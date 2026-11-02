CSGT yêu cầu 547 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá vừa ra thông báo danh sách các phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.
Theo đó, từ ngày 01/10/2026 đến ngày 11/10/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận 282 trường hợp vi phạm phạt nguội.
Bên cạnh đó, từ ngày 16/9/2026 đến ngày 30/9/2026, có 265 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ.
Hiện công an tỉnh đã gửi thông báo phục vụ "Xử phạt nguội".
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
STT
Thời gian vi phạm
Phương tiện
Biển số
Vị trí vi phạm
Hành vi vi phạm
1
01-10-2026 00:21
Ô tô con
36H-077.38
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
2
01-10-2026 08:15
Ô tô con
36A-636.59
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
3
01-10-2026 10:09
Ô tô con
36C-404.51
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
4
01-10-2026 11:26
Ô tô con
36A-882.92
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
5
01-10-2026 12:59
Ô tô con
36K-318.18
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
6
01-10-2026 14:18
Ô tô con
36A-895.72
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
7
01-10-2026 17:26
Ô tô con
36A-626.11
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
8
01-10-2026 17:36
Ô tô con
36A-671.74
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
9
01-10-2026 17:42
Ô tô con
36A-980.47
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
10
02-10-2026 08:32
Ô tô con
36K-426.47
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
11
02-10-2026 09:23
Ô tô con
36A-839.68
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
12
02-10-2026 13:53
Ô tô con
36A-392.46
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
13
02-10-2026 14:51
Ô tô con
36A-087.27
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14
02-10-2026 15:02
Ô tô con
36A-623.88
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15
02-10-2026 15:04
Ô tô con
36A-674.84
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16
02-10-2026 16:32
Ô tô con
36A-459.86
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17
02-10-2026 17:01
Ô tô con
36A-258.68
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18
02-10-2026 17:08
Ô tô con
36A-857.49
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19
02-10-2026 17:12
Ô tô con
30F-624.98
Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20
02-10-2026 18:22
Ô tô con
36K-323.84
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21
02-10-2026 18:44
Ô tô con
36A-498.34
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
22
02-10-2026 18:46
Ô tô con
36B-438.31
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23
02-10-2026 19:15
Ô tô con
36A-940.34
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24
02-10-2026 19:18
Ô tô con
36A-709.33
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25
02-10-2026 23:00
Ô tô con
36A-379.26
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26
03-10-2026 00:43
Ô tô con
98A-775.19
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27
03-10-2026 05:59
Ô tô con
15A-780.84
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
28
03-10-2026 07:00
Ô tô con
36A-797.89
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29
03-10-2026 07:24
Ô tô con
36B-375.44
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30
03-10-2026 08:18
Ô tô con
36A-614.28
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31
03-10-2026 08:35
Ô tô con
36B-360.69
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
32
03-10-2026 08:46
Ô tô con
36H-106.65
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
33
03-10-2026 08:50
Ô tô con
36A-529.21
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
34
03-10-2026 08:57
Ô tô con
36A-985.19
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
35
03-10-2026 10:30
Ô tô con
30K-017.11
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
36
03-10-2026 11:49
Ô tô con
37K-133.79
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
37
03-10-2026 13:55
Ô tô con
36G-001.66
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
38
03-10-2026 14:16
Ô tô con
36B-433.90
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
39
03-10-2026 14:59
Ô tô con
29A-282.93
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
40
03-10-2026 15:07
Ô tô con
36K-214.92
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
41
03-10-2026 16:27
Ô tô con
36A-805.66
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
42
03-10-2026 16:36
Ô tô con
36A-206.71
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
43
03-10-2026 16:44
Ô tô con
36A-988.20
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
44
03-10-2026 16:48
Ô tô con
36A-895.36
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
45
03-10-2026 17:12
Ô tô con
36K-916.81
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
46
03-10-2026 17:33
Ô tô con
36A-719.94
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
47
03-10-2026 17:58
Ô tô con
36B-486.93
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
48
03-10-2026 18:49
Ô tô con
36A-335.16
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
49
03-10-2026 21:53
Ô tô con
36A-999.19
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
50
03-10-2026 22:15
Ô tô con
36A-379.26
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
51
03-10-2026 22:21
Ô tô con
36A-998.00
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
52
03-10-2026 22:40
Ô tô con
36A-686.77
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
53
03-10-2026 22:43
