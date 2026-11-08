HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CSGT đề nghị 449 chủ xe dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trang Anh
|

Các chủ phương tiện tra cứu phạt nguội và nhanh chóng nộp phạt theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, từ ngày 11/10 đến 31/10/26 của Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình ghi nhận 449 trường hợp vi phạm phạt nguội.

Công an tỉnh Ninh Bình thông báo đến chủ xe và người điều khiển phương tiện nhanh chóng liên hệ để nọp phạt theo quy định.

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

STTBiển sốThời gian vi phạmĐịa điểm vi phạmLoại phương tiệnMàu biểnHành vi vi phạm
190A3162511-10-2026 01:26Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
230H7137611-10-2026 06:44Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
330G1200011-10-2026 06:53Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
490C0610511-10-2026 07:00Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tảiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
590C1054411-10-2026 07:28Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
690A2415611-10-2026 07:40Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
736C2891711-10-2026 07:54Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
889A6995511-10-2026 08:14Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
989C2246811-10-2026 08:41Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
1030K0088511-10-2026 08:50Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
1118C0218011-10-2026 08:53Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
1290A1166711-10-2026 09:44Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
1335A3916511-10-2026 10:51Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
1435A5849511-10-2026 11:01Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
1514A5858811-10-2026 11:23Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
1635H1334311-10-2026 11:44Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
1735B0959511-10-2026 11:55Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
1830M5375411-10-2026 12:07Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
1915A2881711-10-2026 13:13Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
2029E4845211-10-2026 13:47Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
2135A7588311-10-2026 13:53Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
2289B1233311-10-2026 14:04Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
2336H1844911-10-2026 14:06Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
2490A1790011-10-2026 14:43Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
2589H0974311-10-2026 14:57Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
2630B7919911-10-2026 15:00Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
2730H0638111-10-2026 15:01Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
2829E8954711-10-2026 15:10Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
2936A-578.7111-10-2026 15:26Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
3035H0386411-10-2026 15:45Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
3130M0057011-10-2026 15:56Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
3218A3417411-10-2026 16:20Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
3390C1395511-10-2026 16:23Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
3429X739611-10-2026 16:52Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
3518A5128211-10-2026 17:22Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
3636RM0016511-10-2026 17:43Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhSMRM tải (chở Pallel chứa gỗ)Nền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
3790A2125612-10-2026 06:13Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
3830M0929912-10-2026 07:12Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
3950H-936.2212-10-2026 08:47Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
4015H2054212-10-2026 10:48Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
4130M9585812-10-2026 11:21Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
4218H0356312-10-2026 13:01Số 28 đường Lý Thường Kiệt Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
4337K7197712-10-2026 13:31Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
4490A1657112-10-2026 14:14Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
4518A4308212-10-2026 14:56Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
4698F0007212-10-2026 16:06Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô Khách thành phốNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
4735A6632212-10-2026 20:46Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
4829C-523.7313-10-2026 06:51Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
4935H-057.5213-10-2026 08:14Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
5090A-383.7913-10-2026 08:47Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
5118C-021.8013-10-2026 09:17Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5230H-727.9013-10-2026 11:33Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
5335A-614.0913-10-2026 12:07Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5430L-858.8813-10-2026 12:54Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
5534C-161.3413-10-2026 13:47Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5690A-218.6813-10-2026 15:01Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5790D-008.2013-10-2026 15:18Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5890A-108.6213-10-2026 15:22Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
5990A-079.3213-10-2026 15:25Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
6099C-106.3713-10-2026 15:31Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
6115C-140.5113-10-2026 15:38Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
6290A-302.0013-10-2026 16:59Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
6337K-929.1214-10-2026 00:01Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
6490C-148.5814-10-2026 01:13Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
6590A-387.4314-10-2026 07:06Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
6618C-021.8014-10-2026 07:21Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
6790A-118.4914-10-2026 07:22Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
6889E-006.6114-10-2026 07:39Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
6918A-349.6714-10-2026 08:14Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
7099A-610.3914-10-2026 08:33Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
7135A-563.0914-10-2026 08:53Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
7290H-048.0314-10-2026 10:08Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
7390D-002.4214-10-2026 10:22Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
7414K-014.5014-10-2026 12:17Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
7590A-154.8014-10-2026 13:01Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
7629H-851.3514-10-2026 13:23Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
7790A-004.3314-10-2026 14:16Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
7830L-999.5914-10-2026 16:47Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
7930F-892.1214-10-2026 17:03Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định
8035H-145.5614-10-2026 22:54Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
8115K-489.4414-10-2026 22:59Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
8229E-765.0714-10-2026 23:24Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
8399C1512915-10-2026 06:01Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
8490A1226115-10-2026 06:18Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
8529C7432015-10-2026 06:24Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
8629F0081015-10-2026 06:43Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
8799C0653615-10-2026 08:04Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
8829C9398415-10-2026 09:35Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
8990A2456715-10-2026 09:35Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
9090A2966715-10-2026 10:57Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
9189A0742215-10-2026 12:10Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
9230C3927915-10-2026 14:23Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
9335H0228415-10-2026 14:30Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
9435A8578415-10-2026 15:42Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
9590C1156815-10-2026 16:35Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
9689A5357815-10-2026 17:44Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.7.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h
9719E0044515-10-2026 21:24Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
9818A5112815-10-2026 22:22Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
9930M3337515-10-2026 23:42Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
10029K0201315-10-2026 23:58Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
10190A-102.6116-10-2026 00:36Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
10238A-843.1516-10-2026 00:43Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
10318A-483.5716-10-2026 07:50Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
10490A-011.2916-10-2026 08:02Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
10536H-145.5916-10-2026 08:22Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
10690A-037.2816-10-2026 08:36Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
10790C-145.8616-10-2026 08:57Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
10830B-144.3716-10-2026 09:03Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
10990A-239.2616-10-2026 09:10Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
11030H-626.3916-10-2026 10:01Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
11189A-699.5516-10-2026 10:51Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
11215H-073.5416-10-2026 11:43Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
11334D-017.9516-10-2026 12:56Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
11418H-044.2816-10-2026 13:10Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
11589A-083.1816-10-2026 14:27Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
11690C-135.1016-10-2026 15:41Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
11790C-112.9116-10-2026 15:55Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
11890A-051.7516-10-2026 16:43Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
11929H-703.2316-10-2026 16:50Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
12072B-011.2316-10-2026 17:38Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
12190A-208.2216-10-2026 17:38Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
12235A-665.6216-10-2026 18:19Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
12318A-234.6116-10-2026 19:05Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
12430M-997.7716-10-2026 23:23Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
12515B1089017-10-2026 03:30Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
12651C4482317-10-2026 05:45Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
12714K0958817-10-2026 06:12Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
12834H0601517-10-2026 06:36Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
12990C1395517-10-2026 07:41Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
13030H9253917-10-2026 07:55Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
13118A1289917-10-2026 08:21Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
13217B0216017-10-2026 09:15Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
13317A1155917-10-2026 11:09Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
13435A1051817-10-2026 11:43Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
13590C0824217-10-2026 11:59Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải bảo ônNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
13617H0337417-10-2026 12:03Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
13715K7798917-10-2026 12:40Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
13890A3277317-10-2026 13:04Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
13929A9877117-10-2026 13:08Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14018C0989317-10-2026 14:22Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô bơm bê tôngNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14135H1511817-10-2026 14:44Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14230B6886817-10-2026 15:12Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14390G0012117-10-2026 15:50Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14490A2292917-10-2026 15:56Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14529E2371917-10-2026 15:57Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14630C3687917-10-2026 16:48Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14718A5322917-10-2026 17:06Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14818F0010717-10-2026 19:48Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14930F5391517-10-2026 20:11Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15035G0008917-10-2026 21:58Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15190A2881717-10-2026 22:32Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15218A-072.9718-10-2026 00:35Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15399A-853.3018-10-2026 01:12Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15437H-223.5218-10-2026 03:23Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải chở gia súc, có TB NHHNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15534A-154.9218-10-2026 05:45Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15690F-001.3718-10-2026 05:54Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15790A-031.7618-10-2026 07:01Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15889H-172.6418-10-2026 07:33Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
15935A-420.8718-10-2026 08:24Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
16090C-125.1218-10-2026 09:30Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
16118A-285.3718-10-2026 10:03Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16289A-912.6418-10-2026 10:54Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
16330F-515.9018-10-2026 11:44Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
16489A-103.1518-10-2026 11:53Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16530F-235.3418-10-2026 11:56Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
16634A-331.3718-10-2026 12:40Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
16735A-665.1818-10-2026 12:44Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16835A-660.3218-10-2026 12:49Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
16920H-073.8218-10-2026 13:26Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
17034A-634.3218-10-2026 13:57Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
17190A-263.5418-10-2026 14:28Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
17218C-130.6518-10-2026 15:36Ngã 4 DT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17318A-072.9718-10-2026 15:57Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
17490A-152.1918-10-2026 16:03Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
17535A-646.1518-10-2026 16:13Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17690A-107.4218-10-2026 17:09Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17735A-810.4118-10-2026 17:19Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
17830L-599.5418-10-2026 17:32Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi QL1A, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17990A-128.3418-10-2026 18:11Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18035A-966.6818-10-2026 21:01Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18136K-360.1618-10-2026 22:15Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18236K7934519-10-2026 01:37Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18328A2575019-10-2026 05:50Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18435A6668819-10-2026 06:10Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
18590A3847819-10-2026 07:53Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18630M3792619-10-2026 08:28Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18735A2989319-10-2026 10:15Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
18890A2999019-10-2026 10:27Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18990A1936619-10-2026 11:50Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
19020C0107519-10-2026 11:56Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
19118A4983819-10-2026 13:20Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19289D0162619-10-2026 14:22Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
19390A3540119-10-2026 15:21Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
19435A3838319-10-2026 16:10Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
19518A0669919-10-2026 17:53Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19615K4894419-10-2026 18:34Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19735A-716.7420-10-2026 02:52Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19843F-003.5320-10-2026 03:06Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô khách giườngNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19930E-621.7520-10-2026 08:03Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
20035A-539.3820-10-2026 08:04Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20118A-363.6320-10-2026 09:41Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20289A-366.7120-10-2026 09:42Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
20328C-116.9220-10-2026 10:50Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
20435A-411.4620-10-2026 12:16Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20518C-021.8020-10-2026 12:47Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
20635A-651.0120-10-2026 13:44Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20722D-003.7920-10-2026 14:06Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20830B-454.9220-10-2026 15:11Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
20990A-286.7420-10-2026 15:19Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
21090A-364.5220-10-2026 15:26Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
21161K-597.4320-10-2026 15:55Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21234H-017.9320-10-2026 16:30Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải chở gia súc, gia cầmNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
21351C-913.9120-10-2026 17:20Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
21417A-303.1120-10-2026 17:41Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
21535C-132.1620-10-2026 21:52Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21629H-558.1720-10-2026 22:40Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến đường Lê Chân từ cầu Châu Sơn về phía đường tránh QL1A, phường Liêm Tuyền) Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21790A-087.3320-10-2026 22:46Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21835H0960321-10-2026 00:45Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21928A0333321-10-2026 01:44Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
22090H0032521-10-2026 02:52Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
22129E1545621-10-2026 06:06Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22290C1405721-10-2026 06:36Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pick up cabin đơn (đông lạnh)Nền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
22330F3557821-10-2026 06:59Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22417B0113421-10-2026 09:03Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22590C0683421-10-2026 10:28Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
22637K0413521-10-2026 11:16Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
22790T511921-10-2026 13:59Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22817A5086721-10-2026 14:03Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22990A1101321-10-2026 14:25Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23015H-380.7821-10-2026 14:45Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23190C1198621-10-2026 14:48Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23229B5023121-10-2026 14:52Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô khách giườngNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23390A0527221-10-2026 15:07Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23489A2085521-10-2026 16:38Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
23590A2666221-10-2026 17:25Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23690B0033121-10-2026 17:35Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23716L837022-10-2026 06:06Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23890C0819722-10-2026 07:23Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23935A7249722-10-2026 07:51Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24029D2355322-10-2026 08:02Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24130L2330922-10-2026 08:22Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
24290H0494622-10-2026 09:01Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24328A1734522-10-2026 09:21Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24435F0032722-10-2026 09:47Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
24590A1220922-10-2026 11:21Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24618A1779122-10-2026 12:34Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
24790A0384322-10-2026 12:42Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24836C2767122-10-2026 13:24Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24990B0026722-10-2026 15:05Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
25090A2077622-10-2026 15:26Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25190A2279722-10-2026 15:57Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
25289LD0062822-10-2026 16:08Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
25329E5294222-10-2026 16:25Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25435H0110922-10-2026 16:37Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
25529H1096422-10-2026 17:07Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
25637RM0014722-10-2026 22:52Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhSMRM tải có khung muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25730A5145422-10-2026 22:58Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25836RM0345223-10-2026 03:15Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhSMRM xi téc chở bụi thép từ lò luyện thépNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25930M9250823-10-2026 03:49Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô con tập láiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26089A2766723-10-2026 05:55Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
26189H1930423-10-2026 06:29Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
26215C3402523-10-2026 07:02Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
26330H3171623-10-2026 07:26Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26435A6080023-10-2026 07:52Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26530A4235223-10-2026 08:33Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
26690C1405723-10-2026 08:37Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pick up cabin đơn (đông lạnh)Nền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
26790A1406423-10-2026 09:31Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
26890C1588823-10-2026 12:03Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
26918C0218023-10-2026 13:35Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
27090H0043123-10-2026 14:29Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
27129A6052823-10-2026 14:42Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
27230B5858623-10-2026 15:03Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
27390A2037623-10-2026 15:19Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
27429H5609323-10-2026 15:37Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
27529C5361823-10-2026 16:16Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
27629D2289423-10-2026 16:35Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
27790A1624523-10-2026 16:59Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
27829A8675623-10-2026 17:04Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
27930E7269123-10-2026 22:49Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28035RM0159424-10-2026 01:13Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhSMRM xi téc chở bụi thép từ lò luyện thépNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28130M0418824-10-2026 06:52Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
28215H0650124-10-2026 06:58Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
28390A2124624-10-2026 07:04Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28418A5833124-10-2026 08:23Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
28536B3026724-10-2026 08:35Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô tảiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
28635A4340024-10-2026 08:46Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28790A1963424-10-2026 09:07Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
28830F1730024-10-2026 09:12Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
28929E7585324-10-2026 09:37Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29090A1380124-10-2026 10:32Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29129C7731324-10-2026 11:49Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29219B1762024-10-2026 12:05Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
29390C1399124-10-2026 13:05Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29436K9783124-10-2026 13:35Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29535A6080024-10-2026 14:04Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29635A7276524-10-2026 14:36Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
29790A1624524-10-2026 14:39Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
29834LD0120824-10-2026 15:12Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
29990A0985824-10-2026 15:47Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30090C1006924-10-2026 16:38Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
30129E6362724-10-2026 17:29Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30298A4733024-10-2026 21:47Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30390H0383124-10-2026 23:13Số 28 đường Lý Thường Kiệt Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
30437H1934725-10-2026 04:48Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30590A0935225-10-2026 06:07Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30620D0163725-10-2026 06:44Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30730S571225-10-2026 06:48Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải thùngNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30818A4468025-10-2026 06:57Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30990A-262.9425-10-2026 07:27Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31019H1370425-10-2026 07:46Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31135B1118625-10-2026 08:19Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31289H1930425-10-2026 08:57Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31390A1148725-10-2026 09:34Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31418C1910125-10-2026 11:11Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31518A1519225-10-2026 11:49Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31690A0204825-10-2026 12:19Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô con tập láiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31729H3400125-10-2026 12:43Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
31830M4785225-10-2026 13:02Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31930L5083025-10-2026 13:32Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
32035A8367725-10-2026 14:05Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
32122E0032125-10-2026 14:53Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
32230F3113925-10-2026 14:54Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
32390H0516725-10-2026 15:13Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
32470C1672925-10-2026 15:14Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
32529A9350225-10-2026 15:57Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
32690A1739625-10-2026 16:04Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
32790R0029825-10-2026 16:27Ngã 5 đường DT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhSMRM tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
32814K4359525-10-2026 16:45Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
32990A1157525-10-2026 21:27Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
33018A4173125-10-2026 22:42Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
33136B5847425-10-2026 23:04Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
33230F0905726-10-2026 00:15Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
33337H1614226-10-2026 02:17Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô khách giườngNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
33449B0169726-10-2026 02:17Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô khách giườngNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
33530A1202026-10-2026 02:21Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
33637H1996226-10-2026 03:05Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô khách giườngNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
33730G2599326-10-2026 05:15Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
33890C1405726-10-2026 06:25Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pick up cabin đơn (đông lạnh)Nền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
33990H0343926-10-2026 06:55Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
34090A2089226-10-2026 07:46Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
34120A8590526-10-2026 09:47Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
34235A6127326-10-2026 11:15Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
34330L1562226-10-2026 12:09Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
34435A6993726-10-2026 12:52Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
34515C2889426-10-2026 12:58Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
34634A7943026-10-2026 13:10Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
34735A7352726-10-2026 13:20Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
34890A0204826-10-2026 14:15Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô con tập láiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
34990A2706426-10-2026 14:23Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35017A7315426-10-2026 14:24Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
35190C0048426-10-2026 15:56Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
35290A3645226-10-2026 16:24Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
35329H8882926-10-2026 16:26Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
35490A0976026-10-2026 16:52Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
35598B1565226-10-2026 16:58Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
35690A3837926-10-2026 22:17Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
35736B-360.2927-10-2026 06:01Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35890A-237.5927-10-2026 06:49Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
35990A-020.6727-10-2026 08:03Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
36022C-063.3627-10-2026 08:11Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
36130F-251.7527-10-2026 08:48Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
36235A-697.6827-10-2026 09:08Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36334H-046.8927-10-2026 09:28Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36489A-502.8327-10-2026 09:32Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36529K-244.4127-10-2026 10:47Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi QL1A, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
36690A-290.7827-10-2026 10:59Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
36789C-214.3427-10-2026 11:19Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi QL1A, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
36818C-021.8027-10-2026 11:47Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
36936H-082.6827-10-2026 11:54Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37090A-057.3227-10-2026 12:17Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37190A-069.2427-10-2026 14:37Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37290C-081.8727-10-2026 14:46Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhT.Thùng KMPBạtNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37330F-355.7827-10-2026 14:50Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37417C-100.6927-10-2026 15:11Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải đông lạnhNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37524A-238.0727-10-2026 15:12Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37690D-000.1627-10-2026 15:14Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37790A-122.1627-10-2026 15:15Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37890C-145.1527-10-2026 15:56Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37935A-686.9127-10-2026 16:04Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
38090A-209.6527-10-2026 16:45Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
38115B-392.7327-10-2026 17:14Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
38290A-169.2727-10-2026 17:18Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
38390C-140.5728-10-2026 06:27Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh BìnhÔ tô tải pick up cabin đơn (đông lạnh)Nền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
38490C-122.8428-10-2026 07:19Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
38590A-237.5928-10-2026 08:10Ngã 5 đường DT494B + đường tránh Phủ Lý + đường Ngô Gia Tự - trên đường DT494B hướng đi Quế, phường Phù Vân Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
38635H-034.7128-10-2026 08:25Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
38730M-437.1828-10-2026 08:32Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
38815C-205.9028-10-2026 09:12Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến đường Lê Chân từ phía đường tránh QL1A về cầu Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
38919A-651.7528-10-2026 09:39Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
39035A-786.6428-10-2026 10:39Ngã 5 đường DT494B + đường tránh Phủ Lý + đường Ngô Gia Tự - trên đường DT494B hướng đi Quế Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
39129H-369.9428-10-2026 12:25Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến đường Lê Chân từ phía đường tránh QL1A về cầu Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
39290H-004.3128-10-2026 13:23Ngã 4 DT494 + DT494B (khu vực Cầu Quế) hướng DT494 phía từ Chợ Thi Sơn đi cầu Quế, phường Lý Thường Kiệt Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
39330E-974.6328-10-2026 14:25Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng (Cầu Châu Sơn - hướng Lê Chân đi Đinh Tiên Hoàng, phường Phủ Lý) Ninh BìnhÔ tô chở tiềnNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
39490A-141.0028-10-2026 14:34Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi QL1A, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
39530M-082.1828-10-2026 15:13Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng (Cầu Châu Sơn - hướng Lê Chân đi Đinh Tiên Hoàng, phường Phủ Lý) Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
39690A-122.4428-10-2026 15:15Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
39790A-308.1628-10-2026 16:36Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng (Cầu Châu Sơn - hướng Lê Chân đi Đinh Tiên Hoàng, phường Phủ Lý) Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
39836A-114.5528-10-2026 16:52Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía CCN Châu Sơn về phía Trường ĐHCN, phường Liêm Tuyền) Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
39915H-390.8128-10-2026 17:01Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
40090A0115529-10-2026 00:14Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
40130G9253329-10-2026 00:36Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
40237RM0070729-10-2026 02:50Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhSMRM tải có khung muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
40317A5239229-10-2026 06:02Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
40430E4910529-10-2026 08:02Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
40589C2318529-10-2026 10:21Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
40635H1205529-10-2026 11:52Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
40735H0610329-10-2026 11:59Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
40890A1539029-10-2026 12:37Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
40990A0361929-10-2026 12:42Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
41030K1490529-10-2026 13:00Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
41115H3650329-10-2026 13:27Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
41229E4402129-10-2026 13:37Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
41389C2088829-10-2026 13:43Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
41415A0441729-10-2026 13:45Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
41515C1090829-10-2026 14:25Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
41690A2852929-10-2026 14:25Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
41714A4730129-10-2026 14:32Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
41889A5784429-10-2026 15:04Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
41990A1864429-10-2026 15:05Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
42018A4347429-10-2026 15:38Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
42115C1356229-10-2026 15:40Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
42229E8232829-10-2026 15:51Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
42335A7866329-10-2026 15:58Số 28 đường Lý Thường Kiệt Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
42435A6657829-10-2026 16:32Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
42518A2507529-10-2026 22:29Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
42618A-380.8330-10-2026 02:43Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
42729K-235.5530-10-2026 06:12Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
42829E-619.1130-10-2026 06:24Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
42990A-052.0330-10-2026 07:21Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
43098D-008.4330-10-2026 09:28Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
43135A-129.9830-10-2026 09:30Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
43230H-242.9130-10-2026 09:44Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
43390T721030-10-2026 10:49Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
43490A-367.5130-10-2026 13:04Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
43517A-501.9730-10-2026 14:17Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
43690H-030.2430-10-2026 15:32Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
43790A-305.1230-10-2026 15:37Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
43890A-015.4830-10-2026 15:48Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
43935A-704.9730-10-2026 16:51Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
44035A-597.7430-10-2026 16:55Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
44129E-281.9630-10-2026 17:11Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
44290G-000.8730-10-2026 19:56Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
44335A-045.5930-10-2026 23:23Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
44490D-005.5830-10-2026 23:59Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
44529C6924431-10-2026 00:16Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
44617A3811731-10-2026 05:17Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
44735A0140331-10-2026 06:23Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
44830M0418831-10-2026 06:52Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
44990A2033631-10-2026 14:27Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ theo Nghị định 168

CSGT đề nghị 449 chủ xe dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 1.

Ảnh tạo bởi AI



Tags

tai nạn

VnExpress

báo dân trí

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

phạt nguội

danh sách phạt nguội

tra cứu phạt nguội

nghị định 168

mức phạt nguội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại