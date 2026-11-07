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CSGT khống chế người đàn ông liên quan vụ mất trộm ô tô ở Quảng Ninh

Minh Khang
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Sau khi tiếp nhận trình báo mất trộm ô tô Kia Sonet tại phường Uông Bí (Quảng Ninh), CSGT nhanh chóng truy tìm và phát hiện phương tiện sau hơn 30 phút.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh, khoảng 15h48 ngày 6/11, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 tiếp nhận trình báo của anh N., chủ cơ sở kinh doanh ô tô đã qua sử dụng tại tổ 33A, khu phố Phú Thanh Tây, phường Uông Bí, về việc cơ sở bị mất một ô tô Kia Sonet màu đỏ, không gắn biển kiểm soát.

Theo thông tin trên tem kiểm định, phương tiện trước đó mang BKS 89A-390.16.

CSGT Quảng Ninh khống chế nghi phạm liên quan vụ mất trộm ô tô Kia Sonet - Ảnh 1.

CSGT khống chế người đàn ông liên quan đến vụ mất trộm chiếc ô tô ở phường Uông Bí, TP Quảng Ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ công tác khẩn trương rà soát, nắm tình hình và phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn truy tìm phương tiện.

Chỉ hơn 30 phút sau, khoảng 16h20 cùng ngày, tại khu vực cây xăng Phúc Xuyên, đường Trần Nhân Tông, phường Uông Bí, Tổ công tác phát hiện một ô tô Kia Sonet màu đỏ, không gắn biển kiểm soát, có đặc điểm trùng khớp với phương tiện được trình báo.

Qua kiểm tra, thông tin trên tem kiểm định của xe cũng trùng khớp với thông tin do anh N. cung cấp.

Nhận định chiếc ô tô liên quan đến vụ việc, Tổ công tác nhanh chóng khống chế người liên quan, đưa người cùng phương tiện về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trước đó, khoảng 10h ngày 2/11, tại Km 9+100 Quốc lộ 10, thuộc địa bàn phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an thành phố) phát hiện một ô tô không gắn biển kiểm soát chạy trên đường, có dấu hiệu bất thường nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

CSGT Quảng Ninh khống chế nghi phạm liên quan vụ mất trộm ô tô Kia Sonet - Ảnh 2.

Tài xế cùng chiếc ô tô không biển số bị mất trộm chạy trên Quốc lộ 10.

Tại thời điểm kiểm tra, người cầm lái là T.B.T (trú tại phường Thanh Sơn, TP Quảng Ninh) không xuất trình được giấy phép lái xe cũng như các giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Làm việc với lực lượng công an, T.B.T khai nhận chiếc xe trên được lấy từ một đại lý ô tô VinFast tại phường Uông Bí (Quảng Ninh). Qua xác minh, đại lý ô tô xác nhận đây là chiếc xe bị mất trộm trước đó.

Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Công an phường Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

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