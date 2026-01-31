CSR không chỉ còn là chiến lược truyền thông doanh nghiệp: Top những dự án chạm tới trái tim tại WeChoice Awards 2025

Trong hành trình WeChoice Awards 2025 với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, hạng mục “Dự án CSR Truyền cảm hứng” là nơi những giá trị nhân văn của doanh nghiệp được thể hiện rõ nét nhất. Đây không chỉ là sự vinh danh các chiến dịch vì cộng đồng của doanh nghiệp, mà là lời ghi nhận dành cho những hành trình bền bỉ, xuất phát từ trách nhiệm thực tâm nhằm tạo ra thay đổi tích cực và lâu dài cho xã hội.

Mỗi dự án CSR là một mảnh ghép góp phần tạo nên bức tranh Việt Nam giàu lòng trắc ẩn, nơi con người luôn là trung tâm của mọi sự phát triển. Từ các sáng kiến bảo vệ môi trường và sinh kế bền vững như “Gia đình HaHa”, đến những điểm tựa tinh thần đầy xúc động như “Mái ấm Gia đình Việt” của Hoa Sen Home, hay sự hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng lũ thông qua chương trình “Một vòng tay ấm”.

Tinh thần CSR hiện đại còn được thể hiện qua sự sáng tạo và khả năng kết nối cộng đồng mạnh mẽ. UpRace 2025 dùng công nghệ để biến mỗi bước chạy thành nguồn lực cho y tế và giáo dục, MILO nỗ lực xóa bỏ rào cản bình đẳng trong thể thao trẻ em. Những công trình mang tính biểu tượng như cầu đi bộ của Nutifood hay sứ mệnh “Ngân hàng Hạnh phúc” của SHB đều chung một mục tiêu kiến tạo xã hội nhân ái và bền vững.

Cuộc đua tại WeChoice Awards 2025 vì thế không được đo bằng những con số khô khan, mà bằng những giá trị tử tế đang âm thầm lan tỏa, cùng nhau viết tiếp một tương lai hạnh phúc hơn cho Việt Nam.

Giấc Mơ Lọ Lem của PNJ: Trao quyền tự tin cho trẻ em gái yếu thế

Giấc Mơ Lọ Lem là dự án CSR do Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) khởi xướng, với sự đồng hành của Đại sứ H’Hen Niê - biểu tượng cho nghị lực và bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam. Xuất phát từ sự trăn trở trước những khoảng trống còn bỏ ngỏ trong các chương trình xã hội, dự án ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng đời sống tinh thần, sự tự tin và niềm tin vào bản thân cho trẻ em gái yếu thế, những giá trị vốn ít được quan tâm song hành cùng hỗ trợ vật chất và học tập.

Với sứ mệnh “gieo giấc mơ”, PNJ triển khai mô hình giáo dục kỹ năng kết hợp truyền cảm hứng, hướng tới phát triển toàn diện cho trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chuỗi ngày hội cộng đồng, lớp học kỹ năng mềm và sân khấu tỏa sáng, các em được vui chơi, khám phá bản thân, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ra quyết định và tự tin thể hiện mình dưới sự dẫn dắt của H’Hen Niê.

Dự án được triển khai theo chiến lược gắn kết đa tầng, phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, các trung tâm bảo trợ và doanh nghiệp đối tác, đồng thời khuyến khích sự chung tay của khách hàng. Việc phân quyền cho các chi nhánh PNJ giúp mô hình được địa phương hóa, từ đó lan tỏa rộng khắp và tiếp sức cho hàng trăm trẻ em gái trên toàn quốc.

Xuyên suốt “Giấc Mơ Lọ Lem” là niềm tin của PNJ rằng mỗi bé gái đều xứng đáng được yêu thương, được trao quyền và được nuôi dưỡng sự tự tin để bước vào đời.

Với hơn 38 năm phát triển, PNJ không chỉ là doanh nghiệp dẫn đầu ngành bán lẻ trang sức Việt Nam mà còn kiên định theo đuổi các giá trị nhân văn vì cộng đồng.

Ngân hàng Hạnh phúc của SHB

Hơn ba thập kỷ qua, “Ngân hàng Hạnh phúc” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của SHB. Với tư duy xây dựng giá trị nội lực để lan tỏa ra cộng đồng, SHB đã dành hàng nghìn tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Đặc biệt trong năm 2025, các hoạt động CSR bùng nổ mạnh mẽ trên bốn trụ cột chiến lược: an sinh xã hội, giáo dục - y tế, thể thao - văn hóa và hỗ trợ người yếu thế.

Đặc biệt, chiến dịch “Gieo Hạnh phúc” đã trở thành điểm chạm cảm xúc khi SHB kết nối cộng đồng với những em nhỏ khiếm khuyết, cùng các em biến những ước mơ giản dị thành hiện thực.

Trong công tác cứu trợ khẩn cấp, SHB phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai các chương trình hỗ trợ với tổng kinh phí lên tới 24 tỷ đồng. Song song với các hoạt động ở cấp hệ thống, đội ngũ cán bộ, nhân viên và các chi nhánh SHB đã có mặt kịp thời tại nhiều địa phương, trực tiếp sẻ chia và hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trước đó, trong chương trình "Mái ấm cho đồng bào tôi", SHB đã trao tặng 100 tỷ đồng cho tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời phối hợp cùng Tập đoàn T&T và Bộ Công an, triển khai xây dựng 700 căn nhà cho người nghèo tỉnh Bạc Liêu; 150 căn nhà cho người dân và 1 điểm trường cho con em đồng bào miền núi tại các tỉnh vùng cao phía Bắc.

Trên phương diện thể thao - văn hóa, SHB cũng bền bỉ gắn bó với thể thao suốt hơn 20 năm qua, với tổng ngân sách đầu tư và tài trợ lên tới 100 tỷ đồng cho công tác phát triển tài năng bóng đá trẻ. Riêng trong năm 2025, ngân hàng đồng hành cùng Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng, góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác và lan tỏa tinh thần thể thao khu vực.

Long Châu Sẻ Chia - Hành trình sức khoẻ vì một Việt Nam khỏe mạnh

Khởi xướng từ tháng 6/2025, “Long Châu sẻ chia - Hành trình sức khoẻ vì một Việt Nam khỏe mạnh” là dự án CSR dài hạn vì sức khỏe cộng đồng của hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu. Dự án hướng tới những người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, nơi việc tiếp cận dịch vụ y tế còn nhiều hạn chế.

Kiên định với sứ mệnh 'vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn', hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và các đơn vị y tế tổ chức khám, tư vấn, tầm soát sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí...

Thông qua mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng trên 34 tỉnh thành, Long Châu tiếp tục trở thành cánh tay nối dài của ngành y tế trong nỗ lực xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và bền vững, góp phần giúp người dân dễ dàng, chủ động tiếp cận dịch vụ y tế đầy đủ, công bằng và kịp thời.

UpRace - Dùng công nghệ biến mỗi bước chạy thành nguồn lực vì cộng đồng

Ra đời từ năm 2017, UpRace là sáng kiến công nghệ cộng đồng do VNG khởi xướng, tiên phong kết nối rèn luyện sức khỏe với thiện nguyện tại Việt Nam. Trong bối cảnh nhịp sống hiện đại khiến thói quen vận động ngày càng khó duy trì, đồng thời nhiều lĩnh vực xã hội vẫn thiếu nguồn lực bền vững, UpRace ra đời với một khát vọng giản dị nhưng mạnh mẽ: xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn và nhân ái hơn, thông qua từng bước chạy.

Từ một hoạt động nội bộ, UpRace đã phát triển thành phong trào chạy bộ cộng đồng quy mô lớn, cho phép mọi người tham gia ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào thông qua nền tảng công nghệ. Mỗi kilomet được ghi nhận không chỉ là nỗ lực cho sức khỏe cá nhân, mà còn được quy đổi thành nguồn đóng góp cho các tổ chức xã hội, do VNG và các nhà tài trợ cam kết đồng hành. Việc tích hợp công nghệ và AI giúp dữ liệu minh bạch, chính xác, xây dựng niềm tin và thúc đẩy sự tham gia bền bỉ trong cộng đồng.

Sau hơn 7 năm, UpRace đã kết nối hơn 1.400 doanh nghiệp và tổ chức, thu hút gần 900.000 người tham gia, ghi nhận gần 27 triệu km và đóng góp gần 35,5 tỷ đồng cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, sinh kế và môi trường. Riêng mùa giải UpRace 2025, dự án tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Học bổng Vừ A Dính, ASVDO và Sơ sinh Việt Nam, lan tỏa mạnh mẽ lối sống tích cực và tinh thần sẻ chia trên khắp cả nước

Từ những giấc mơ nhỏ bé của trẻ em gái, đến hạnh phúc của từng mái nhà, từng lớp học và sức khỏe của cả cộng đồng, các dự án CSR tại WeChoice Awards 2025 đang cùng nhau viết tiếp một câu chuyện Việt Nam giàu lòng nhân ái. Đó là câu chuyện của sự tử tế được nuôi dưỡng bằng hành động, nơi không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của đất nước.