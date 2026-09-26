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CSGT soi camera tìm nhóm thanh niên đầu trần đi xe máy kẹp 3 trên phố Hà Nội

Minh Quang
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Từ clip xe máy chở 3 người không đội mũ bảo hiểm, CSGT trích xuất dữ liệu camera, xác định nhóm thanh niên đang làm việc tại một công trường ở Khu đô thị Ciputra.

Ngày 25/9, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết làm rõ nhóm thanh niên liên quan hình ảnh vi phạm giao thông được phản ánh trên đường Phạm Hùng.

Trước đó, đơn vị nhận thông tin về một thanh niên lái xe máy chở theo 2 người trên đường Phạm Hùng, cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm. Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ số 6 nhanh chóng triển khai xác minh.

Qua phối hợp rà soát, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera, lực lượng CSGT xác định xe máy biển số 29D1-XXX.XX thường xuyên đi qua các tuyến Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Khu đô thị Ciputra.

Từ đặc điểm phương tiện và hành trình di chuyển, lực lượng chức năng nhận định những người liên quan có thể đang làm việc tại các công trường xây dựng trên địa bàn.

Đội CSGT đường bộ số 6 sau đó phối hợp Công an các phường Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô và Từ Liêm rà soát các công trình dọc những tuyến đường trên.

Kết quả, lực lượng chức năng xác định 3 thanh niên đang làm việc tại một công trường xây dựng ở Khu đô thị Ciputra, gồm B.Đ.T. (SN 2008), T.G.B. (SN 2009) và B.V.D. (SN 2010).

CSGT làm việc với nhóm thanh niên kẹp 3 trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm.

Tại buổi làm việc ngày 25/9 tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 6, B.Đ.T. thừa nhận khoảng 7h30 ngày 23/9 lái xe máy chở T.G.B. và B.V.D. trên đường Phạm Hùng. Cả 3 người đều không đội mũ bảo hiểm.

Qua xác minh, lực lượng CSGT xác định B.Đ.T. có các vi phạm gồm: không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, chở người không đội mũ bảo hiểm, không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.

Hai người được chở cũng bị lập biên bản về hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông theo quy định.

Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với những người liên quan và tiếp tục xử lý theo quy định.

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