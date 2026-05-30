CSGT TPHCM xử phạt gần 22.000 người vì lỗi này trong 1 tháng

Anh Vũ
|

Chỉ trong 1 tháng thực hiện cao điểm 45 ngày đêm, lực lượng CSGT TP HCM xử lý 21.755 trường hợp tài xế dừng, đỗ xe sai quy định.

Ngày 29-5, đại diện Phòng CSGT, Công an TPHCM thông tin kết quả xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông sau 1 tháng thực hiện cao điểm 45 ngày đêm của Công an TPHCM.

Ô tô dừng đỗ sai quy định.

Trước đó, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm của Công an TPHCM, lực lượng CSGT thành phố đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý nhiều vi phạm.

Tính từ ngày 1-5 đến ngày 28-5, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý 11.336 trường hợp gồm xe khách, ô tô và xe máy dừng, đỗ sai quy định; chưa kể 10.419 trường hợp vi phạm bị phạt nguội.

Theo ghi nhận, tình trạng dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định vẫn còn diễn ra tại nhiều tuyến đường, khu vực tập trung đông phương tiện như chợ, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại… gây cản trở giao thông, thu hẹp mặt đường lưu thông, làm gia tăng nguy cơ xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.

Phòng CSGT khuyến nghị người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định về dừng, đỗ xe; không dừng, đỗ phương tiện tại nơi có biển cấm, trên cầu, gần giao lộ, khu vực che khuất tầm nhìn hoặc gây cản trở giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

