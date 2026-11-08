CSGT đề nghị 449 chủ xe dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

STT Biển số Thời gian vi phạm Địa điểm vi phạm Loại phương tiện Màu biển Hành vi vi phạm

1 90A31625 11-10-2026 01:26 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

2 30H71376 11-10-2026 06:44 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

3 30G12000 11-10-2026 06:53 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

4 90C06105 11-10-2026 07:00 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

5 90C10544 11-10-2026 07:28 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

6 90A24156 11-10-2026 07:40 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

7 36C28917 11-10-2026 07:54 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

8 89A69955 11-10-2026 08:14 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

9 89C22468 11-10-2026 08:41 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

10 30K00885 11-10-2026 08:50 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

11 18C02180 11-10-2026 08:53 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12 90A11667 11-10-2026 09:44 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

13 35A39165 11-10-2026 10:51 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14 35A58495 11-10-2026 11:01 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15 14A58588 11-10-2026 11:23 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

16 35H13343 11-10-2026 11:44 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17 35B09595 11-10-2026 11:55 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

18 30M53754 11-10-2026 12:07 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

19 15A28817 11-10-2026 13:13 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20 29E48452 11-10-2026 13:47 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

21 35A75883 11-10-2026 13:53 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

22 89B12333 11-10-2026 14:04 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

23 36H18449 11-10-2026 14:06 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

24 90A17900 11-10-2026 14:43 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

25 89H09743 11-10-2026 14:57 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

26 30B79199 11-10-2026 15:00 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

27 30H06381 11-10-2026 15:01 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28 29E89547 11-10-2026 15:10 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29 36A-578.71 11-10-2026 15:26 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

30 35H03864 11-10-2026 15:45 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

31 30M00570 11-10-2026 15:56 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

32 18A34174 11-10-2026 16:20 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

33 90C13955 11-10-2026 16:23 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

34 29X7396 11-10-2026 16:52 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

35 18A51282 11-10-2026 17:22 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

36 36RM00165 11-10-2026 17:43 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình SMRM tải (chở Pallel chứa gỗ) Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

37 90A21256 12-10-2026 06:13 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

38 30M09299 12-10-2026 07:12 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

39 50H-936.22 12-10-2026 08:47 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

40 15H20542 12-10-2026 10:48 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

41 30M95858 12-10-2026 11:21 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

42 18H03563 12-10-2026 13:01 Số 28 đường Lý Thường Kiệt Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

43 37K71977 12-10-2026 13:31 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

44 90A16571 12-10-2026 14:14 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

45 18A43082 12-10-2026 14:56 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

46 98F00072 12-10-2026 16:06 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô Khách thành phố Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

47 35A66322 12-10-2026 20:46 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

48 29C-523.73 13-10-2026 06:51 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

49 35H-057.52 13-10-2026 08:14 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

50 90A-383.79 13-10-2026 08:47 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

51 18C-021.80 13-10-2026 09:17 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

52 30H-727.90 13-10-2026 11:33 Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

53 35A-614.09 13-10-2026 12:07 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

54 30L-858.88 13-10-2026 12:54 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

55 34C-161.34 13-10-2026 13:47 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

56 90A-218.68 13-10-2026 15:01 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

57 90D-008.20 13-10-2026 15:18 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

58 90A-108.62 13-10-2026 15:22 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

59 90A-079.32 13-10-2026 15:25 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

60 99C-106.37 13-10-2026 15:31 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

61 15C-140.51 13-10-2026 15:38 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

62 90A-302.00 13-10-2026 16:59 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

63 37K-929.12 14-10-2026 00:01 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

64 90C-148.58 14-10-2026 01:13 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65 90A-387.43 14-10-2026 07:06 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

66 18C-021.80 14-10-2026 07:21 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

67 90A-118.49 14-10-2026 07:22 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

68 89E-006.61 14-10-2026 07:39 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

69 18A-349.67 14-10-2026 08:14 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

70 99A-610.39 14-10-2026 08:33 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

71 35A-563.09 14-10-2026 08:53 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

72 90H-048.03 14-10-2026 10:08 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

73 90D-002.42 14-10-2026 10:22 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

74 14K-014.50 14-10-2026 12:17 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

75 90A-154.80 14-10-2026 13:01 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

76 29H-851.35 14-10-2026 13:23 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

77 90A-004.33 14-10-2026 14:16 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

78 30L-999.59 14-10-2026 16:47 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

79 30F-892.12 14-10-2026 17:03 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định

80 35H-145.56 14-10-2026 22:54 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

81 15K-489.44 14-10-2026 22:59 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

82 29E-765.07 14-10-2026 23:24 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

83 99C15129 15-10-2026 06:01 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

84 90A12261 15-10-2026 06:18 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

85 29C74320 15-10-2026 06:24 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

86 29F00810 15-10-2026 06:43 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

87 99C06536 15-10-2026 08:04 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

88 29C93984 15-10-2026 09:35 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89 90A24567 15-10-2026 09:35 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90 90A29667 15-10-2026 10:57 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

91 89A07422 15-10-2026 12:10 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

92 30C39279 15-10-2026 14:23 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

93 35H02284 15-10-2026 14:30 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

94 35A85784 15-10-2026 15:42 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

95 90C11568 15-10-2026 16:35 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

96 89A53578 15-10-2026 17:44 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.7.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h

97 19E00445 15-10-2026 21:24 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

98 18A51128 15-10-2026 22:22 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

99 30M33375 15-10-2026 23:42 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

100 29K02013 15-10-2026 23:58 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

101 90A-102.61 16-10-2026 00:36 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

102 38A-843.15 16-10-2026 00:43 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

103 18A-483.57 16-10-2026 07:50 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

104 90A-011.29 16-10-2026 08:02 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

105 36H-145.59 16-10-2026 08:22 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

106 90A-037.28 16-10-2026 08:36 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

107 90C-145.86 16-10-2026 08:57 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

108 30B-144.37 16-10-2026 09:03 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

109 90A-239.26 16-10-2026 09:10 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

110 30H-626.39 16-10-2026 10:01 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

111 89A-699.55 16-10-2026 10:51 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

112 15H-073.54 16-10-2026 11:43 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

113 34D-017.95 16-10-2026 12:56 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

114 18H-044.28 16-10-2026 13:10 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

115 89A-083.18 16-10-2026 14:27 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

116 90C-135.10 16-10-2026 15:41 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

117 90C-112.91 16-10-2026 15:55 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

118 90A-051.75 16-10-2026 16:43 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

119 29H-703.23 16-10-2026 16:50 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

120 72B-011.23 16-10-2026 17:38 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

121 90A-208.22 16-10-2026 17:38 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

122 35A-665.62 16-10-2026 18:19 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

123 18A-234.61 16-10-2026 19:05 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

124 30M-997.77 16-10-2026 23:23 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

125 15B10890 17-10-2026 03:30 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

126 51C44823 17-10-2026 05:45 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

127 14K09588 17-10-2026 06:12 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

128 34H06015 17-10-2026 06:36 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

129 90C13955 17-10-2026 07:41 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

130 30H92539 17-10-2026 07:55 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

131 18A12899 17-10-2026 08:21 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

132 17B02160 17-10-2026 09:15 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

133 17A11559 17-10-2026 11:09 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

134 35A10518 17-10-2026 11:43 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

135 90C08242 17-10-2026 11:59 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải bảo ôn Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

136 17H03374 17-10-2026 12:03 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

137 15K77989 17-10-2026 12:40 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

138 90A32773 17-10-2026 13:04 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

139 29A98771 17-10-2026 13:08 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

140 18C09893 17-10-2026 14:22 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô bơm bê tông Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

141 35H15118 17-10-2026 14:44 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

142 30B68868 17-10-2026 15:12 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

143 90G00121 17-10-2026 15:50 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

144 90A22929 17-10-2026 15:56 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

145 29E23719 17-10-2026 15:57 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

146 30C36879 17-10-2026 16:48 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

147 18A53229 17-10-2026 17:06 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

148 18F00107 17-10-2026 19:48 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

149 30F53915 17-10-2026 20:11 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

150 35G00089 17-10-2026 21:58 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

151 90A28817 17-10-2026 22:32 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

152 18A-072.97 18-10-2026 00:35 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

153 99A-853.30 18-10-2026 01:12 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

154 37H-223.52 18-10-2026 03:23 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải chở gia súc, có TB NHH Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

155 34A-154.92 18-10-2026 05:45 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

156 90F-001.37 18-10-2026 05:54 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

157 90A-031.76 18-10-2026 07:01 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

158 89H-172.64 18-10-2026 07:33 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

159 35A-420.87 18-10-2026 08:24 Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

160 90C-125.12 18-10-2026 09:30 Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

161 18A-285.37 18-10-2026 10:03 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

162 89A-912.64 18-10-2026 10:54 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

163 30F-515.90 18-10-2026 11:44 Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

164 89A-103.15 18-10-2026 11:53 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

165 30F-235.34 18-10-2026 11:56 Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

166 34A-331.37 18-10-2026 12:40 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

167 35A-665.18 18-10-2026 12:44 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

168 35A-660.32 18-10-2026 12:49 Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

169 20H-073.82 18-10-2026 13:26 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

170 34A-634.32 18-10-2026 13:57 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

171 90A-263.54 18-10-2026 14:28 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

172 18C-130.65 18-10-2026 15:36 Ngã 4 DT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

173 18A-072.97 18-10-2026 15:57 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

174 90A-152.19 18-10-2026 16:03 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

175 35A-646.15 18-10-2026 16:13 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

176 90A-107.42 18-10-2026 17:09 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

177 35A-810.41 18-10-2026 17:19 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

178 30L-599.54 18-10-2026 17:32 Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi QL1A, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

179 90A-128.34 18-10-2026 18:11 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

180 35A-966.68 18-10-2026 21:01 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

181 36K-360.16 18-10-2026 22:15 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

182 36K79345 19-10-2026 01:37 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

183 28A25750 19-10-2026 05:50 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

184 35A66688 19-10-2026 06:10 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

185 90A38478 19-10-2026 07:53 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

186 30M37926 19-10-2026 08:28 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

187 35A29893 19-10-2026 10:15 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

188 90A29990 19-10-2026 10:27 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

189 90A19366 19-10-2026 11:50 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

190 20C01075 19-10-2026 11:56 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

191 18A49838 19-10-2026 13:20 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

192 89D01626 19-10-2026 14:22 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

193 90A35401 19-10-2026 15:21 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

194 35A38383 19-10-2026 16:10 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

195 18A06699 19-10-2026 17:53 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

196 15K48944 19-10-2026 18:34 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

197 35A-716.74 20-10-2026 02:52 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

198 43F-003.53 20-10-2026 03:06 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô khách giường Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

199 30E-621.75 20-10-2026 08:03 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

200 35A-539.38 20-10-2026 08:04 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

201 18A-363.63 20-10-2026 09:41 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

202 89A-366.71 20-10-2026 09:42 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

203 28C-116.92 20-10-2026 10:50 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

204 35A-411.46 20-10-2026 12:16 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

205 18C-021.80 20-10-2026 12:47 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

206 35A-651.01 20-10-2026 13:44 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

207 22D-003.79 20-10-2026 14:06 Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

208 30B-454.92 20-10-2026 15:11 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

209 90A-286.74 20-10-2026 15:19 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

210 90A-364.52 20-10-2026 15:26 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

211 61K-597.43 20-10-2026 15:55 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

212 34H-017.93 20-10-2026 16:30 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải chở gia súc, gia cầm Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

213 51C-913.91 20-10-2026 17:20 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

214 17A-303.11 20-10-2026 17:41 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

215 35C-132.16 20-10-2026 21:52 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

216 29H-558.17 20-10-2026 22:40 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến đường Lê Chân từ cầu Châu Sơn về phía đường tránh QL1A, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

217 90A-087.33 20-10-2026 22:46 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

218 35H09603 21-10-2026 00:45 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

219 28A03333 21-10-2026 01:44 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

220 90H00325 21-10-2026 02:52 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

221 29E15456 21-10-2026 06:06 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

222 90C14057 21-10-2026 06:36 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pick up cabin đơn (đông lạnh) Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

223 30F35578 21-10-2026 06:59 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

224 17B01134 21-10-2026 09:03 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

225 90C06834 21-10-2026 10:28 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

226 37K04135 21-10-2026 11:16 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

227 90T5119 21-10-2026 13:59 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

228 17A50867 21-10-2026 14:03 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

229 90A11013 21-10-2026 14:25 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

230 15H-380.78 21-10-2026 14:45 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

231 90C11986 21-10-2026 14:48 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

232 29B50231 21-10-2026 14:52 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô khách giường Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

233 90A05272 21-10-2026 15:07 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

234 89A20855 21-10-2026 16:38 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

235 90A26662 21-10-2026 17:25 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

236 90B00331 21-10-2026 17:35 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

237 16L8370 22-10-2026 06:06 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

238 90C08197 22-10-2026 07:23 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

239 35A72497 22-10-2026 07:51 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

240 29D23553 22-10-2026 08:02 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

241 30L23309 22-10-2026 08:22 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

242 90H04946 22-10-2026 09:01 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

243 28A17345 22-10-2026 09:21 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

244 35F00327 22-10-2026 09:47 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

245 90A12209 22-10-2026 11:21 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

246 18A17791 22-10-2026 12:34 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

247 90A03843 22-10-2026 12:42 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

248 36C27671 22-10-2026 13:24 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

249 90B00267 22-10-2026 15:05 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

250 90A20776 22-10-2026 15:26 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

251 90A22797 22-10-2026 15:57 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

252 89LD00628 22-10-2026 16:08 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

253 29E52942 22-10-2026 16:25 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

254 35H01109 22-10-2026 16:37 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

255 29H10964 22-10-2026 17:07 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

256 37RM00147 22-10-2026 22:52 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình SMRM tải có khung mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

257 30A51454 22-10-2026 22:58 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

258 36RM03452 23-10-2026 03:15 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình SMRM xi téc chở bụi thép từ lò luyện thép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

259 30M92508 23-10-2026 03:49 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con tập lái Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

260 89A27667 23-10-2026 05:55 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

261 89H19304 23-10-2026 06:29 Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

262 15C34025 23-10-2026 07:02 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

263 30H31716 23-10-2026 07:26 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

264 35A60800 23-10-2026 07:52 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

265 30A42352 23-10-2026 08:33 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

266 90C14057 23-10-2026 08:37 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pick up cabin đơn (đông lạnh) Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

267 90A14064 23-10-2026 09:31 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

268 90C15888 23-10-2026 12:03 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

269 18C02180 23-10-2026 13:35 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

270 90H00431 23-10-2026 14:29 Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

271 29A60528 23-10-2026 14:42 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

272 30B58586 23-10-2026 15:03 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

273 90A20376 23-10-2026 15:19 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

274 29H56093 23-10-2026 15:37 Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

275 29C53618 23-10-2026 16:16 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

276 29D22894 23-10-2026 16:35 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

277 90A16245 23-10-2026 16:59 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

278 29A86756 23-10-2026 17:04 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

279 30E72691 23-10-2026 22:49 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

280 35RM01594 24-10-2026 01:13 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình SMRM xi téc chở bụi thép từ lò luyện thép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

281 30M04188 24-10-2026 06:52 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

282 15H06501 24-10-2026 06:58 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

283 90A21246 24-10-2026 07:04 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

284 18A58331 24-10-2026 08:23 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

285 36B30267 24-10-2026 08:35 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

286 35A43400 24-10-2026 08:46 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

287 90A19634 24-10-2026 09:07 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

288 30F17300 24-10-2026 09:12 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

289 29E75853 24-10-2026 09:37 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

290 90A13801 24-10-2026 10:32 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

291 29C77313 24-10-2026 11:49 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

292 19B17620 24-10-2026 12:05 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

293 90C13991 24-10-2026 13:05 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

294 36K97831 24-10-2026 13:35 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

295 35A60800 24-10-2026 14:04 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

296 35A72765 24-10-2026 14:36 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

297 90A16245 24-10-2026 14:39 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

298 34LD01208 24-10-2026 15:12 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

299 90A09858 24-10-2026 15:47 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

300 90C10069 24-10-2026 16:38 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

301 29E63627 24-10-2026 17:29 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

302 98A47330 24-10-2026 21:47 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

303 90H03831 24-10-2026 23:13 Số 28 đường Lý Thường Kiệt Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

304 37H19347 25-10-2026 04:48 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

305 90A09352 25-10-2026 06:07 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

306 20D01637 25-10-2026 06:44 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

307 30S5712 25-10-2026 06:48 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải thùng Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

308 18A44680 25-10-2026 06:57 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

309 90A-262.94 25-10-2026 07:27 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

310 19H13704 25-10-2026 07:46 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

311 35B11186 25-10-2026 08:19 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

312 89H19304 25-10-2026 08:57 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

313 90A11487 25-10-2026 09:34 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

314 18C19101 25-10-2026 11:11 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

315 18A15192 25-10-2026 11:49 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

316 90A02048 25-10-2026 12:19 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con tập lái Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

317 29H34001 25-10-2026 12:43 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

318 30M47852 25-10-2026 13:02 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

319 30L50830 25-10-2026 13:32 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

320 35A83677 25-10-2026 14:05 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

321 22E00321 25-10-2026 14:53 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

322 30F31139 25-10-2026 14:54 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

323 90H05167 25-10-2026 15:13 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

324 70C16729 25-10-2026 15:14 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

325 29A93502 25-10-2026 15:57 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

326 90A17396 25-10-2026 16:04 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

327 90R00298 25-10-2026 16:27 Ngã 5 đường DT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình SMRM tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

328 14K43595 25-10-2026 16:45 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

329 90A11575 25-10-2026 21:27 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

330 18A41731 25-10-2026 22:42 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

331 36B58474 25-10-2026 23:04 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

332 30F09057 26-10-2026 00:15 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

333 37H16142 26-10-2026 02:17 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô khách giường Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

334 49B01697 26-10-2026 02:17 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô khách giường Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

335 30A12020 26-10-2026 02:21 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

336 37H19962 26-10-2026 03:05 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô khách giường Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

337 30G25993 26-10-2026 05:15 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

338 90C14057 26-10-2026 06:25 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pick up cabin đơn (đông lạnh) Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

339 90H03439 26-10-2026 06:55 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

340 90A20892 26-10-2026 07:46 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

341 20A85905 26-10-2026 09:47 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

342 35A61273 26-10-2026 11:15 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

343 30L15622 26-10-2026 12:09 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

344 35A69937 26-10-2026 12:52 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

345 15C28894 26-10-2026 12:58 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

346 34A79430 26-10-2026 13:10 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

347 35A73527 26-10-2026 13:20 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

348 90A02048 26-10-2026 14:15 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con tập lái Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

349 90A27064 26-10-2026 14:23 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

350 17A73154 26-10-2026 14:24 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

351 90C00484 26-10-2026 15:56 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

352 90A36452 26-10-2026 16:24 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

353 29H88829 26-10-2026 16:26 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

354 90A09760 26-10-2026 16:52 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

355 98B15652 26-10-2026 16:58 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

356 90A38379 26-10-2026 22:17 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

357 36B-360.29 27-10-2026 06:01 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

358 90A-237.59 27-10-2026 06:49 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

359 90A-020.67 27-10-2026 08:03 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

360 22C-063.36 27-10-2026 08:11 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

361 30F-251.75 27-10-2026 08:48 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

362 35A-697.68 27-10-2026 09:08 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

363 34H-046.89 27-10-2026 09:28 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

364 89A-502.83 27-10-2026 09:32 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

365 29K-244.41 27-10-2026 10:47 Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi QL1A, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

366 90A-290.78 27-10-2026 10:59 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

367 89C-214.34 27-10-2026 11:19 Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi QL1A, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

368 18C-021.80 27-10-2026 11:47 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

369 36H-082.68 27-10-2026 11:54 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

370 90A-057.32 27-10-2026 12:17 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

371 90A-069.24 27-10-2026 14:37 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

372 90C-081.87 27-10-2026 14:46 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình T.Thùng KMPBạt Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

373 30F-355.78 27-10-2026 14:50 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

374 17C-100.69 27-10-2026 15:11 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải đông lạnh Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

375 24A-238.07 27-10-2026 15:12 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

376 90D-000.16 27-10-2026 15:14 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

377 90A-122.16 27-10-2026 15:15 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

378 90C-145.15 27-10-2026 15:56 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

379 35A-686.91 27-10-2026 16:04 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

380 90A-209.65 27-10-2026 16:45 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

381 15B-392.73 27-10-2026 17:14 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

382 90A-169.27 27-10-2026 17:18 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

383 90C-140.57 28-10-2026 06:27 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô tải pick up cabin đơn (đông lạnh) Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

384 90C-122.84 28-10-2026 07:19 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

385 90A-237.59 28-10-2026 08:10 Ngã 5 đường DT494B + đường tránh Phủ Lý + đường Ngô Gia Tự - trên đường DT494B hướng đi Quế, phường Phù Vân Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

386 35H-034.71 28-10-2026 08:25 Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

387 30M-437.18 28-10-2026 08:32 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

388 15C-205.90 28-10-2026 09:12 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến đường Lê Chân từ phía đường tránh QL1A về cầu Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

389 19A-651.75 28-10-2026 09:39 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

390 35A-786.64 28-10-2026 10:39 Ngã 5 đường DT494B + đường tránh Phủ Lý + đường Ngô Gia Tự - trên đường DT494B hướng đi Quế Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

391 29H-369.94 28-10-2026 12:25 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến đường Lê Chân từ phía đường tránh QL1A về cầu Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

392 90H-004.31 28-10-2026 13:23 Ngã 4 DT494 + DT494B (khu vực Cầu Quế) hướng DT494 phía từ Chợ Thi Sơn đi cầu Quế, phường Lý Thường Kiệt Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

393 30E-974.63 28-10-2026 14:25 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng (Cầu Châu Sơn - hướng Lê Chân đi Đinh Tiên Hoàng, phường Phủ Lý) Ninh Bình Ô tô chở tiền Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

394 90A-141.00 28-10-2026 14:34 Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi QL1A, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

395 30M-082.18 28-10-2026 15:13 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng (Cầu Châu Sơn - hướng Lê Chân đi Đinh Tiên Hoàng, phường Phủ Lý) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

396 90A-122.44 28-10-2026 15:15 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

397 90A-308.16 28-10-2026 16:36 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng (Cầu Châu Sơn - hướng Lê Chân đi Đinh Tiên Hoàng, phường Phủ Lý) Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

398 36A-114.55 28-10-2026 16:52 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía CCN Châu Sơn về phía Trường ĐHCN, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

399 15H-390.81 28-10-2026 17:01 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

400 90A01155 29-10-2026 00:14 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

401 30G92533 29-10-2026 00:36 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

402 37RM00707 29-10-2026 02:50 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình SMRM tải có khung mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

403 17A52392 29-10-2026 06:02 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

404 30E49105 29-10-2026 08:02 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

405 89C23185 29-10-2026 10:21 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

406 35H12055 29-10-2026 11:52 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

407 35H06103 29-10-2026 11:59 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

408 90A15390 29-10-2026 12:37 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

409 90A03619 29-10-2026 12:42 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

410 30K14905 29-10-2026 13:00 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

411 15H36503 29-10-2026 13:27 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

412 29E44021 29-10-2026 13:37 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

413 89C20888 29-10-2026 13:43 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

414 15A04417 29-10-2026 13:45 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

415 15C10908 29-10-2026 14:25 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

416 90A28529 29-10-2026 14:25 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

417 14A47301 29-10-2026 14:32 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

418 89A57844 29-10-2026 15:04 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

419 90A18644 29-10-2026 15:05 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

420 18A43474 29-10-2026 15:38 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

421 15C13562 29-10-2026 15:40 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

422 29E82328 29-10-2026 15:51 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

423 35A78663 29-10-2026 15:58 Số 28 đường Lý Thường Kiệt Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

424 35A66578 29-10-2026 16:32 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

425 18A25075 29-10-2026 22:29 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

426 18A-380.83 30-10-2026 02:43 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

427 29K-235.55 30-10-2026 06:12 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

428 29E-619.11 30-10-2026 06:24 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

429 90A-052.03 30-10-2026 07:21 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

430 98D-008.43 30-10-2026 09:28 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

431 35A-129.98 30-10-2026 09:30 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

432 30H-242.91 30-10-2026 09:44 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

433 90T7210 30-10-2026 10:49 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

434 90A-367.51 30-10-2026 13:04 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

435 17A-501.97 30-10-2026 14:17 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

436 90H-030.24 30-10-2026 15:32 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

437 90A-305.12 30-10-2026 15:37 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

438 90A-015.48 30-10-2026 15:48 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

439 35A-704.97 30-10-2026 16:51 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

440 35A-597.74 30-10-2026 16:55 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

441 29E-281.96 30-10-2026 17:11 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

442 90G-000.87 30-10-2026 19:56 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

443 35A-045.59 30-10-2026 23:23 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

444 90D-005.58 30-10-2026 23:59 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

445 29C69244 31-10-2026 00:16 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

446 17A38117 31-10-2026 05:17 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

447 35A01403 31-10-2026 06:23 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

448 30M04188 31-10-2026 06:52 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường