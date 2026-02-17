CSGT hỗ trợ cháu bé đi lạc trên cao tốc tìm được người thân trong đêm giao thừa

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đêm giao thừa, Tổ công tác số 5, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện một cháu bé đi bộ trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ở thời điểm được phát hiện, cháu bé này đang di chuyển vào khu vực đường cao tốc, nơi các phương tiện lưu thông với tốc độ rất cao. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, đưa cháu bé vào vị trí an toàn, tránh nguy cơ tai nạn giao thông.

Danh tính cháu bé được xác định là Trương An B. (sinh năm 2015). Sau khi bảo đảm an toàn cho cháu, tổ công tác phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ Vidifi và Công an xã Nông Cống để xác minh thông tin, tìm kiếm, liên hệ với gia đình.

Lực lượng chức năng bàn giao cháu bé về với gia đình. (Ảnh: Cục CSGT)

Khoảng 20h40 cùng ngày, gia đình cháu bé nhận được thông tin từ lực lượng Cảnh sát giao thông. Trước đó, khi phát hiện cháu đi lạc, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh cần thiết, lực lượng chức năng đã bàn giao cháu bé đi lạc cho gia đình (bố là anh Trương Hồng Th., sinh năm 1978 và mẹ là chị Nguyễn Thị D., sinh năm 1979, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) và cháu được đưa về nhà an toàn.