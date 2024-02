CSGT Tây Ninh hỗ trợ, đưa bé gái hóc hạt nhãn cấp cứu kịp thời

Ngày 14-2 (mùng 5 Tết), mạng xã hội xôn xao hình ảnh về lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh đã nhanh trí đưa một bé gái đi cấp cứu kịp thời do bị kẹt trái nhãn trong hốc mũi.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, khi đang tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường tỉnh lộ 784 thuộc địa phận xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Hình ảnh lực lượng CSGT bật còi ưu tiên dẫn đường đưa bé gái đi cấp cứu

Tổ công tác CSGT, Công an huyện Gò Dầu phát hiện xe bán tải mang biển số 70C- 035.09 do một người nữ điều khiển lưu thông từ hướng xã Bàu Đồn về xã Phước Đông, trên xe chở theo một em bé có biểu hiện bị ngạt do nuốt phải hạt nhãn.

Người phụ nữ vì quá hoảng loạn nên đã đề nghị lượng CSGT hỗ trợ lái xe đưa cháu bé đi cấp cứu.

Lúc này, tổ công tác yêu cầu người phụ nữ ra ngồi phía sau cùng bé gái và phân công một chiến sĩ lái xe, còn một chiến sĩ khác chạy xe chuyên dùng, mở tín hiệu ưu tiên để dẫn đường đến bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu.

Bé gái nhanh chóng được đưa đến bệnh viện và may mắn qua cơn nguy kịch

Bé gái bị hóc trái nhãn nhờ được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm. Hiện sức khỏe đã ổn định. Về phía Bệnh viện Xuyên Á cũng đã miễn phí toàn bộ chi phí cho gia đình.

Được biết, tổ công tác của Đội CSGT huyện Gò Dầu gồm có đại úy Lương Văn Huấn, đại úy Nguyễn Quang Tính, đại úy Huỳnh Hùng Vĩ và đại úy Nguyễn Quốc Ngữ.

Những hình ảnh về lực lượng CSGT hỗ trợ gia đình cháu bé đi cấp cứu đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích, khen ngợi sự nhanh trí của các chiến sĩ CSGT, đồng thời cũng chúc mừng bé gái đã may mắn thoát nạn.