiến một người tử vong.

Trước đó, hơn 6h cùng ngày, tài xế lái chiếc xe hợp đồng loại 47 chỗ mang biển số 86H-029.xx chạy trên làn hỗn hợp đường Phạm Văn Đồng, theo hướng từ cầu Bình Lợi đi cầu vượt Linh Xuân.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm. Ảnh: CACC

Khi gần đến điểm giao với đường Kha Vạn Cân (phường Thủ Đức), phương tiện xảy ra va chạm với xe đạp do cụ bà T.T.T. (79 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển chạy cùng chiều. Vụ va chạm làm nạn nhân bị chiếc xe khách cán tử vong tại chỗ.

Theo tìm hiểu được biết, bà T. ngụ gần Công viên Gia Định. Sáng nay, bà đạp xe đi tập thể dục thì không may gặp tai nạn.

Nhận tin, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08), Công an TP.HCM và Công an phường Thủ Đức đến hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.