CSGT xử lý mạnh lỗi vi phạm giao thông này nhờ camera AI: 3.511 tài xế đã bị xử phạt

Sau hơn nửa năm đi vào vận hành, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã chứng minh hiệu quả vượt trội. Không chỉ phát hiện hàng chục nghìn vi phạm, công nghệ này còn trực tiếp góp phần kéo giảm tai nạn giao thông về con số 0 tại các khu vực được giám sát.

Hiệu quả đột phá từ công nghệ AI

Theo số liệu mới nhất mà Cục CSGT công bố, từ ngày 1/9/2025 - 29/4/2026, hệ thống camera AI trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 35.023 trường hợp có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Tiêu biểu tại khu vực Km20 – nơi lắp đặt hệ thống camera AI hiện đại (lắp đặt trước 1/9/2025, kiểm định ngày 22/12/2025), dù lưu lượng phương tiện qua lại cực lớn với hơn 2,4 triệu lượt xe, hệ thống đã sàng lọc và phát hiện chính xác 15.499 trường hợp nghi vấn vi phạm.

Cơ quan chức năng đã trích xuất dữ liệu và gửi đi hàng nghìn thông báo phạt nguội tới các chủ phương tiện. Đáng chú ý, công nghệ AI đã giúp nhận diện những lỗi mà trước đây lực lượng tuần tra trực tiếp rất khó phát hiện:

Tính đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý dứt điểm 2.465 trường hợp. Đáng chú ý, sự minh bạch của hệ thống còn giúp sàng lọc và hủy bỏ 26 trường hợp không xử phạt do nhầm lẫn biển số hoặc phương tiện ưu tiên đang thực thi nhiệm vụ.

"Lá chắn" bảo vệ sinh mạng tài xế

Thành công lớn nhất của việc triển khai camera AI không nằm ở số biên bản xử phạt, mà ở chỉ số an toàn giao thông. Tại Km20, trong suốt thời gian hệ thống hoạt động, không xảy ra bất kỳ vụ tai nạn giao thông nào.

Điều này cho thấy sự hiện diện của "mắt thần" đã tạo ra tác động tâm lý mạnh mẽ, buộc các tài xế phải tự giác điều chỉnh hành vi, nâng cao ý thức chấp hành luật lệ. Hệ thống camera không chỉ là công cụ xử phạt mà thực sự đã trở thành một "lá chắn" phòng ngừa tai nạn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh.

Để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng trên các tuyến cao tốc, mỗi người tham gia giao thông cần: