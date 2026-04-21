CSGT Hà Nội đã áp dụng điểm rất mới vào việc thi bằng lái xe, người dân chú ý!

Không còn là những buổi học lý thuyết khô khan, ngày 18/4 vừa qua, hàng trăm học viên tại Trung tâm sát hạch lái xe Hà Thành đã trải qua những phút giây lặng người khi tận mắt chứng kiến những thước phim thực tế về hậu quả của tai nạn giao thông. Đây là nỗ lực mới nhất của lực lượng chức năng nhằm "đánh" vào ý thức người cầm lái ngay từ ngưỡng cửa thi lấy bằng.

Phía sau tay lái là mạng sống của con người

Ngay trước giờ chính thức bước vào kỳ sát hạch lái xe ô tô, một "lớp học đặc biệt" đã được tổ chức với nội dung trọng tâm là trình chiếu các video về tai nạn giao thông. Khác với những hình ảnh mô phỏng trên máy tính, đây là những tư liệu thực tế được trích xuất từ camera giám sát, ghi lại những khoảnh khắc sinh tử trên đường phố.

CSGT Hà Nội trình chiếu video các vụ TNGT nghiêm trọng tại lễ khai mạc kỳ thi sát hạch

Nội dung các video gồm hình ảnh, nguyên nhân, hậu quả để lại ấn tượng mạnh đối với các thí sinh

Thí sinh dự thi chăm chú theo dõi các video clip

Những thước phim chân thực về hậu quả kinh hoàng của việc chạy quá tốc độ, lạm dụng rượu bia hay chỉ một giây lơ là, thiếu quan sát đã tạo nên một bầu không khí ám ảnh. Cả hội trường hàng trăm người đã lặng đi khi chứng kiến sự mong manh của mạng sống phía sau tay lái. Nhiều học viên thừa nhận, việc đối diện với những hình ảnh khốc liệt này mang lại tác động tâm lý mạnh mẽ hơn bất cứ giáo trình lý thuyết nào.

Đại diện lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, việc triển khai nội dung này không nhằm mục đích gây áp lực tâm lý cho thí sinh mà hướng tới những mục tiêu sâu sắc hơn trong quản lý và đào tạo:

Không chỉ để thi đỗ: Mục tiêu cốt lõi không phải là giúp học viên vượt qua các câu hỏi sát hạch, mà là giúp họ hiểu được giá trị thực sự của sự an toàn và sự khốc liệt của những sai lầm khi tham gia giao thông.

Xây dựng đạo đức người lái xe: Thông điệp được nhấn mạnh là phía sau vô lăng không chỉ là một chiếc xe, mà còn là mạng sống của gia đình mình và của những người xung quanh. Đạo đức lái xe chính là sự trân trọng sự sống.

Nâng cao trách nhiệm cá nhân: Giúp mỗi người hình thành ý thức tự giác và tính kỷ luật ngay từ khi bắt đầu lộ trình trở thành người lái xe chuyên nghiệp.

Công tác tổ chức sát hạch sa hình tại trung tâm Hà Thành

Hình ảnh các cán bộ CSGT giám sát hoạt động sát hạch từ Nhà điều hành của trung tâm Hà Thành

Việc đưa những tình huống thực tế vào trung tâm sát hạch được giới chuyên gia đánh giá là bước đi đúng đắn để hiện thực hóa việc đào tạo đạo đức lái xe. Thay vì học "vẹt" hay học "mẹo", học viên buộc phải suy ngẫm về trách nhiệm pháp lý và đạo đức của bản thân khi được cấp bằng lái xe.

Sự chuyển biến về nhận thức từ những giây phút lặng người trong "lớp học đặc biệt" này được kỳ vọng sẽ tạo ra những thế hệ tài xế mới, góp phần trực tiếp vào việc giảm thiểu tai nạn giao thông trong tương lai.

Ảnh: CA Hà Nội