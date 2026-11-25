Phòng sát giao thông, Công an tỉnh An Giang ngày 24/11 đã ra thông báo phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang.
Theo đó, từ ngày 01/11/2026 đến ngày 15/11/2026, qua hệ thống Camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang đã phát hiện 599 trường hợp vi phạm phạt nguội.
Cách tra cứu phạt nguội online năm 2026
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Loại phương tiện
Hành vi vi phạm
1
63B6-424.66
01-11-2026 07:55
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
2
68P1-776.99
01-11-2026 08:27
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
3
68A1-026.60
01-11-2026 10:13
Mô tô hai bánh từ 175cm3 trở lên
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
4
68L1-355.28
01-11-2026 10:15
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
5
68G1-581.16
01-11-2026 10:41
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
6
51L-895.38
01-11-2026 17:37
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
7
68C1-732.97
02-11-2026 06:37
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
8
68AC-209.03
02-11-2026 08:03
Mô tô điện
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
9
67A-079.12
02-11-2026 08:15
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
10
68S1-544.94
02-11-2026 08:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
11
68A-156.77
02-11-2026 08:46
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
12
66C-157.19
02-11-2026 09:19
Ô tô tải pickup cabin kép
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
13
84K1-499.03
02-11-2026 09:35
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
14
68AB-184.22
02-11-2026 09:51
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15
68A-493.42
02-11-2026 09:52
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
16
68X1-021.04
02-11-2026 09:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
17
60K-887.29
02-11-2026 10:00
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
18
68A-338.23
02-11-2026 10:00
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
19
51A-953.33
02-11-2026 10:01
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
20
68AB-382.82
02-11-2026 10:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
21
68A-107.34
02-11-2026 10:36
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
22
68AB-200.61
02-11-2026 10:38
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
23
94A-056.09
02-11-2026 10:44
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
24
68A-654.43
02-11-2026 10:46
Ô tô tải pickup cabin kép
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
25
65A-456.02
02-11-2026 11:13
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
26
68H-158.47
02-11-2026 11:22
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27
68S1-758.30
02-11-2026 11:28
Mô tô điện
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
28
68A-315.35
02-11-2026 11:29
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29
67A-324.65
02-11-2026 11:43
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30
68AC-561.39
02-11-2026 12:03
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
31
68A-635.07
02-11-2026 12:09
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
32
68D1-763.36
02-11-2026 12:14
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
33
68AD-020.89
02-11-2026 12:25
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
34
51L-881.36
02-11-2026 12:27
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
35
68X1-021.04
02-11-2026 12:31
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36
68BA-096.91
02-11-2026 12:35
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37
68AB-446.90
02-11-2026 12:51
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
38
68BA-141.50
02-11-2026 12:54
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
39
68E1-598.50
02-11-2026 12:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
40
68AA-641.14
02-11-2026 13:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
41
68A-241.39
02-11-2026 13:03
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
42
67C1-724.33
02-11-2026 13:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
43
68X1-581.33
02-11-2026 13:07
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
44
68A-545.03
02-11-2026 13:08
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
45
51M-725.85
02-11-2026 13:21
Ô tô tải pickup cabin kép
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
46
68S1-790.97
02-11-2026 13:27
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
47
51M-012.34
02-11-2026 13:30
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
48
68AC-798.45
02-11-2026 13:34
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
49
68AB-161.64
02-11-2026 13:36
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
50
68P1-671.97
02-11-2026 13:40
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
51
68AC-190.21
02-11-2026 13:48
Mô tô điện
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
52
68X1-363.11
02-11-2026 13:48
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
53
68T122803
02-11-2026 13:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
54
68X1-659.68
02-11-2026 14:12
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
55
65A-473.82
02-11-2026 14:27
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
56
68AD-032.31
02-11-2026 14:34
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
57
68A-271.31
02-11-2026 14:35
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
58
68AB-765.78
02-11-2026 14:38
Mô tô điện
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
59
68A-598.08
02-11-2026 15:02
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
60
68C1-131.56
02-11-2026 15:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
61
68E-011.95
02-11-2026 15:07
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
62
64A-149.14
02-11-2026 15:17
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
63
65A-651.62
02-11-2026 16:08
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
64
68A-316.22
02-11-2026 16:12
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
65
68A-337.19
02-11-2026 16:24
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
66
65A-408.58
02-11-2026 16:46
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
67
68A-740.34
03-11-2026 07:39
Ô tô tải tự đổ
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
68
68A-346.53
03-11-2026 07:56
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
69
68B-013.73
03-11-2026 08:42
Ô tô khách
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
70
68A-679.61
03-11-2026 08:51
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
71
68H-069.50
03-11-2026 09:33
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
72
68A-418.67
03-11-2026 09:49
Ô tô cứu thương
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
73
68A-113.57
03-11-2026 09:56
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
74
68H-127.60
03-11-2026 09:56
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
75
93A-503.28
03-11-2026 10:00
Ô tô tải có mui
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
76
60A-315.88
03-11-2026 10:19
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
77
68A-337.21
03-11-2026 10:38
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
78
51F-599.06
03-11-2026 10:47
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
79
68A-113.62
03-11-2026 11:08
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
80
68A-350.94
03-11-2026 11:37
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
81
68A-352.76
03-11-2026 12:03
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
82
64A-045.00
03-11-2026 12:15
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
83
94A-047.34
03-11-2026 12:33
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
84
95A-162.33
03-11-2026 12:39
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
85
68C-027.34
03-11-2026 12:56
Ô tô tải pickup cabin kép
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
86
61A-539.59
03-11-2026 13:20
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
87
66A-163.05
03-11-2026 13:28
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
88
66A-415.75
03-11-2026 13:33
Ô tô tải có mui
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
89
68A-299.88
03-11-2026 14:20
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
90
68A-299.72
03-11-2026 14:22
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
91
65A-732.48
03-11-2026 14:46
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
92
68A-337.00
03-11-2026 15:04
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
93
99A-025.82
03-11-2026 15:06
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
94
60H-400.80
03-11-2026 15:16
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
95
51L-289.36
03-11-2026 15:39
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
96
68A-161.58
03-11-2026 15:43
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
97
68H-069.50
03-11-2026 15:50
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
98
68A-186.88
03-11-2026 16:02
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
99
68A-343.80
03-11-2026 16:07
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
100
67A-112.91
03-11-2026 16:20
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
101
98A-546.21
03-11-2026 16:40
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
102
67B2-186.72
03-11-2026 17:11
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
103
15K-156.78
04-11-2026 06:15
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
104
68A-430.05
04-11-2026 07:08
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
105
68A-191.57
04-11-2026 07:30
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
106
68A-518.58
04-11-2026 07:53
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
107
68A-430.05
04-11-2026 07:56
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
108
68E-012.75
04-11-2026 08:16
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
109
68A-151.75
04-11-2026 08:17
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
110
68A-380.73
04-11-2026 08:45
Ô tô tải VAN
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
111
68H-069.50
04-11-2026 08:47
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
112
68A-173.15
04-11-2026 09:24
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
113
68D-009.91
04-11-2026 09:36
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
114
68A-294.49
04-11-2026 10:04
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
115
68A-379.18
04-11-2026 10:04
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
116
68A-270.45
04-11-2026 10:13
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
117
68C-128.28
04-11-2026 10:20
Ô tô tải
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
118
69A-295.47
04-11-2026 10:47
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
119
51M-250.42
04-11-2026 11:00
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
120
61A-137.50
04-11-2026 11:09
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
121
68A-249.35
04-11-2026 11:13
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
122
68A-290.18
04-11-2026 11:18
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
123
68A-752.37
04-11-2026 11:43
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
124
95A-096.55
04-11-2026 11:44
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
125
68H-100.10
04-11-2026 12:05
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
126
68A-234.12
04-11-2026 12:11
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
127
68A-100.19
04-11-2026 12:12
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
128
67A-291.16
04-11-2026 12:25
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
129
68A-061.66
04-11-2026 12:26
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
130
71A-002.08
04-11-2026 12:39
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
131
68D-009.91
04-11-2026 12:44
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
132
61T3-7717
04-11-2026 12:51
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
133
60K-181.91
04-11-2026 12:54
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
134
68S1-808.21
04-11-2026 12:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
135
68A-307.85
04-11-2026 13:05
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
136
68S3-3399
04-11-2026 13:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
137
68A-351.01
04-11-2026 13:18
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
138
68C-157.83
04-11-2026 13:18
Ô tô tải
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
139
68S1-182.15
04-11-2026 13:25
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
140
71A-002.08
04-11-2026 13:30
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
141
51F-980.75
04-11-2026 13:47
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
142
68A-416.43
04-11-2026 13:53
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
143
83A-056.99
04-11-2026 13:57
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
144
68A-351.01
04-11-2026 14:11
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
145
68A-243.11
04-11-2026 14:15
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
146
68K4-7514
04-11-2026 14:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
147
68H-012.55
04-11-2026 14:22
Ô tô tải thùng kín
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
148
68A-599.51
04-11-2026 14:31
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
149
68E1-460.16
04-11-2026 14:54
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
150
68S1-127.82
04-11-2026 15:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
151
51B-773.45
04-11-2026 15:01
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
152
68A-281.09
04-11-2026 15:02
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
153
68T9-5201
04-11-2026 15:04
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
154
68D1-591.22
04-11-2026 15:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
155
66P1-048.51
04-11-2026 15:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
156
16K1-2398
04-11-2026 15:13
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
157
65A-188.58
04-11-2026 15:13
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
158
68T7-0036
04-11-2026 15:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
159
68A-113.57
04-11-2026 15:21
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
160
68D1-620.83
04-11-2026 15:22
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
161
68G1-357.11
04-11-2026 15:29
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
162
68X1-163.09
04-11-2026 15:34
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
163
65A-675.69
04-11-2026 15:36
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
164
68T1-075.87
04-11-2026 15:37
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
165
68D1-471.59
04-11-2026 15:45
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
166
52U5-0352
04-11-2026 15:46
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
167
16K1-2398
04-11-2026 15:49
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
168
68A-617.43
04-11-2026 15:51
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
169
68S1-226.89
04-11-2026 15:52
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
170
68S1-155.29
04-11-2026 15:53
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
171
68A-184.63
04-11-2026 15:58
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
172
67A-217.65
04-11-2026 16:11
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
173
68A-656.33
04-11-2026 16:20
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
174
68A-217.29
04-11-2026 16:47
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
175
68M1-481.11
04-11-2026 17:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
176
68A-557.50
04-11-2026 19:10
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
177
68HU3292
05-11-2026 06:23
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
178
68S108755
05-11-2026 06:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
179
68S127268
05-11-2026 06:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
180
68M49794
05-11-2026 07:01
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
181
68T77257
05-11-2026 07:11
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
182
68X1-452.88
05-11-2026 07:12
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
183
61FH1768
05-11-2026 07:14
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
184
68L104505
05-11-2026 07:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
185
68S1-512.64
05-11-2026 07:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
186
51L-473.64
05-11-2026 07:28
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
187
68S87683
05-11-2026 07:45
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
188
68C105539
05-11-2026 07:53
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
189
61B1-351.24
05-11-2026 08:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
190
68S121428
05-11-2026 08:03
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
191
67G100825
05-11-2026 08:04
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
192
68AC28140
05-11-2026 08:16
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
193
68D112611
05-11-2026 08:24
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
194
59C311945
05-11-2026 08:27
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
195
68X16797
05-11-2026 08:30
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
196
54Z70216
05-11-2026 08:36
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
197
67A-221.10
05-11-2026 08:40
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
198
68C152657
05-11-2026 08:45
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
199
68AB25960
05-11-2026 08:46
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
200
68AB07734
05-11-2026 08:51
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
201
68F60753
05-11-2026 08:51
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
202
68X138767
05-11-2026 08:53
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
203
68C162550
05-11-2026 08:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
204
68AB54364
05-11-2026 09:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
205
68B119706
05-11-2026 09:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
206
68X155586
05-11-2026 09:01
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
207
69AM11455
05-11-2026 09:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
208
84L136693
05-11-2026 09:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
209
68S30164
05-11-2026 09:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
210
68C177314
05-11-2026 09:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
211
84D112548
05-11-2026 09:10
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
212
68T117299
05-11-2026 09:18
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
213
68S152020
05-11-2026 09:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
214
68S124789
05-11-2026 09:38
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
215
68C152791
05-11-2026 09:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
216
68AB13594
05-11-2026 09:45
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
217
68AB-088.51
05-11-2026 09:49
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
218
68AB95407
05-11-2026 09:51
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
219
68AC93547
05-11-2026 09:52
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
220
68B124375
05-11-2026 09:54
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
221
68P130628
05-11-2026 09:54
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
222
68D1-657.31
05-11-2026 09:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
223
68C103509
05-11-2026 09:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
224
52L90561
05-11-2026 10:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
225
68X128647
05-11-2026 10:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
226
51C-535.20
05-11-2026 10:05
Ô tô tải pickup cabin kép
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
227
68X156094
05-11-2026 10:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
228
68S110528
05-11-2026 10:15
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
229
68S17987
05-11-2026 10:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
230
68AA-173.46
05-11-2026 10:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
231
68AC33935
05-11-2026 10:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
232
68X1-641.06
05-11-2026 10:25
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
233
68AA-641.01
05-11-2026 10:26
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
234
68G160940
05-11-2026 10:26
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
235
68H-100.10
05-11-2026 10:31
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
236
68S18081
05-11-2026 10:33
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
237
68AA64953
05-11-2026 10:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
238
68C126819
05-11-2026 10:46
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
239
68AB38165
05-11-2026 10:47
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
240
68AB66600
05-11-2026 11:01
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
241
68T88200
05-11-2026 11:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
242
65A-210.09
05-11-2026 11:24
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
243
68AC15053
05-11-2026 11:26
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
244
68A-069.63
05-11-2026 11:39
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
245
68AB00967
05-11-2026 11:41
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
246
68E129987
05-11-2026 11:42
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
247
68AB-948.57
05-11-2026 11:55
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
248
68H61458
05-11-2026 12:12
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
249
68AC18007
05-11-2026 12:16
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
250
66C-183.46
05-11-2026 12:23
Ô tô tải có mui
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
251
68H61458
05-11-2026 12:25
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
252
68F60753
05-11-2026 12:28
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
253
68S151682
05-11-2026 12:28
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
254
68A-256.57
05-11-2026 12:29
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
255
68L126740
05-11-2026 12:29
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
256
68AB74462
05-11-2026 12:31
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
257
68AC-494.54
05-11-2026 12:37
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
258
68A-435.76
05-11-2026 12:43
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
259
68AC-689.57
05-11-2026 12:44
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
260
68E-009.62
05-11-2026 12:53
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
261
68AA68516
05-11-2026 12:54
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
262
68H61458
05-11-2026 12:56
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
263
68S119670
05-11-2026 13:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
264
68B101920
05-11-2026 13:04
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
265
67L55238
05-11-2026 13:07
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
266
68A-226.26
05-11-2026 13:07
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
315
68A02020
08-11-2026 11:22
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
316
68A23727
08-11-2026 11:31
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
317
67A25421
08-11-2026 11:40
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
318
68A08449
08-11-2026 11:43
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
319
51M10547
08-11-2026 11:44
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
320
67C09297
08-11-2026 12:08
Ô tô tải tự đổ
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
321
68A47503
08-11-2026 12:20
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
322
67D00224
08-11-2026 12:26
Ô tô tải VAN
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
323
89H17006
08-11-2026 12:28
Ô tô tải bảo ôn
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
324
51A-418.15
08-11-2026 12:48
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
325
68A26713
08-11-2026 12:51
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
326
68A37457
08-11-2026 12:52
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
327
66A25355
08-11-2026 13:06
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
328
51B-804.97
08-11-2026 13:18
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
329
65A08135
08-11-2026 13:20
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
330
66A41575
08-11-2026 13:34
Ô tô tải có mui
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
331
68A25079
08-11-2026 13:50
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
332
67A33177
08-11-2026 13:53
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
333
68A57009
08-11-2026 14:00
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
334
51F-429.19
08-11-2026 14:06
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
335
69A30848
08-11-2026 14:09
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
336
68C04770
08-11-2026 14:11
Ô tô tải thùng kín
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
337
65A73310
08-11-2026 14:42
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
338
65C18471
08-11-2026 14:55
Ô tô tải pickup cabin kép
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
339
69A30848
08-11-2026 14:59
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
340
67A33803
08-11-2026 15:15
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
341
68A73145
08-11-2026 15:17
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
342
68A00175
08-11-2026 15:27
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
343
68H16975
08-11-2026 15:30
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
344
60H38695
08-11-2026 15:37
Ô tô khách giường
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
345
68A21516
08-11-2026 15:40
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
346
68A31838
08-11-2026 16:15
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
347
68A31497
08-11-2026 16:22
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
522
68P1-706.24
12-11-2026 10:07
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
523
68P1-541.71
12-11-2026 10:10
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
524
59X2-541.65
12-11-2026 10:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
525
68H-138.14
12-11-2026 10:20
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
526
72AC-216.92
12-11-2026 10:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
527
68AC-059.78
12-11-2026 10:21
Mô tô điện
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
528
68A-354.98
12-11-2026 10:27
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
529
68C-179.77
12-11-2026 10:30
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
530
67B1-362.75
12-11-2026 10:32
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
531
68A-422.26
12-11-2026 16:05
Ô tô tải có mui
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
532
67F-004.93
13-11-2026 09:54
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
533
60X-526.26
13-11-2026 09:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
534
68H-078.79
13-11-2026 10:01
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
535
79A-496.91
13-11-2026 10:13
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
536
68E-014.63
13-11-2026 10:16
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
537
68AB-151.57
13-11-2026 10:19
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
538
68E-002.17
13-11-2026 10:27
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
539
68H-143.65
13-11-2026 10:34
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
540
68A-417.40
13-11-2026 10:43
Ô tô tải có cần cẩu
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
541
68H-117.80
13-11-2026 10:45
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
542
68H-157.08
13-11-2026 10:45
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
543
37K-035.04
13-11-2026 10:46
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
544
60H-376.95
13-11-2026 10:46
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
545
68H-054.31
13-11-2026 10:51
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
546
68H-136.32
13-11-2026 10:57
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
547
68H-075.37
13-11-2026 10:59
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
548
68P-697.21
13-11-2026 11:07
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
549
68H-046.71
13-11-2026 11:08
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
550
18A-184.09
13-11-2026 11:10
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
551
65HA-087.71
13-11-2026 11:25
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
552
71H-037.42
13-11-2026 11:39
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
553
69AA86428
13-11-2026 11:44
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
554
68H-102.78
13-11-2026 11:49
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
555
68H-142.74
13-11-2026 11:49
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
556
68A-194.94
13-11-2026 11:50
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
557
68A-697.26
13-11-2026 11:51
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
558
30L-495.70
13-11-2026 11:52
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
559
68A-099.06
13-11-2026 11:54
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
560
68A-099.60
13-11-2026 11:55
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
561
68A-670.56
13-11-2026 11:56
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
562
50E-611.78
13-11-2026 11:57
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
563
68H-054.47
13-11-2026 11:57
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
564
36H-175.97
13-11-2026 11:59
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
565
29E-977.57
13-11-2026 12:17
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
566
68H-054.47
13-11-2026 12:18
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
567
68E-012.89
13-11-2026 12:21
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
568
99A-896.10
13-11-2026 12:24
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
569
68H-056.60
14-11-2026 09:22
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
570
68H-119.61
14-11-2026 09:57
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
571
68A-354.48
14-11-2026 10:02
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
572
30B-885.97
14-11-2026 10:18
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
573
68A-519.91
14-11-2026 10:28
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
574
68PA-056.37
14-11-2026 10:37
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
575
59NA-093.49
14-11-2026 10:43
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
576
60A-549.22
14-11-2026 10:53
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
577
68H-046.25
15-11-2026 08:02
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
578
68H-112.40
15-11-2026 08:02
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
579
69H-023.39
15-11-2026 08:02
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
580
36B5-697.32
15-11-2026 08:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
581
68E1-323.31
15-11-2026 08:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
582
68P1-798.39
15-11-2026 08:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
583
68P1-103.75
15-11-2026 08:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
584
68H-071.70
15-11-2026 08:12
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
585
65H-028.56
15-11-2026 08:15
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
586
68A-316.87
15-11-2026 08:17
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
587
68H-122.33
15-11-2026 08:17
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
588
68H-064.18
15-11-2026 08:18
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
589
68H-123.33
15-11-2026 08:18
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
590
71B4-380.37
15-11-2026 08:18
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
591
68E-015.91
15-11-2026 08:19
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
592
68H-050.84
15-11-2026 08:20
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
593
68B1-296.57
15-11-2026 08:22
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
594
68H-053.77
15-11-2026 08:24
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
595
68P1-626.71
15-11-2026 08:24
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
596
89H-155.90
15-11-2026 08:25
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
597
68H-088.54
15-11-2026 08:28
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
598
94AH-098.91
15-11-2026 08:28
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
599
68H-045.00
15-11-2026 08:29
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ theo Nghị định 168