HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CSGT yêu cầu 865 chủ phương tiện sau đây khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phương Anh
|

Chủ các phương tiện nên khẩn trương tra cứu và thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định.

Theo thông báo từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, trong tuần từ ngày 18/5 đến 24/5/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 749 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, chủ yếu là lỗi điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Danh sách các phương tiện vi phạm bao gồm:

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.
- Ảnh 8.
- Ảnh 9.
- Ảnh 10.
- Ảnh 11.
- Ảnh 12.
- Ảnh 13.
- Ảnh 14.
- Ảnh 15.
- Ảnh 16.
- Ảnh 17.
- Ảnh 18.

Trong khi đó, tại Hưng Yên, theo Vnetraffic Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh ghi nhận 116 trường hợp phương tiện bị xử lý phạt nguội trong cùng khoảng thời gian.

Trong số này có 18 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông được phát hiện qua camera giám sát.

Danh sách bao gồm:

- Ảnh 19.

Bên cạnh đó, có 98 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, gồm 52 ô tô và 46 mô tô:

- Ảnh 20.

Như vậy, chỉ trong một tuần, hai địa phương đã ghi nhận tổng cộng 865 trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý thông qua hình thức phạt nguội.

Các lỗi vi phạm tập trung chủ yếu vào hành vi chạy quá tốc độ và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP đang được áp dụng, người điều khiển ô tô chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h có thể bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng; vượt quá từ 10 km/h đến 20 km/h bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe. Với các trường hợp vượt tốc độ trên 20 km/h, mức phạt tiếp tục tăng mạnh, kèm hình thức trừ điểm bằng lái theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các chủ phương tiện chủ động tra cứu thông tin vi phạm để sớm hoàn thành nghĩa vụ xử lý phạt nguội, tránh phát sinh các thủ tục liên quan khi đăng kiểm phương tiện hoặc thực hiện các giao dịch hành chính khác.

Đồng thời, người dân cần nghiêm túc chấp hành quy định về tốc độ, tín hiệu giao thông và hệ thống biển báo nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như cộng đồng.

Để tra cứu phương tiện có nằm trong danh sách vi phạm hay không, người dân có thể truy cập trang tra cứu tại Website của Cục Cảnh sát giao thông hoặc sử dụng ứng dụng VNeTraffic để kiểm tra thông tin vi phạm, theo dõi quá trình xử lý và thực hiện các thủ tục liên quan theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Tags

CSGT

phạt nguội

chủ phương tiện

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

01:17
Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

00:40
Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

00:46
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

01:03
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại