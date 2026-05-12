HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CSGT TPHCM công bố danh sách học sinh vi phạm giao thông tại 357 trường học

Đặng Trinh
|

UBND 168 phường, xã, đặc khu chỉ đạo các trường học trên địa bàn có biện pháp giáo dục học sinh vi phạm, báo cáo kết quả xử lý về Sở GD-ĐT TPHCM

Sở GD-ĐT vừa tiếp nhận văn bản của Phòng CSGT - Công an TPHCM, thông báo danh sách các trường có học sinh, sinh viên vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, vi phạm Chỉ thị 31/2023 của Thủ tướng Chính phủ (về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong tình hình mới) từ ngày 1-1 đến 28-2-2026.

Sở GD-ĐT TPHCM để nghị UBND 168 phường, xã, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn có biện pháp giáo dục học sinh vi phạm, báo cáo kết quả xử lý về sở trước ngày 29-5.

Danh sách 357 trường học ở TPHCM có học sinh vi phạm Luật giao thông, Sở GD-ĐT đề nghị xử lý nghiêm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng TPHCM kiểm tra, lập biên bản học sinh vi phạm giao thông

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, các cơ sở giáo dục tiếp nhận danh sách của Phòng CSGT cần rà soát số học sinh, sinh viên vi phạm.

Khi xử lý vi phạm, các trường phối hợp với gia đình học sinh, học viên triển khai các biện pháp theo quy định; bảo đảm đúng quy trình. Đồng thời, các trường tăng cường giáo dục, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, học viên.

Bên cạnh đó, thủ trưởng cơ sở giáo dục rà soát, kiểm điểm lại công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo thông báo của Công an TPHCM, 357 trường học ở thành phố có học sinh vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm các trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX-GDNN, trường ngoài công lập, trường trung cấp, cao đẳng.

Danh sách 357 trường học có học sinh vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Xem

tại đây
Đánh người vì bị nhắc đeo rọ mõm cho chó ở Hà Nội, nhiều hàng xóm sợ khi gặp người đàn ông này
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

00:37
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại