STT Biển số Thời gian vi phạm Loại phương tiện Hành vi vi phạm

1 63B6-424.66 01-11-2026 07:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

2 68P1-776.99 01-11-2026 08:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

3 68A1-026.60 01-11-2026 10:13 Mô tô hai bánh từ 175cm3 trở lên 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4 68L1-355.28 01-11-2026 10:15 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5 68G1-581.16 01-11-2026 10:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

6 51L-895.38 01-11-2026 17:37 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

7 68C1-732.97 02-11-2026 06:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

8 68AC-209.03 02-11-2026 08:03 Mô tô điện 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

9 67A-079.12 02-11-2026 08:15 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10 68S1-544.94 02-11-2026 08:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

11 68A-156.77 02-11-2026 08:46 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

12 66C-157.19 02-11-2026 09:19 Ô tô tải pickup cabin kép 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

13 84K1-499.03 02-11-2026 09:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14 68AB-184.22 02-11-2026 09:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15 68A-493.42 02-11-2026 09:52 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

16 68X1-021.04 02-11-2026 09:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17 60K-887.29 02-11-2026 10:00 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18 68A-338.23 02-11-2026 10:00 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19 51A-953.33 02-11-2026 10:01 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20 68AB-382.82 02-11-2026 10:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21 68A-107.34 02-11-2026 10:36 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

22 68AB-200.61 02-11-2026 10:38 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

23 94A-056.09 02-11-2026 10:44 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

24 68A-654.43 02-11-2026 10:46 Ô tô tải pickup cabin kép 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

25 65A-456.02 02-11-2026 11:13 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26 68H-158.47 02-11-2026 11:22 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27 68S1-758.30 02-11-2026 11:28 Mô tô điện 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28 68A-315.35 02-11-2026 11:29 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29 67A-324.65 02-11-2026 11:43 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30 68AC-561.39 02-11-2026 12:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

31 68A-635.07 02-11-2026 12:09 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

32 68D1-763.36 02-11-2026 12:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

33 68AD-020.89 02-11-2026 12:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34 51L-881.36 02-11-2026 12:27 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35 68X1-021.04 02-11-2026 12:31 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36 68BA-096.91 02-11-2026 12:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37 68AB-446.90 02-11-2026 12:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

38 68BA-141.50 02-11-2026 12:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

39 68E1-598.50 02-11-2026 12:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

40 68AA-641.14 02-11-2026 13:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

41 68A-241.39 02-11-2026 13:03 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

42 67C1-724.33 02-11-2026 13:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

43 68X1-581.33 02-11-2026 13:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

44 68A-545.03 02-11-2026 13:08 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

45 51M-725.85 02-11-2026 13:21 Ô tô tải pickup cabin kép 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

46 68S1-790.97 02-11-2026 13:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

47 51M-012.34 02-11-2026 13:30 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

48 68AC-798.45 02-11-2026 13:34 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

49 68AB-161.64 02-11-2026 13:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

50 68P1-671.97 02-11-2026 13:40 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51 68AC-190.21 02-11-2026 13:48 Mô tô điện 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

52 68X1-363.11 02-11-2026 13:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

53 68T122803 02-11-2026 13:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

54 68X1-659.68 02-11-2026 14:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

55 65A-473.82 02-11-2026 14:27 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

56 68AD-032.31 02-11-2026 14:34 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

57 68A-271.31 02-11-2026 14:35 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

58 68AB-765.78 02-11-2026 14:38 Mô tô điện 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

59 68A-598.08 02-11-2026 15:02 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

60 68C1-131.56 02-11-2026 15:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

61 68E-011.95 02-11-2026 15:07 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

62 64A-149.14 02-11-2026 15:17 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

63 65A-651.62 02-11-2026 16:08 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

64 68A-316.22 02-11-2026 16:12 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65 68A-337.19 02-11-2026 16:24 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

66 65A-408.58 02-11-2026 16:46 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

67 68A-740.34 03-11-2026 07:39 Ô tô tải tự đổ 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68 68A-346.53 03-11-2026 07:56 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

69 68B-013.73 03-11-2026 08:42 Ô tô khách 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

70 68A-679.61 03-11-2026 08:51 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

71 68H-069.50 03-11-2026 09:33 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

72 68A-418.67 03-11-2026 09:49 Ô tô cứu thương 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

73 68A-113.57 03-11-2026 09:56 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

74 68H-127.60 03-11-2026 09:56 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

75 93A-503.28 03-11-2026 10:00 Ô tô tải có mui 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

76 60A-315.88 03-11-2026 10:19 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

77 68A-337.21 03-11-2026 10:38 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

78 51F-599.06 03-11-2026 10:47 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

79 68A-113.62 03-11-2026 11:08 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

80 68A-350.94 03-11-2026 11:37 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

81 68A-352.76 03-11-2026 12:03 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

82 64A-045.00 03-11-2026 12:15 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

83 94A-047.34 03-11-2026 12:33 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

84 95A-162.33 03-11-2026 12:39 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

85 68C-027.34 03-11-2026 12:56 Ô tô tải pickup cabin kép 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

86 61A-539.59 03-11-2026 13:20 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

87 66A-163.05 03-11-2026 13:28 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

88 66A-415.75 03-11-2026 13:33 Ô tô tải có mui 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89 68A-299.88 03-11-2026 14:20 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90 68A-299.72 03-11-2026 14:22 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

91 65A-732.48 03-11-2026 14:46 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

92 68A-337.00 03-11-2026 15:04 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

93 99A-025.82 03-11-2026 15:06 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

94 60H-400.80 03-11-2026 15:16 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

95 51L-289.36 03-11-2026 15:39 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

96 68A-161.58 03-11-2026 15:43 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

97 68H-069.50 03-11-2026 15:50 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

98 68A-186.88 03-11-2026 16:02 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99 68A-343.80 03-11-2026 16:07 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

100 67A-112.91 03-11-2026 16:20 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

101 98A-546.21 03-11-2026 16:40 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

102 67B2-186.72 03-11-2026 17:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

103 15K-156.78 04-11-2026 06:15 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

104 68A-430.05 04-11-2026 07:08 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

105 68A-191.57 04-11-2026 07:30 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

106 68A-518.58 04-11-2026 07:53 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

107 68A-430.05 04-11-2026 07:56 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

108 68E-012.75 04-11-2026 08:16 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

109 68A-151.75 04-11-2026 08:17 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

110 68A-380.73 04-11-2026 08:45 Ô tô tải VAN 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

111 68H-069.50 04-11-2026 08:47 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

112 68A-173.15 04-11-2026 09:24 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

113 68D-009.91 04-11-2026 09:36 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

114 68A-294.49 04-11-2026 10:04 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

115 68A-379.18 04-11-2026 10:04 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

116 68A-270.45 04-11-2026 10:13 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

117 68C-128.28 04-11-2026 10:20 Ô tô tải 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

118 69A-295.47 04-11-2026 10:47 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

119 51M-250.42 04-11-2026 11:00 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

120 61A-137.50 04-11-2026 11:09 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

121 68A-249.35 04-11-2026 11:13 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

122 68A-290.18 04-11-2026 11:18 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

123 68A-752.37 04-11-2026 11:43 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

124 95A-096.55 04-11-2026 11:44 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

125 68H-100.10 04-11-2026 12:05 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

126 68A-234.12 04-11-2026 12:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

127 68A-100.19 04-11-2026 12:12 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

128 67A-291.16 04-11-2026 12:25 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

129 68A-061.66 04-11-2026 12:26 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

130 71A-002.08 04-11-2026 12:39 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

131 68D-009.91 04-11-2026 12:44 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

132 61T3-7717 04-11-2026 12:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

133 60K-181.91 04-11-2026 12:54 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

134 68S1-808.21 04-11-2026 12:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

135 68A-307.85 04-11-2026 13:05 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

136 68S3-3399 04-11-2026 13:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

137 68A-351.01 04-11-2026 13:18 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

138 68C-157.83 04-11-2026 13:18 Ô tô tải 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

139 68S1-182.15 04-11-2026 13:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

140 71A-002.08 04-11-2026 13:30 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

141 51F-980.75 04-11-2026 13:47 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

142 68A-416.43 04-11-2026 13:53 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

143 83A-056.99 04-11-2026 13:57 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

144 68A-351.01 04-11-2026 14:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

145 68A-243.11 04-11-2026 14:15 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

146 68K4-7514 04-11-2026 14:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

147 68H-012.55 04-11-2026 14:22 Ô tô tải thùng kín 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

148 68A-599.51 04-11-2026 14:31 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

149 68E1-460.16 04-11-2026 14:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

150 68S1-127.82 04-11-2026 15:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

151 51B-773.45 04-11-2026 15:01 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

152 68A-281.09 04-11-2026 15:02 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

153 68T9-5201 04-11-2026 15:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

154 68D1-591.22 04-11-2026 15:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

155 66P1-048.51 04-11-2026 15:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

156 16K1-2398 04-11-2026 15:13 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

157 65A-188.58 04-11-2026 15:13 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

158 68T7-0036 04-11-2026 15:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

159 68A-113.57 04-11-2026 15:21 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

160 68D1-620.83 04-11-2026 15:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

161 68G1-357.11 04-11-2026 15:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

162 68X1-163.09 04-11-2026 15:34 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

163 65A-675.69 04-11-2026 15:36 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

164 68T1-075.87 04-11-2026 15:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

165 68D1-471.59 04-11-2026 15:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

166 52U5-0352 04-11-2026 15:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

167 16K1-2398 04-11-2026 15:49 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

168 68A-617.43 04-11-2026 15:51 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

169 68S1-226.89 04-11-2026 15:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

170 68S1-155.29 04-11-2026 15:53 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

171 68A-184.63 04-11-2026 15:58 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

172 67A-217.65 04-11-2026 16:11 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

173 68A-656.33 04-11-2026 16:20 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

174 68A-217.29 04-11-2026 16:47 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

175 68M1-481.11 04-11-2026 17:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

176 68A-557.50 04-11-2026 19:10 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

177 68HU3292 05-11-2026 06:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

178 68S108755 05-11-2026 06:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

179 68S127268 05-11-2026 06:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

180 68M49794 05-11-2026 07:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

181 68T77257 05-11-2026 07:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

182 68X1-452.88 05-11-2026 07:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

183 61FH1768 05-11-2026 07:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

184 68L104505 05-11-2026 07:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

185 68S1-512.64 05-11-2026 07:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

186 51L-473.64 05-11-2026 07:28 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

187 68S87683 05-11-2026 07:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

188 68C105539 05-11-2026 07:53 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

189 61B1-351.24 05-11-2026 08:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

190 68S121428 05-11-2026 08:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

191 67G100825 05-11-2026 08:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

192 68AC28140 05-11-2026 08:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

193 68D112611 05-11-2026 08:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

194 59C311945 05-11-2026 08:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

195 68X16797 05-11-2026 08:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

196 54Z70216 05-11-2026 08:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

197 67A-221.10 05-11-2026 08:40 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

198 68C152657 05-11-2026 08:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

199 68AB25960 05-11-2026 08:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

200 68AB07734 05-11-2026 08:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

201 68F60753 05-11-2026 08:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

202 68X138767 05-11-2026 08:53 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

203 68C162550 05-11-2026 08:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

204 68AB54364 05-11-2026 09:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

205 68B119706 05-11-2026 09:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

206 68X155586 05-11-2026 09:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

207 69AM11455 05-11-2026 09:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

208 84L136693 05-11-2026 09:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

209 68S30164 05-11-2026 09:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

210 68C177314 05-11-2026 09:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

211 84D112548 05-11-2026 09:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

212 68T117299 05-11-2026 09:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

213 68S152020 05-11-2026 09:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

214 68S124789 05-11-2026 09:38 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

215 68C152791 05-11-2026 09:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

216 68AB13594 05-11-2026 09:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

217 68AB-088.51 05-11-2026 09:49 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

218 68AB95407 05-11-2026 09:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

219 68AC93547 05-11-2026 09:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

220 68B124375 05-11-2026 09:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

221 68P130628 05-11-2026 09:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

222 68D1-657.31 05-11-2026 09:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

223 68C103509 05-11-2026 09:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

224 52L90561 05-11-2026 10:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

225 68X128647 05-11-2026 10:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

226 51C-535.20 05-11-2026 10:05 Ô tô tải pickup cabin kép 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

227 68X156094 05-11-2026 10:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

228 68S110528 05-11-2026 10:15 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

229 68S17987 05-11-2026 10:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

230 68AA-173.46 05-11-2026 10:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

231 68AC33935 05-11-2026 10:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

232 68X1-641.06 05-11-2026 10:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

233 68AA-641.01 05-11-2026 10:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

234 68G160940 05-11-2026 10:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

235 68H-100.10 05-11-2026 10:31 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

236 68S18081 05-11-2026 10:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

237 68AA64953 05-11-2026 10:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

238 68C126819 05-11-2026 10:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

239 68AB38165 05-11-2026 10:47 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

240 68AB66600 05-11-2026 11:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

241 68T88200 05-11-2026 11:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

242 65A-210.09 05-11-2026 11:24 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

243 68AC15053 05-11-2026 11:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

244 68A-069.63 05-11-2026 11:39 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

245 68AB00967 05-11-2026 11:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

246 68E129987 05-11-2026 11:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

247 68AB-948.57 05-11-2026 11:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

248 68H61458 05-11-2026 12:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

249 68AC18007 05-11-2026 12:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

250 66C-183.46 05-11-2026 12:23 Ô tô tải có mui 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

251 68H61458 05-11-2026 12:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

252 68F60753 05-11-2026 12:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

253 68S151682 05-11-2026 12:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

254 68A-256.57 05-11-2026 12:29 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

255 68L126740 05-11-2026 12:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

256 68AB74462 05-11-2026 12:31 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

257 68AC-494.54 05-11-2026 12:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

258 68A-435.76 05-11-2026 12:43 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

259 68AC-689.57 05-11-2026 12:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

260 68E-009.62 05-11-2026 12:53 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

261 68AA68516 05-11-2026 12:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

262 68H61458 05-11-2026 12:56 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

263 68S119670 05-11-2026 13:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

264 68B101920 05-11-2026 13:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

265 67L55238 05-11-2026 13:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

266 68A-226.26 05-11-2026 13:07 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h





315 68A02020 08-11-2026 11:22 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

316 68A23727 08-11-2026 11:31 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

317 67A25421 08-11-2026 11:40 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

318 68A08449 08-11-2026 11:43 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

319 51M10547 08-11-2026 11:44 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

320 67C09297 08-11-2026 12:08 Ô tô tải tự đổ 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

321 68A47503 08-11-2026 12:20 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

322 67D00224 08-11-2026 12:26 Ô tô tải VAN 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

323 89H17006 08-11-2026 12:28 Ô tô tải bảo ôn 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

324 51A-418.15 08-11-2026 12:48 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

325 68A26713 08-11-2026 12:51 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

326 68A37457 08-11-2026 12:52 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

327 66A25355 08-11-2026 13:06 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

328 51B-804.97 08-11-2026 13:18 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

329 65A08135 08-11-2026 13:20 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

330 66A41575 08-11-2026 13:34 Ô tô tải có mui 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

331 68A25079 08-11-2026 13:50 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

332 67A33177 08-11-2026 13:53 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

333 68A57009 08-11-2026 14:00 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

334 51F-429.19 08-11-2026 14:06 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

335 69A30848 08-11-2026 14:09 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

336 68C04770 08-11-2026 14:11 Ô tô tải thùng kín 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

337 65A73310 08-11-2026 14:42 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

338 65C18471 08-11-2026 14:55 Ô tô tải pickup cabin kép 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

339 69A30848 08-11-2026 14:59 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

340 67A33803 08-11-2026 15:15 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

341 68A73145 08-11-2026 15:17 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

342 68A00175 08-11-2026 15:27 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

343 68H16975 08-11-2026 15:30 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

344 60H38695 08-11-2026 15:37 Ô tô khách giường 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

345 68A21516 08-11-2026 15:40 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

346 68A31838 08-11-2026 16:15 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

347 68A31497 08-11-2026 16:22 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h





522 68P1-706.24 12-11-2026 10:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

523 68P1-541.71 12-11-2026 10:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

524 59X2-541.65 12-11-2026 10:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

525 68H-138.14 12-11-2026 10:20 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

526 72AC-216.92 12-11-2026 10:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

527 68AC-059.78 12-11-2026 10:21 Mô tô điện 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

528 68A-354.98 12-11-2026 10:27 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

529 68C-179.77 12-11-2026 10:30 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

530 67B1-362.75 12-11-2026 10:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

531 68A-422.26 12-11-2026 16:05 Ô tô tải có mui 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

532 67F-004.93 13-11-2026 09:54 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

533 60X-526.26 13-11-2026 09:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

534 68H-078.79 13-11-2026 10:01 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

535 79A-496.91 13-11-2026 10:13 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

536 68E-014.63 13-11-2026 10:16 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

537 68AB-151.57 13-11-2026 10:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

538 68E-002.17 13-11-2026 10:27 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

539 68H-143.65 13-11-2026 10:34 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

540 68A-417.40 13-11-2026 10:43 Ô tô tải có cần cẩu 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

541 68H-117.80 13-11-2026 10:45 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

542 68H-157.08 13-11-2026 10:45 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

543 37K-035.04 13-11-2026 10:46 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

544 60H-376.95 13-11-2026 10:46 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

545 68H-054.31 13-11-2026 10:51 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

546 68H-136.32 13-11-2026 10:57 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

547 68H-075.37 13-11-2026 10:59 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

548 68P-697.21 13-11-2026 11:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

549 68H-046.71 13-11-2026 11:08 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

550 18A-184.09 13-11-2026 11:10 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

551 65HA-087.71 13-11-2026 11:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

552 71H-037.42 13-11-2026 11:39 Ô tô khách 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

553 69AA86428 13-11-2026 11:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

554 68H-102.78 13-11-2026 11:49 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

555 68H-142.74 13-11-2026 11:49 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

556 68A-194.94 13-11-2026 11:50 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

557 68A-697.26 13-11-2026 11:51 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

558 30L-495.70 13-11-2026 11:52 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

559 68A-099.06 13-11-2026 11:54 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

560 68A-099.60 13-11-2026 11:55 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

561 68A-670.56 13-11-2026 11:56 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

562 50E-611.78 13-11-2026 11:57 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

563 68H-054.47 13-11-2026 11:57 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

564 36H-175.97 13-11-2026 11:59 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

565 29E-977.57 13-11-2026 12:17 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

566 68H-054.47 13-11-2026 12:18 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

567 68E-012.89 13-11-2026 12:21 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

568 99A-896.10 13-11-2026 12:24 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

569 68H-056.60 14-11-2026 09:22 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

570 68H-119.61 14-11-2026 09:57 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

571 68A-354.48 14-11-2026 10:02 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

572 30B-885.97 14-11-2026 10:18 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

573 68A-519.91 14-11-2026 10:28 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

574 68PA-056.37 14-11-2026 10:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

575 59NA-093.49 14-11-2026 10:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

576 60A-549.22 14-11-2026 10:53 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

577 68H-046.25 15-11-2026 08:02 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

578 68H-112.40 15-11-2026 08:02 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

579 69H-023.39 15-11-2026 08:02 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

580 36B5-697.32 15-11-2026 08:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

581 68E1-323.31 15-11-2026 08:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

582 68P1-798.39 15-11-2026 08:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

583 68P1-103.75 15-11-2026 08:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

584 68H-071.70 15-11-2026 08:12 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

585 65H-028.56 15-11-2026 08:15 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

586 68A-316.87 15-11-2026 08:17 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

587 68H-122.33 15-11-2026 08:17 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

588 68H-064.18 15-11-2026 08:18 Ô tô khách 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

589 68H-123.33 15-11-2026 08:18 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

590 71B4-380.37 15-11-2026 08:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

591 68E-015.91 15-11-2026 08:19 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

592 68H-050.84 15-11-2026 08:20 Ô tô khách 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

593 68B1-296.57 15-11-2026 08:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

594 68H-053.77 15-11-2026 08:24 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

595 68P1-626.71 15-11-2026 08:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

596 89H-155.90 15-11-2026 08:25 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

597 68H-088.54 15-11-2026 08:28 Ô tô khách 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

598 94AH-098.91 15-11-2026 08:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h