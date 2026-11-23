1 19-10-2026 07:46 Ô tô con 36A-202.63 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

2 19-10-2026 08:46 Ô tô con 36H-162.97 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

3 19-10-2026 09:00 Ô tô con 36B-438.26 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

4 19-10-2026 09:10 Ô tô con 36K-691.13 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

5 19-10-2026 09:25 Ô tô con 36A-002.35 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

6 19-10-2026 09:29 Ô tô con 36B-384.98 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

7 19-10-2026 11:36 Ô tô con 36K-174.63 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

8 19-10-2026 11:50 Ô tô con 29A-632.64 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

9 19-10-2026 13:00 Ô tô con 36K-270.07 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10 19-10-2026 13:53 Ô tô con 36A-605.25 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11 19-10-2026 15:01 Ô tô con 36N-3388 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12 19-10-2026 16:27 Ô tô con 36B-341.00 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13 19-10-2026 16:54 Ô tô con 29C-391.59 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

14 19-10-2026 16:56 Ô tô con 36A-998.62 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15 19-10-2026 17:17 Ô tô con 36A-421.75 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16 19-10-2026 17:24 Xe tải 36H-165.35 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17 19-10-2026 17:30 Ô tô con 36A-450.04 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

18 19-10-2026 18:12 Ô tô con 36K-106.03 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19 19-10-2026 20:33 Ô tô con 30L-891.98 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20 19-10-2026 22:15 Ô tô con 36H-167.91 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21 19-10-2026 22:18 Ô tô con 36A-728.02 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22 19-10-2026 22:52 Ô tô con 36B-038.01 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23 20-10-2026 05:55 Ô tô con 36A-818.45 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24 20-10-2026 06:49 Ô tô con 36K-860.30 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

25 20-10-2026 07:50 Ô tô con 30G-180.87 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

26 20-10-2026 08:10 Ô tô con 36A-477.89 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27 20-10-2026 09:30 Ô tô con 29K-119.99 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28 20-10-2026 11:01 Ô tô con 36A-086.42 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29 20-10-2026 11:01 Ô tô con 36K-516.01 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30 20-10-2026 11:15 Ô tô con 36A-134.33 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

31 20-10-2026 11:23 Xe tải 36C-471.08 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

32 20-10-2026 13:52 Ô tô con 36K-657.43 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

33 20-10-2026 14:19 Ô tô con 36A-101.56 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

34 20-10-2026 15:20 Ô tô con 36C-168.11 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

35 20-10-2026 16:21 Ô tô con 36A-513.68 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

36 20-10-2026 16:46 Ô tô con 36B-400.97 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

37 20-10-2026 17:29 Ô tô con 36B-396.68 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

38 20-10-2026 18:00 Ô tô con 36A-557.33 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

39 20-10-2026 21:58 Ô tô con 36A-941.48 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

40 20-10-2026 22:09 Ô tô con 36A-105.22 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

41 21-10-2026 00:12 Ô tô con 36A-282.67 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

42 21-10-2026 05:02 Ô tô con 36C-155.25 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

43 21-10-2026 05:26 Xe tải 36B-436.84 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

44 21-10-2026 05:37 Ô tô con 36H-071.87 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

45 21-10-2026 07:52 Ô tô con 36A-034.23 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

46 21-10-2026 07:52 Ô tô con 36A-034.23 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

47 21-10-2026 08:19 Ô tô con 36A-416.09 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

48 21-10-2026 11:12 Xe tải 36C-094.99 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

49 21-10-2026 12:54 Ô tô con 36A-770.62 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

50 21-10-2026 13:51 Xe tải 36C-069.36 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

51 21-10-2026 14:03 Ô tô con 36D-004.18 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

52 21-10-2026 14:10 Ô tô con 36N-2263 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

53 21-10-2026 14:17 Ô tô con 36K-123.79 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

54 21-10-2026 14:39 Ô tô con 36B-396.81 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

55 21-10-2026 16:31 Xe tải 37H-038.15 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

56 21-10-2026 16:47 Ô tô con 36B-582.76 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

57 21-10-2026 18:18 Ô tô con 36K-974.30 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

58 21-10-2026 18:36 Ô tô con 36A-058.68 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

59 21-10-2026 18:53 Ô tô con 36A-011.86 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

60 21-10-2026 21:30 Ô tô con 36C-578.88 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

61 21-10-2026 23:33 Ô tô con 36A-299.46 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

62 22-10-2026 04:02 Xe tải 74C-082.33 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

63 22-10-2026 04:36 Ô tô con 36A-361.55 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

64 22-10-2026 07:20 Ô tô con 36K-467.81 Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65 22-10-2026 07:26 Ô tô con 36A-034.23 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

66 22-10-2026 08:17 Ô tô con 36A-382.46 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

67 22-10-2026 08:30 Ô tô con 36K-660.34 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68 22-10-2026 08:41 Ô tô con 36K-729.93 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

69 22-10-2026 09:53 Ô tô con 36K-209.99 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

70 22-10-2026 10:31 Ô tô con 36A-763.07 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

71 22-10-2026 10:59 Ô tô con 36A-884.30 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

72 22-10-2026 11:02 Xe tải 36B-148.47 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

73 22-10-2026 11:37 Xe tải 36K-422.00 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

74 22-10-2026 11:42 Ô tô con 30E-425.95 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

75 22-10-2026 16:05 Xe tải 18H-037.79 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

76 22-10-2026 16:36 Ô tô con 36A-381.80 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

77 22-10-2026 16:38 Ô tô con 36K-974.49 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

78 22-10-2026 17:26 Ô tô con 36A-814.47 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

79 22-10-2026 18:37 Ô tô con 36A-888.55 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

80 22-10-2026 22:43 Ô tô con 36A-137.64 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

81 22-10-2026 23:13 Ô tô con 36E-009.65 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

82 23-10-2026 07:06 Ô tô con 36A-034.23 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

83 23-10-2026 08:32 Ô tô con 36K-188.66 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

84 23-10-2026 11:24 Ô tô con 36A-861.58 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

85 23-10-2026 11:26 Ô tô con 36C-353.14 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

86 23-10-2026 11:35 Ô tô con 36B-341.00 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

87 23-10-2026 12:08 Ô tô con 99B-351.74 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

88 23-10-2026 13:16 Ô tô con 37C-369.48 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

89 23-10-2026 13:19 Ô tô con 30K-197.79 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

90 23-10-2026 14:33 Ô tô con 36A-881.05 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

91 23-10-2026 17:05 Ô tô con 30L-951.41 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

92 23-10-2026 17:28 Ô tô con 36A-694.75 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

93 23-10-2026 17:30 Ô tô con 36A-686.22 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

94 23-10-2026 17:56 Ô tô con 36A-960.55 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

95 23-10-2026 18:18 Ô tô con 36K-081.22 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

96 23-10-2026 22:43 Ô tô con 36A-882.56 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

97 23-10-2026 22:45 Ô tô con 36A-997.11 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

98 24-10-2026 07:25 Ô tô con 36B-523.20 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

99 24-10-2026 08:41 Ô tô con 36B-114.79 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

100 24-10-2026 09:03 Ô tô con 36A-428.38 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

101 24-10-2026 09:27 Ô tô con 36C-488.60 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

102 24-10-2026 09:44 Ô tô con 36K-266.79 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

103 24-10-2026 10:33 Ô tô con 36A-195.50 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

104 24-10-2026 12:14 Ô tô con 36N-3031 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

105 24-10-2026 14:06 Ô tô con 36K-852.37 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

106 24-10-2026 14:12 Ô tô con 36E-009.63 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

107 24-10-2026 14:36 Xe tải 36C-506.60 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

108 24-10-2026 14:37 Ô tô con 36K-693.60 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

109 24-10-2026 15:52 Ô tô con 36H-077.38 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

110 24-10-2026 16:05 Ô tô con 36A-620.25 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

111 24-10-2026 16:41 Ô tô con 30T-0486 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

112 24-10-2026 17:55 Ô tô con 36A-238.49 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

113 25-10-2026 07:03 Ô tô con 36A-764.13 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

114 25-10-2026 07:33 Ô tô con 36A-034.23 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

115 25-10-2026 09:28 Ô tô con 30U-7465 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

116 25-10-2026 10:02 Ô tô con 36A-580.23 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

117 25-10-2026 10:23 Ô tô con 36K-566.49 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

118 25-10-2026 10:23 Ô tô con 36A-986.71 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

119 25-10-2026 12:15 Ô tô con 36A-677.46 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

120 25-10-2026 13:01 Ô tô con 36K-479.69 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

121 25-10-2026 14:24 Ô tô con 36A-866.47 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

122 25-10-2026 14:59 Ô tô con 37A-352.14 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

123 25-10-2026 15:14 Ô tô con 36A-727.05 Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

124 25-10-2026 15:38 Ô tô con 36K-255.24 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

125 25-10-2026 15:43 Ô tô con 36K-264.43 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

126 25-10-2026 16:08 Ô tô con 36A-207.49 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

127 25-10-2026 18:31 Ô tô con 30M-054.04 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

128 25-10-2026 20:31 Ô tô con 36K-653.13 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

129 25-10-2026 21:18 Ô tô con 36A-796.94 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

130 19-10-2026 06:00 Mô tô (Xe máy) 36B1-479.79 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

131 19-10-2026 06:07 Mô tô (Xe máy) 36AN-059.88 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

132 19-10-2026 06:19 Mô tô (Xe máy) 36AC-624.90 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

133 19-10-2026 06:21 Mô tô (Xe máy) 36AC-514.30 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

134 19-10-2026 22:08 Mô tô (Xe máy) 36AE-925.36 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

135 19-10-2026 22:24 Mô tô (Xe máy) 36B1-059.89 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

136 19-10-2026 22:24 Mô tô (Xe máy) 36B1-059.89 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

137 19-10-2026 22:46 Mô tô (Xe máy) 36AD-171.06 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

138 19-10-2026 23:07 Mô tô (Xe máy) 29Y5-610.94 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

139 19-10-2026 23:07 Mô tô (Xe máy) 29Y5-610.94 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

140 19-10-2026 23:56 Mô tô (Xe máy) 36L7-9402 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

141 19-10-2026 23:56 Mô tô (Xe máy) 36L7-9402 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

142 20-10-2026 06:02 Mô tô (Xe máy) 36AC-518.70 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

143 20-10-2026 06:07 Mô tô (Xe máy) 36B6-905.79 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

144 20-10-2026 06:08 Mô tô (Xe máy) 36AB-591.65 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

145 20-10-2026 06:08 Mô tô (Xe máy) 36AB-591.65 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

146 20-10-2026 09:42 Mô tô (Xe máy) 36B7-193.72 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

147 20-10-2026 09:43 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-400.57 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

148 20-10-2026 09:44 Mô tô (Xe máy) 36B1-245.21 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

149 21-10-2026 06:05 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-585.37 Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

150 21-10-2026 06:06 Mô tô (Xe máy) 36AC-655.95 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

151 21-10-2026 06:33 Mô tô (Xe máy) 36AE-476.37 Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

152 21-10-2026 06:34 Mô tô (Xe máy) 36B5-505.10 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

153 21-10-2026 06:36 Mô tô (Xe máy) 36AC-561.37 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

154 21-10-2026 06:40 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-527.09 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

155 21-10-2026 06:40 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-527.09 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

156 21-10-2026 06:41 Mô tô (Xe máy) 36AB-724.72 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

157 21-10-2026 06:41 Mô tô (Xe máy) 36B7-180.74 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

158 21-10-2026 06:44 Mô tô (Xe máy) 36B3-696.47 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

159 21-10-2026 22:31 Mô tô (Xe máy) 36AN-051.31 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

160 21-10-2026 22:31 Mô tô (Xe máy) 36AN-051.31 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

161 22-10-2026 05:53 Mô tô (Xe máy) 36AE-49108 Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

162 22-10-2026 05:55 Mô tô (Xe máy) 36B1-479.79 Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

163 22-10-2026 05:55 Mô tô (Xe máy) 36B1-479.79 Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Người đang điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại

164 22-10-2026 05:58 Mô tô (Xe máy) 36B4-540.47 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

