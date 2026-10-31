CSGT đề nghị 576 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo Nghị định 168

Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh đã có thông báo phạt nguội vi phạm tốc độ từ ngày 28/9 - 4/10/2026.

Ngày 12/10 vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh thông báo đã phát hiện 576 trường hợp phương tiện vi phạm tốc độ trong thời gian từ ngày 28/9 đến ngày 4/10/2026 thông qua hệ thống phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Xe mô tô chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 17, xã Yên Thế (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Xe ô tô chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 1A, xã Tân Dĩnh (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Danh sách cụ thể như sau:

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.