Ô tô con
36A-995.76
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
54
03-10-2026 23:21
Ô tô con
36H-163.35
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
55
04-10-2026 06:14
Ô tô con
36A-176.27
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
56
04-10-2026 06:57
Ô tô con
36K-649.71
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
57
04-10-2026 08:08
Ô tô con
36H-152.49
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
58
04-10-2026 08:49
Ô tô con
36A-407.26
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
59
04-10-2026 09:05
Ô tô con
36M-5822
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
60
04-10-2026 09:13
Ô tô con
36B-563.31
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
61
04-10-2026 09:13
Ô tô con
36B-563.31
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Chở người trên thùng xe trái quy định
62
04-10-2026 09:57
Ô tô con
36A-034.65
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
63
04-10-2026 10:22
Ô tô con
36A-639.60
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
64
04-10-2026 11:10
Ô tô con
36B-365.14
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
65
04-10-2026 11:35
Ô tô con
36A-181.97
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
66
04-10-2026 13:15
Ô tô con
36A-168.55
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
67
04-10-2026 13:40
Ô tô con
36B-434.31
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
68
04-10-2026 13:58
Ô tô con
36K-074.21
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
69
04-10-2026 14:44
Ô tô con
30M-729.53
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
70
04-10-2026 15:04
Ô tô con
30F-628.38
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
71
04-10-2026 15:28
Ô tô con
36B-388.87
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
72
04-10-2026 15:43
Ô tô con
30B-938.16
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
73
04-10-2026 16:44
Ô tô con
36K-068.10
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
74
04-10-2026 18:02
Ô tô con
36A-945.66
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
75
04-10-2026 18:48
Ô tô con
30M-385.89
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
76
04-10-2026 19:09
Ô tô con
36A-699.63
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
77
04-10-2026 19:58
Ô tô con
36H-103.26
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
78
04-10-2026 20:07
Ô tô con
36A-129.19
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
79
04-10-2026 20:08
Ô tô con
36C-199.50
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
80
04-10-2026 20:52
Ô tô con
36K-590.74
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
81
04-10-2026 21:25
Ô tô con
36H-127.69
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
82
04-10-2026 21:40
Ô tô con
36E-009.32
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
83
04-10-2026 21:50
Ô tô con
36H-104.32
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
84
04-10-2026 22:26
Ô tô con
36C-356.91
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
85
04-10-2026 23:49
Ô tô con
36K-095.31
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
86
05-10-2026 01:00
Ô tô con
36A-389.44
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
87
05-10-2026 05:25
Ô tô con
36K-039.10
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
88
05-10-2026 07:06
Ô tô con
36K-088.01
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
89
05-10-2026 09:39
Ô tô con
30H-148.27
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
90
05-10-2026 12:22
Ô tô con
36A-448.77
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
91
05-10-2026 12:48
Ô tô con
50LD-118.86
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
92
05-10-2026 13:36
Ô tô con
37K-133.79
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
93
05-10-2026 13:40
Ô tô con
36A-754.51
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
94
05-10-2026 17:06
Ô tô con
36A-152.79
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
95
05-10-2026 17:08
Ô tô con
36B-341.00
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
96
05-10-2026 18:16
Ô tô con
36K-088.23
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
97
05-10-2026 18:51
Ô tô con
36A-725.22
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
98
06-10-2026 06:03
Ô tô con
36A-328.95
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
99
06-10-2026 08:10
Ô tô con
36C-484.22
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
100
06-10-2026 14:21
Ô tô con
36K-232.77
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
101
06-10-2026 16:25
Ô tô con
36A-734.78
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
102
06-10-2026 16:57
Ô tô con
36K-123.77
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
103
06-10-2026 17:41
Ô tô con
36K-124.83
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
104
06-10-2026 17:46
Ô tô con
36A-575.89
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
105
06-10-2026 18:43
Ô tô con
36A-604.05
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
106
07-10-2026 06:09
Ô tô con
36A-958.42
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
107
07-10-2026 06:43
Ô tô con
36A-351.25
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
108
07-10-2026 06:51
Ô tô con
29KT-0312
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
109
07-10-2026 07:24
Ô tô con
36A-389.20
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
110
07-10-2026 07:43
Ô tô con
36K-338.19
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
111
07-10-2026 07:59
Ô tô con
36A-497.61
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
112
07-10-2026 15:26
Ô tô con
37S-7702
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
113
07-10-2026 16:13
Ô tô con
36M-5822
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
114
07-10-2026 17:31
Ô tô con
36K-042.31
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
115
08-10-2026 02:49
Ô tô con
36K-333.29
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
116
08-10-2026 06:43
Ô tô con
36A-351.25
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
117
08-10-2026 07:09
Ô tô con
36A-123.45
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
118
08-10-2026 07:45
Ô tô con
36K-004.82
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
119
08-10-2026 08:08
Ô tô con
36A-808.93
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
120
08-10-2026 08:18
Ô tô con
36F-011.85
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
121
08-10-2026 09:06
Ô tô con
36A-791.66
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
122
08-10-2026 09:17
Ô tô con
36M-5822
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
123
08-10-2026 09:50
Ô tô con
36A-375.20
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
124
08-10-2026 11:49
Ô tô con
36A-651.31
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
125
08-10-2026 12:45
Ô tô con
36K-031.03
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
126
08-10-2026 13:22
Ô tô con
36A-892.78
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
127
08-10-2026 14:43
Ô tô con
36K-319.76
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
128
08-10-2026 15:07
Ô tô con
36A-230.11
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
129
08-10-2026 15:20
Ô tô con
36K-335.09
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
130
08-10-2026 15:23
Ô tô con
36A-055.24
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
131
08-10-2026 17:43
Ô tô con
36A-362.11
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
132
08-10-2026 18:21
Ô tô con
36K-244.64
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
133
08-10-2026 20:53
Ô tô con
36A-698.98
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
134
08-10-2026 22:20
Ô tô con
36B-457.44
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
135
09-10-2026 06:15
Ô tô con
36A-795.30
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
136
09-10-2026 06:41
Ô tô con
36C-347.21
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
137
09-10-2026 09:00
Ô tô con
36K-217.00
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
138
09-10-2026 09:13
Ô tô con
36H-098.25
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
139
09-10-2026 10:55
Ô tô con
36K-722.14
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
140
09-10-2026 12:33
Ô tô con
30F-427.52
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
141
09-10-2026 12:39
Ô tô con
36K-835.23
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
142
09-10-2026 12:43
Ô tô con
36B-522.05
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
143
09-10-2026 15:02
Ô tô con
36A-385.87
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
144
09-10-2026 15:31
Ô tô con
36A-769.98
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
145
09-10-2026 16:37
Ô tô con
36A-685.62
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
146
09-10-2026 17:11
Ô tô con
36C-427.04
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
147
09-10-2026 21:10
Ô tô con
36K-843.50
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
148
09-10-2026 21:22
Ô tô con
30E-977.10
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
149
09-10-2026 21:51
Ô tô con
36A-369.34
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
150
09-10-2026 21:53
Ô tô con
36B-582.76
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
151
10-10-2026 05:47
Ô tô con
36A-969.80
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
152
10-10-2026 06:18
Ô tô con
36A-391.78
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
153
10-10-2026 08:12
Ô tô con
36E-001.95
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
154
10-10-2026 09:56
Ô tô con
36K-694.17
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
155
10-10-2026 10:09
Ô tô con
36A-724.82
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
156
10-10-2026 10:37
Ô tô con
36K-393.59
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
157
10-10-2026 11:23
Ô tô con
30F-996.62
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
158
10-10-2026 12:16
Ô tô con
36A-125.53
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
159
10-10-2026 12:48
Ô tô con
36K-252.09
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
160
10-10-2026 14:10
Ô tô con
36A-388.85
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
161
10-10-2026 14:28
Ô tô con
36A-428.48
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
162
10-10-2026 15:10
Ô tô con
36B-428.81
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
163
10-10-2026 15:43
Ô tô con
36B-452.09
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
164
10-10-2026 15:48
Ô tô con
36A-087.15
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
165
10-10-2026 16:16
Ô tô con
36K-190.21
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
166
10-10-2026 20:27
Ô tô con
36A-003.33
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
167
10-10-2026 20:41
Ô tô con
36B-390.34
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
168
10-10-2026 20:48
Ô tô con
36A-999.37
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
169
10-10-2026 21:00
Ô tô con
36A-453.62
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
170
10-10-2026 23:26
Ô tô con
36E-000.85
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
171
11-10-2026 06:47
Ô tô con
36A-491.96
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
172
11-10-2026 08:15
Ô tô con
36A-338.63
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
173
11-10-2026 09:01
Ô tô con
36A-409.39
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
174
11-10-2026 09:11
Ô tô con
36B-529.41
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
175
11-10-2026 11:27
Ô tô con
36A-531.89
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
176
11-10-2026 11:27
Ô tô con
36A-587.78
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
177
11-10-2026 12:26
Ô tô con
22A-042.25
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
178
11-10-2026 12:55
Ô tô con
51K-562.68
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
179
11-10-2026 13:09
Ô tô con
36A-770.62
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
180
11-10-2026 14:06
Ô tô con
36A-762.09
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
181
11-10-2026 14:28
Ô tô con
90C-109.81
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
182
11-10-2026 15:19
Ô tô con
30F-192.89
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
183
11-10-2026 16:01
Ô tô con
29E-666.04
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
184
11-10-2026 16:13
Ô tô con
36A-183.86
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
185
11-10-2026 18:38
Ô tô con
36A-408.99
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
186
11-10-2026 21:01
Ô tô con
36A-350.69
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
187
11-10-2026 21:13
Ô tô con
36A-596.33
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
188
11-10-2026 21:35
Ô tô con
36A-138.19
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
189
11-10-2026 21:56
Ô tô con
30E-867.41
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
190
02-10-2026 16:38
Ô tô con
36C-109.34
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
191
03-10-2026 10:43
Ô tô con
36C-303.77
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
192
03-10-2026 17:33
Ô tô con
36C-482.25
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
193
04-10-2026 07:41
Ô tô con
36K-655.68
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
194
04-10-2026 11:48
Ô tô con
36C-476.80
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
195
04-10-2026 14:52
Ô tô con
36C-141.91
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
196
05-10-2026 12:03
Ô tô con
36K-363.05
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
197
05-10-2026 18:21
Ô tô con
29KT-111.99
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
198
06-10-2026 15:19
Ô tô con
29V-3197
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
199
07-10-2026 09:51
Ô tô con
36K-584.30
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
200
07-10-2026 11:12
Ô tô con
15C-086.73
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
201
07-10-2026 23:16
Ô tô con
36R-026.09
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
202
08-10-2026 10:14
Ô tô con
36B-417.07
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
203
08-10-2026 16:34
Ô tô con
36C-474.01
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
204
10-10-2026 14:43
Ô tô con
36C-146.86
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
205
10-10-2026 16:15
Ô tô con
36C-321.73
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
206
01-10-2026 06:05
Mô tô (Xe máy)
18D1-038.26
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
207
01-10-2026 06:07
Mô tô (Xe máy)
36AE-491.08
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
208
01-10-2026 06:09
Mô tô (Xe máy)
36B6-792.10
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
209
01-10-2026 06:09
Mô tô (Xe máy)
36B6-792.10
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
210
01-10-2026 06:20
Mô tô (Xe máy)
36AC-595.36
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
211
01-10-2026 21:14
Mô tô (Xe máy)
36AC-551.72
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
23826.7.7.c.01 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
212
01-10-2026 21:14
Mô tô (Xe máy)
36AC-551.72
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
213
02-10-2026 02:06
Mô tô (Xe máy)
36AE-232.51
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
214
03-10-2026 22:58
Mô tô (Xe máy)
36AE-560.20
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
215
03-10-2026 22:58
Mô tô (Xe máy)
36AE-560.20
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
216
03-10-2026 23:08
Mô tô (Xe máy)
36B3-905.59
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
217
04-10-2026 00:20
Mô tô (Xe máy)
36AE-232.82
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
218
04-10-2026 05:58
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-490.34
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
219
04-10-2026 05:58
Mô tô (Xe máy)
36AA-270.10
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
220
04-10-2026 06:15
Mô tô (Xe máy)
36B2-734.36
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
221
04-10-2026 06:16
Mô tô (Xe máy)
36B8-002.77
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
222
04-10-2026 09:01
Mô tô (Xe máy)
36AB-765.36
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – AH1 (đường Hùng Vương), phường Quảng Phú (TOYOTA Doanh Thu), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
223
05-10-2026 06:25
Mô tô (Xe máy)
36B7-192.63
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
224
05-10-2026 06:26
Mô tô (Xe máy)
36B4-358.82
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
225
05-10-2026 09:28
Mô tô (Xe máy)
36AE-403.49
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
226
05-10-2026 21:36
Mô tô (Xe máy)
36AC-919.65
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
227
05-10-2026 21:36
Mô tô (Xe máy)
36AC-919.65
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
228
05-10-2026 21:59
Mô tô (Xe máy)
36AD-955.14
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
229
05-10-2026 21:59
Mô tô (Xe máy)
36AD-955.14
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
230
05-10-2026 21:59
Mô tô (Xe máy)
36AD-955.14
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở theo 02 người trên xe
231
06-10-2026 06:12
Mô tô (Xe máy)
36B4-121.22
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
232
06-10-2026 06:14
Mô tô (Xe máy)
36B5-374.72
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
233
06-10-2026 06:15
Mô tô (Xe máy)
36B5-694.90
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
234
06-10-2026 06:16
Mô tô (Xe máy)
36B6-043.56
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
235
06-10-2026 06:16
Mô tô (Xe máy)
36B6-043.56
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
236
06-10-2026 06:16
Mô tô (Xe máy)
36AB-975.29
Ngã tư Đại lộ Lê Lợi – Siêu thị Big C., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
237
06-10-2026 06:20
Mô tô (Xe máy)
36AA-301.90
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
238
06-10-2026 08:03
Mô tô (Xe máy)
36B6-583.35
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
239
06-10-2026 08:04
Mô tô (Xe máy)
36B4-396.73
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
240
06-10-2026 08:21
Mô tô (Xe máy)
36B8-887.52
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
241
07-10-2026 05:57
Mô tô (Xe máy)
36AC-620.86
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
242
07-10-2026 05:59
Mô tô (Xe máy)
36AE-491.08
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
243
07-10-2026 06:02
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-669.56
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
244
07-10-2026 06:18
Mô tô (Xe máy)
36AB-764.84
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
245
07-10-2026 06:24
Mô tô (Xe máy)
36AC-558.74
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
246
07-10-2026 06:26
Mô tô (Xe máy)
36B4-463.28
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
247
08-10-2026 11:35
Mô tô (Xe máy)
36AC-724.86
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
248
08-10-2026 11:36
Mô tô (Xe máy)
36AB-264.69
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
249
09-10-2026 05:33
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-693.67
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
250
09-10-2026 05:50
Mô tô (Xe máy)
36B8-363.54
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
251
09-10-2026 05:55
Mô tô (Xe máy)
36B4-231.47
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
252
09-10-2026 17:08
Mô tô (Xe máy)
36B5-172.09
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
253
09-10-2026 17:11
Mô tô (Xe máy)
36B1-771.32
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
254
09-10-2026 18:38
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-312.47
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
255
10-10-2026 06:37
Mô tô (Xe máy)
36B2-257.10
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
256
10-10-2026 12:37
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-682.07
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
257
10-10-2026 12:39
Mô tô (Xe máy)
36B3-279.53
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
258
10-10-2026 12:44
Mô tô (Xe máy)
36B1-786.68
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
259
10-10-2026 13:05
Mô tô (Xe máy)
36AE-322.18
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
260
10-10-2026 13:07
Mô tô (Xe máy)
36AE-399.52
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
261
10-10-2026 13:21
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-687.37
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
262
10-10-2026 13:22
Mô tô (Xe máy)
36AC-995.85
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
263
10-10-2026 13:26
Mô tô (Xe máy)
36B3-657.86
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
264
10-10-2026 13:29
Mô tô (Xe máy)
36AC-537.74
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
265
11-10-2026 02:19
Mô tô (Xe máy)
36B7-456.62
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
266
11-10-2026 02:19
Mô tô (Xe máy)
36B7-456.62
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
267
11-10-2026 05:53
Mô tô (Xe máy)
36AC-655.44
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
268
11-10-2026 05:59
Mô tô (Xe máy)
36B3-696.47
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
269
11-10-2026 06:09
Mô tô (Xe máy)
36B5-374.72
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
270
11-10-2026 06:10
Mô tô (Xe máy)
36P6-3318
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
271
11-10-2026 06:13
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-682.27
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
272
11-10-2026 06:20
Mô tô (Xe máy)
36B4-172.25
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
273
11-10-2026 06:26
Mô tô (Xe máy)
36AC-741.56
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
274
11-10-2026 06:36
Mô tô (Xe máy)
36B3-459.04
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
275
11-10-2026 06:56
Mô tô (Xe máy)
36AE-940.79
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
276
11-10-2026 06:56
Mô tô (Xe máy)
36E1-335.62
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
277
11-10-2026 06:58
Mô tô (Xe máy)
36E1-335.62
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
278
11-10-2026 14:41
Mô tô (Xe máy)
36MĐ8-209.16
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
279
11-10-2026 14:42
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-622.85
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
280
11-10-2026 14:48
Mô tô (Xe máy)
36B7-583.54
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
281
11-10-2026 14:48
Mô tô (Xe máy)
36B7-583.54
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở theo 02 người trên xe
282
11-10-2026 14:49
Mô tô (Xe máy)
36B7-044.90
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
1. Tuyến Quốc lộ 1: 41 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
36H-235.48
19-09-2026 15:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37K-109.87
19-09-2026 15:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|3.
36C-175.29
19-09-2026 15:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30F-933.33
19-09-2026 16:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-463.83
19-09-2026 16:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-607.73
19-09-2026 16:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-476.57
21-09-2026 09:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-641.26
21-09-2026 09:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36K-096.15
21-09-2026 10:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37F187746
21-09-2026 11:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-301.57
21-09-2026 11:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-228.23
21-09-2026 11:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29H-095.75
21-09-2026 12:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15K-257.55
21-09-2026 12:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-142.89
21-09-2026 12:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-279.39
24-09-2026 14:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-866.22
24-09-2026 15:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36AE-127.29
25-09-2026 14:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
89C-231.72
25-09-2026 15:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
19A-753.23
25-09-2026 15:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-479.60
25-09-2026 15:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29A-350.29
26-09-2026 14:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-003.21
26-09-2026 14:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
17C-144.44
26-09-2026 14:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-077.19
26-09-2026 14:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-386.98
26-09-2026 15:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35A-655.91
28-09-2026 15:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36R-299.20
28-09-2026 16:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36AA68734
28-09-2026 16:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B588471
28-09-2026 16:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-976.01
28-09-2026 16:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-073.12
29-09-2026 09:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29H-477.48
29-09-2026 09:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36BK-082.65
29-09-2026 14:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
36B7-940.15
29-09-2026 15:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B4-804.03
29-09-2026 15:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
36K-974.49
29-09-2026 15:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-415.33
30-09-2026 11:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-863.37
30-09-2026 12:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-453.82
30-09-2026 12:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-032.03
30-09-2026 12:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
2. Tuyến Quốc lộ 10: 14 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian
vi phạm
Hành vi vi phạm
|1.
30K-509.25
19-09-2026 10:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|2.
36K-172.75
19-09-2026 11:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-889.46
24-09-2026 09:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
51H-640.81
24-09-2026 09:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-394.42
24-09-2026 10:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-968.23
26-09-2026 08:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
34E-010.04
26-09-2026 08:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30A-177.41
26-09-2026 09:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-378.34
26-09-2026 09:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-161.96
26-09-2026 11:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-287.09
26-09-2026 11:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
18A-104.48
26-09-2026 11:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-112.95
26-09-2026 11:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-078.76
26-09-2026 11:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
3. Tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1: 75 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian
vi phạm
Hành vi vi phạm
|1.
36A-288.61
21-09-2026 08:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|2.
89A-954.97
21-09-2026 08:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|3.
36K-009.41
21-09-2026 08:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|4.
36K-601.42
21-09-2026 09:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|5.
14K-154.02
21-09-2026 09:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|6.
36A-630.61
21-09-2026 09:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-498.72
21-09-2026 09:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
30D-252.55
21-09-2026 10:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-696.52
21-09-2026 10:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-003.27
21-09-2026 10:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
89A-621.30
23-09-2026 07:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30L-827.88
23-09-2026 08:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30B-138.58
23-09-2026 08:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-427.66
23-09-2026 08:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30G-631.04
23-09-2026 08:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-258.62
23-09-2026 08:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-992.14
23-09-2026 09:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-09560.
23-09-2026 09:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-748.26
23-09-2026 09:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-934.19
23-09-2026 10:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-198.69
23-09-2026 10:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
73C-139.10
23-09-2026 11:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-886.57
23-09-2026 11:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36E-010.36
23-09-2026 11:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
30H-858.47
28-09-2026 07:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-475.79
28-09-2026 07:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-382.07
28-09-2026 07:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
98H-077.27
28-09-2026 07:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
18H-015.09
28-09-2026 08:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-529.07
28-09-2026 08:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-820.64
28-09-2026 08:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30M-472.52
28-09-2026 08:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
15LD-01622
28-09-2026 08:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30G-298.12
28-09-2026 08:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-077.53
28-09-2026 08:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30F-487.55
28-09-2026 08:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-119.80
28-09-2026 08:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30F-795.15
28-09-2026 08:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-817.26
28-09-2026 08:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30M-913.94
28-09-2026 08:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37RM01706
28-09-2026 08:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-044.54
28-09-2026 09:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-653.92
28-09-2026 09:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
34A-087.48
28-09-2026 09:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30K-312.92
29-09-2026 09:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-107.45
29-09-2026 09:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-950.94
29-09-2026 09:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30M-454.01
29-09-2026 09:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29K-234.56
29-09-2026 09:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30K-487.35
29-09-2026 10:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-87623.
29-09-2026 10:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36K-847.78
29-09-2026 10:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
30M-204.35
29-09-2026 10:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-523.43
29-09-2026 10:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30B-146.07
29-09-2026 11:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
19A-559.99
29-09-2026 11:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30F-460.12
29-09-2026 11:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-116.92
29-09-2026 11:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-139.32
29-09-2026 11:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-072.06
30-09-2026 07:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-560.97
30-09-2026 07:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
99A-506.84
30-09-2026 07:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-296.38
30-09-2026 07:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-571.51
30-09-2026 07:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-977.08
30-09-2026 07:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
14C-401.75
30-09-2026 07:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-466.92
30-09-2026 08:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-480.85
30-09-2026 08:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
73C-139.10
30-09-2026 08:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
19H-160.36
30-09-2026 09:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29H-054.87
30-09-2026 09:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-397.09
30-09-2026 09:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-074.32
30-09-2026 09:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
98A-184.78
30-09-2026 09:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-437.27
30-09-2026 10:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
4. Tuyến Quốc lộ 47B: 21 trường hợp.
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
36H-229.12
23-09-2026 08:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-207.12
23-09-2026 08:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30P-6664
23-09-2026 08:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-318.45
23-09-2026 09:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-499.92
23-09-2026 09:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15K-697.28
23-09-2026 10:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30G-613.33
23-09-2026 10:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-853.12
23-09-2026 10:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-150.70
23-09-2026 14:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-366.95
23-09-2026 14:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-870.80
23-09-2026 14:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-723.95
23-09-2026 14:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-224.21
23-09-2026 15:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-104.65
23-09-2026 15:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-234.04
23-09-2026 15:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-464.45
23-09-2026 15:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30E-512.03
23-09-2026 15:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-441.46
23-09-2026 15:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-342.08
23-09-2026 15:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-104.96
23-09-2026 16:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
21A-146.86
23-09-2026 16:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
5. Tuyến Quốc lộ 47: 3 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
30G-905.02
24-09-2026 10:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-541.31
24-09-2026 10:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-541.48
24-09-2026 10:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
6. Tuyến Quốc lộ 45: 32 trường hợp.
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
36B-397.97
22-09-2026 08:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29C-059.14
22-09-2026 09:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30G-944.42
22-09-2026 09:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-108.00
22-09-2026 09:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-041.94
22-09-2026 09:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30S1113
22-09-2026 09:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-430.16
22-09-2026 09:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-027.61
22-09-2026 09:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-200.03
22-09-2026 09:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30E-471.89
22-09-2026 10:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-226.34
25-09-2026 09:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37K-583.31
25-09-2026 09:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-001.40
25-09-2026 10:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35A-291.74
25-09-2026 10:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-458.71
25-09-2026 11:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-068.48
25-09-2026 11:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-068.86
25-09-2026 11:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-797.81
22-09-2026 07:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30A-444.29
22-09-2026 08:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29K-026.45
22-09-2026 08:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-463.45
22-09-2026 08:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-547.17
22-09-2026 08:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-428.43
22-09-2026 08:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-167.61
22-09-2026 09:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-376.83
22-09-2026 10:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-104.56
22-09-2026 10:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-753.24
22-09-2026 10:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30M-647.48
22-09-2026 10:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
51M-162.11
22-09-2026 10:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-365.25
22-09-2026 15:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-471.24
22-09-2026 15:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-603.91
23-09-2026 10:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-507.44
22-09-2026 15:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
7. Tuyến Quốc lộ 15: 33 trường hợp.
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
36C-510.11
23-09-2026 08:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36A-554.61
23-09-2026 09:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-544.46
23-09-2026 09:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-276.45
23-09-2026 09:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-105.44
23-09-2026 09:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-209.41
23-09-2026 10:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-623.15
23-09-2026 10:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-163.42
23-09-2026 10:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-239.90
23-09-2026 10:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-724.61
23-09-2026 10:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-214.19
23-09-2026 11:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37B-161.64
24-09-2026 10:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-293.85
24-09-2026 10:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-771.57
24-09-2026 10:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-273.91
24-09-2026 10:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-213.40
24-09-2026 10:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-682.06
24-09-2026 10:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-117.28
24-09-2026 10:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15C-083.02
24-09-2026 10:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
27C-008.31
24-09-2026 10:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-634.82
24-09-2026 11:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-614.86
24-09-2026 11:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
37K-734.06
24-09-2026 11:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36K-867.65
24-09-2026 11:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
89B-225.99
24-09-2026 11:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37K-818.84
24-09-2026 11:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-455.08
24-09-2026 11:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36N-2263
24-09-2026 11:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-148.67
24-09-2026 11:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
19A-863.70
25-09-2026 08:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-359.59
25-09-2026 08:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-288.06
25-09-2026 08:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-605.78
25-09-2026 08:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
8. Tuyến đường Hồ Chí Minh: 45 trường hợp.
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
36K-115.83
21-09-2026 09:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
15K-693.05
21-09-2026 10:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-092.89
21-09-2026 10:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-176.23
21-09-2026 11:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-185.75
21-09-2026 11:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
65H-039.70
22-09-2026 10:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-802.45
22-09-2026 11:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-660.26
22-09-2026 13:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29K-118.40
23-09-2026 10:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-877.20
23-09-2026 10:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
89A-840.09
23-09-2026 10:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30K-593.24
25-09-2026 09:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
88A-531.49
25-09-2026 09:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29K-132.92
25-09-2026 09:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-553.64
25-09-2026 09:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29C-099.24
25-09-2026 09:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29H-351.21
25-09-2026 09:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-816.92
25-09-2026 09:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-978.38
25-09-2026 09:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
15H-124.14
25-09-2026 10:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37K-240.01
25-09-2026 10:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-268.83
25-09-2026 10:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-526.74
25-09-2026 14:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-243.65
26-09-2026 08:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-195.28
26-09-2026 09:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-525.34
26-09-2026 09:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-403.18
30-09-2026 10:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-492.24
30-09-2026 10:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-066.90
30-09-2026 11:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35C-153.72
30-09-2026 11:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-097.35
30-09-2026 11:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30H-558.55
30-09-2026 11:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-167.24
30-09-2026 11:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-367.29
30-09-2026 11:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29H-494.84
30-09-2026 11:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-415.52
30-09-2026 12:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-401.35
30-09-2026 12:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
19N5596
30-09-2026 15:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-483.75
30-09-2026 15:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-023.51
30-09-2026 15:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30M-487.67
30-09-2026 15:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
88A-393.56
30-09-2026 15:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
18F-001.46
30-09-2026 16:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-043.42
30-09-2026 16:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-198.92
30-09-2026 16:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
Cách tra cứu phạt nguội mới nhất
Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin phạt nguội hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.
Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi
Mức phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm