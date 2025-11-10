CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện 1 nhiệm vụ, hơn 45.000 người đã bị triệu tập

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ Công an vừa công bố kết quả đợt kiểm tra chuyên đề toàn quốc về xử lý học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông và người thân giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Trước đó, ngày 4/11, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, đã phát lệnh triển khai tổng kiểm tra các bãi trông giữ xe của học sinh trong và ngoài khuôn viên trường học. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tăng cường đảm bảo an toàn giao thông học đường, ngăn chặn tình trạng học sinh sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

Cuộc kiểm tra được triển khai đồng loạt tại 30/34 tỉnh, thành phố trên cả nước (trừ 4 địa phương: Hà Tĩnh, TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị do ảnh hưởng mưa lũ). Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra trong hai khung giờ cao điểm: 8h – 10h sáng và 14h – 16h chiều.

Kết quả cho thấy, 48.059 học sinh bị phát hiện không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, trong đó nhiều trường hợp chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện 54 trường hợp cất giấu hung khí trong xe, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại khu vực trường học.

Sau kiểm tra, 45.459 phụ huynh đã được mời đến cơ quan công an để thông báo vi phạm và ký cam kết không giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Cùng với đó, gần 12.000 trường học cũng được yêu cầu ký cam kết không trông giữ xe máy của học sinh chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Theo đại diện Cục CSGT, việc kiểm tra này không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn hướng tới tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, phụ huynh và nhà trường. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục để duy trì kiểm tra định kỳ, góp phần hình thành văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong học đường.

Cụ thể, riêng tại Thanh Hoá, chỉ trong 03 ngày, từ ngày 04/11/2025 đến hết ngày 06/11/2025, phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với lực lượng Công an các xã, phường thành lập 75 tổ công tác kiểm tra tại 80 trường học (21 trường Trung học cơ sở, 59 trường trung học phổ thông) với tổng số bãi trông giữ xe đã kiểm tra là 188 bãi (136 bãi giữ xe trong trường, 52 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường).

Số học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường: 1.573 (gửi ở bãi giữ xe của trường: 1.533 trường hợp; gửi ở bãi giữ xe của người dân xung quanh trường: 40 trường hợp).

Số trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn: 3.714 trường hợp (bãi giữ xe trong trường: 3.606 trường hợp; bãi giữ xe xung quanh trường 108 trường hợp).

Số trường hợp điều khiển phương tiện đến trường không lắp gương chiếu hậu bên trái của người điều khiển là 200 trường hợp.

Số trường hợp phụ huynh được mời đến để thông báo vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho học sinh 1.573 trường hợp.