165 22-10-2026 06:09 Mô tô (Xe máy) 36B2-734.36 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

166 22-10-2026 06:16 Mô tô (Xe máy) 36P9-8804 Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

167 22-10-2026 06:17 Mô tô (Xe máy) 36AE-518.09 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

168 22-10-2026 06:17 Mô tô (Xe máy) 36B1-729.19 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

169 22-10-2026 06:20 Mô tô (Xe máy) 36B5-847.03 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

170 22-10-2026 06:23 Mô tô (Xe máy) 36B7-762.26 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

171 22-10-2026 06:34 Mô tô (Xe máy) 36B7-180.74 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

172 22-10-2026 06:36 Mô tô (Xe máy) 36B8-290.80 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

173 22-10-2026 06:38 Mô tô (Xe máy) 36C2-245.43 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

174 22-10-2026 06:58 Mô tô (Xe máy) 36B7-919.20 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

175 22-10-2026 07:05 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-695.35 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

176 22-10-2026 07:05 Mô tô (Xe máy) 36AB-824.23 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

177 22-10-2026 10:35 Mô tô (Xe máy) 36B2-326.51 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

178 22-10-2026 10:41 Mô tô (Xe máy) 36AB-955.64 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

179 22-10-2026 10:41 Mô tô (Xe máy) 36AB-955.64 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

180 22-10-2026 10:41 Mô tô (Xe máy) 36AE-225.17 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

181 22-10-2026 11:25 Mô tô (Xe máy) 36AC-842.03 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

182 22-10-2026 11:37 Mô tô (Xe máy) 36AC-541.60 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

183 22-10-2026 11:51 Mô tô (Xe máy) 36AC-619.12 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

184 22-10-2026 12:18 Mô tô (Xe máy) 36AB-961.79 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

185 22-10-2026 21:41 Mô tô (Xe máy) 36AC-531.69 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

186 22-10-2026 22:06 Mô tô (Xe máy) 36R4-3827 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

187 22-10-2026 23:10 Mô tô (Xe máy) 36AD-626.03 Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

188 22-10-2026 23:10 Mô tô (Xe máy) 36AD-626.03 Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

189 23-10-2026 11:10 Mô tô (Xe máy) 36AD-234.25 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

190 23-10-2026 21:19 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-471.47 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

191 23-10-2026 21:19 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-471.47 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

192 23-10-2026 21:44 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-674.37 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

193 23-10-2026 21:44 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-674.37 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

194 23-10-2026 22:51 Mô tô (Xe máy) 36B8-907.43 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

195 23-10-2026 23:49 Mô tô (Xe máy) 29C1-905.89 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

196 24-10-2026 01:17 Mô tô (Xe máy) 36AF-083.70 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

197 24-10-2026 01:17 Mô tô (Xe máy) 36AF-083.70 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

198 24-10-2026 05:04 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-658.34 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

199 24-10-2026 06:09 Mô tô (Xe máy) 36AE-476.37 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

200 24-10-2026 07:09 Mô tô (Xe máy) 36B1-798.22 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

201 24-10-2026 07:19 Mô tô (Xe máy) 36B7-774.46 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

202 24-10-2026 07:39 Mô tô (Xe máy) 36B7-643.99 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

203 24-10-2026 07:44 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-699.25 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

204 24-10-2026 08:04 Mô tô (Xe máy) 36B7-633.26 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

205 24-10-2026 08:05 Mô tô (Xe máy) 36B7-847.79 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

206 24-10-2026 21:59 Mô tô (Xe máy) 36AE-929.85 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

207 24-10-2026 23:40 Mô tô (Xe máy) 36AC-653.60 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

208 24-10-2026 23:40 Mô tô (Xe máy) 36AC-653.60 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

209 25-10-2026 06:01 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-477.85 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

210 25-10-2026 06:02 Mô tô (Xe máy) 36AE-491.08 Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

211 25-10-2026 06:08 Mô tô (Xe máy) 36AG-027.83 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

212 25-10-2026 06:09 Mô tô (Xe máy) 36B7-180.46 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông

213 25-10-2026 06:25 Mô tô (Xe máy) 36AE-518.09 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông