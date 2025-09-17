Ngày 17-9, Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM cho biết Đội CSGT An Sương vừa triển khai thu tiền nộp phạt bằng hình thức quét mã QR code.

CSGT hướng dẫn người vi phạm quét mã QR code để nộp tiền phạt.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ trong cải cách hành chính, tiến tới xây dựng chính quyền số, xã hội số, thời gian qua, Đội CSGT An Sương đã khuyến khích và hướng dẫn người dân sử dụng mã QR code để thực hiện các giao dịch hành chính, thanh toán điện tử....

Vào ngày 16-9, Đội CSGT An Sương đã triển khai việc thu tiền phạt bằng hình thức chuyển khoản đối với các hành vi vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của lực lượng CSGT khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên đường thay cho hình thức nộp tiền trực tiếp như trước đây.

Khi người dân vi phạm các hành vi vi phạm có mức tiền phạt đến 500.000 đồng (đối với cá nhân), 1 triệu đồng (đối với tổ chức) và không có hình thức phạt bổ sung sẽ được cán bộ chiến sĩ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục không lập biên bản.

Sau đó, người vi phạm sẽ quét mã QR code do CSGT cung cấp để thực hiện việc nộp tiền phạt bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công an TP HCM và nhận biên lai xử phạt do lực lượng CSGT cấp.

Việc quét mã QR code được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo tính chính xác, minh bạch, an toàn và bảo mật.

Sau khi chuyển khoản tiền phạt thành công, người vi phạm sẽ được nhân biên lai thu tiền do CSGT cấp.

Đồng thời đây cũng là một trong những giải pháp phù hợp với xu thế chuyển đổi số, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, xã hội số và công dân số, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đại diện PC08 cho hay thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp để tất cả người dân đều có thể sử dụng được tất cả các nền tảng số như VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia, thanh toán điện tử.