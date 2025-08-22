CSIS: Phát hiện căn cứ tên lửa liên lục địa bí mật của Triều Tiên

Hình ảnh vệ tinh do Planet Labs cung cấp cho thấy Căn cứ hoạt động tên lửa Sinpung Dong ở Triều Tiên vào ngày 12/8.

Theo Beyond Parallel, Triều Tiên đã âm thầm xây dựng và vận hành một căn cứ tên lửa tầm xa quy mô lớn gần biên giới Trung Quốc, nơi lưu trữ những vũ khí chiến lược tiên tiến nhất.

Điều này cho thấy họ tiếp tục nỗ lực nâng cao năng lực tấn công hạt nhân, theo một báo cáo của một viện nghiên cứu.

Căn cứ tại Sinpung, tỉnh Bắc Pyongan, nằm cách biên giới Trung Quốc khoảng 27 km, nhiều khả năng bố trí một đơn vị quy mô cấp lữ đoàn được trang bị tổng cộng 6–9 tên lửa liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cùng các bệ phóng di động đi kèm, theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

“Đánh giá hiện nay cho thấy trong thời gian khủng hoảng hoặc chiến tranh, các bệ phóng và tên lửa này sẽ rời căn cứ, gặp các đơn vị chuyên trách bảo quản và vận chuyển đầu đạn, và tiến hành hoạt động phóng từ các vị trí phân tán đã được khảo sát trước,” báo cáo bổ sung, dẫn hình ảnh vệ tinh, theo Beyond Parallel.

CSIS cho biết việc khởi công xây dựng căn cứ bắt đầu khoảng năm 2004 và các cơ sở chủ yếu được xây dựng và đưa vào hoạt động vào khoảng năm 2014, đồng thời cho thấy khu liên hợp tiếp tục được phát triển liên tục kể từ đó.

Tờ Bloomberg nói rằng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, nhưng không nêu chi tiết thêm.

Vị trí căn cứ sát biên giới Trung Quốc càng làm tăng tính an toàn trước các cuộc tấn công, nâng cao hệ quả địa chính trị đối với cả Washington và Bắc Kinh.

Việc xây dựng tiếp tục, cùng với kinh nghiệm chiến trường thực tế mà Triều Tiên có được khi hỗ trợ lực lượng Nga, cho thấy tham vọng hạt nhân của ông Kim Jong Un đang gia tăng và khó bị răn đe hơn - Beyond Parallel và Reuters cho hay.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Thông tin này được công bố chỉ vài ngày sau khi ông Kim kêu gọi “mở rộng nhanh chóng” chương trình vũ khí hạt nhân của nước này, làm gia tăng căng thẳng đúng vào thời điểm Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu các cuộc tập trận chung mà Bình Nhưỡng coi là tiền đề cho chiến tranh.

Tổng thống Donald Trump và ông Kim từng gặp nhau trực tiếp 3 lần trong nhiệm kỳ đầu tiên của đương kim Tổng thống Mỹ, nhưng những cuộc gặp đó không thuyết phục được ông Kim ngừng phát triển chương trình vũ khí hạt nhân.

Kể từ đó, Triều Tiên đã khước từ ý tưởng đàm phán với Mỹ và đã nổi lên như một đồng minh quan trọng của Nga, ủng hộ hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine.

Ông Kim từng nói trong tuần này rằng cách duy nhất để bảo vệ an ninh đất nước là “làm kẻ thù khiếp sợ” trước Triều Tiên và rằng năng lực của nước này sẽ “được thể hiện bằng những hành động thực tế.”