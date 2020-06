Cụ bà 78 tuổi bị con dâu chở tới bỏ ở căn nhà hoang tại Cà Mau đã tử vong

Cụ bà Tiêu Thị An (78 tuổi) bị con dâu và cháu nội chở về bỏ tại căn nhà cũ bỏ hoang, nơi mà cụ sinh sống khoảng 7 - 8 năm trước, ở ấp Tân Phước, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Sự việc khiến dư luận không khỏi bất bình.



Vài ngày trước, ông Ngô Bá Thành, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi chia sẻ với báo giới, công an huyện này đang xác minh thông tin về người con dâu, nếu kết quả xác minh có hành vi ngược đãi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thế nhưng, hôm nay (26/6), Thanh niên online đưa tin, cụ An đã qua đời. Nguồn này dẫn thông tin từ lãnh đạo UBND xã Tân Thuận cho hay, trong khi các cơ quan chức năng đang phối hợp xem xét, đề xuất giải quyết chính sách bảo trợ xã hội cho cụ Tiêu Thị An theo quy định thì cụ An từ trần. UBND huyện Đầm Dơi chỉ đạo Phòng LĐ-TB-XH phối hợp cùng UBND xã Tân Thuận và cùng với gia đình lo hậu sự cho cụ An.

Cũng theo tờ Thanh niên, tang lễ của cụ An được 3 người cháu tổ chức, gia đình xin miễn chấp điếu đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng không xem xét, truy cứu nguyên nhân ngược đãi đối với cụ An.



Theo báo cáo của Phòng LĐ-TB-XH huyện Đầm Dơi, chồng cụ An chết cách đây 10 năm, cụ có 4 người con thì con đầu đã mất, con thứ 3 bị ung thư. Con thứ 4 chuyển tới TP.HCM làm thuê trước Tết nên đưa cụ qua để con dâu thứ 2 chăm sóc. Các con của cụ có đời sống khó khăn, bản thân cụ An bị ung thư, nếu đưa tới bệnh viện thì không có tiền chi trả. Khi cụ mất, các con cũng không có điều kiện đưa cụ về mai táng ở quê.

Trước đó, hôm 16/6, con dâu và cháu nội chở cụ An về bỏ ở căn nhà cũ bỏ hoang của gia đình. Trước khi bỏ đi, cô con dâu này đã điện thoại thông báo cho người thân biết về vụ việc. Thời điểm đó cụ An rất yếu, tiêu tiểu một chỗ, không nói được rõ ràng. Một người cháu của cụ An là ông Dương Văn Lây đã đưa cụ về chăm sóc.

