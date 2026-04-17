CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý 1 lỗi vi phạm phổ biến, tất cả các tài xế chú ý

Thái Hà |

Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm gia thoiong này trên toàn địa bàn.

Trước tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định diễn ra phổ biến, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn, từ ngày 15/4 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý trên toàn địa bàn.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát tại các tuyến trục chính, cửa ngõ ra vào Thành phố, khu vực bến xe, bệnh viện, trường học, tuyến phố trung tâm và các điểm thường xuyên ùn tắc.

Các hành vi vi phạm như dừng, đỗ xe tại nơi có biển cấm, trên phần đường dành cho người đi bộ, nơi đường giao nhau, đỗ xe thành hàng ngang, đỗ ngược chiều… sẽ bị xử lý nghiêm. Cùng với đó, hệ thống camera giám sát, camera AI và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tiếp tục được phát huy hiệu quả để kịp thời phát hiện, ghi nhận vi phạm.

Việc triển khai kế hoạch thể hiện quyết tâm của Công an Thành phố trong lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, an toàn, thông suốt.

Hình ảnh từ ngày đầu ra quân 16/4 của Công an thành phố Hà Nội:

CSGT xử lý ô tô dừng, đỗ sai quy định. Ảnh: CA HN

Lực lượng chức năng tập trung xử lý các phương tiện dừng đỗ sai quy định. Ảnh: CA HN

Hệ thống camera hoạt động 24/24 sẽ ghi nhận, phạt nguội với các vi phạm dừng đỗ sai quy định. Ảnh: CA HN

Mức phạt lỗi dừng đỗ xe ô tô sai quy định theo Nghị định 168

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định các mức phạt tiền và trừ điểm GPLX đối với lỗi dừng, đỗ xe ô tô sai quy định, tùy theo mức độ vi phạm:

