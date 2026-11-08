CSGT đề nghị 449 chủ xe dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, từ ngày 11/10 đến 31/10/26 của Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình ghi nhận 449 trường hợp vi phạm phạt nguội.
Công an tỉnh Ninh Bình thông báo đến chủ xe và người điều khiển phương tiện nhanh chóng liên hệ để nọp phạt theo quy định.
Cách tra cứu phạt nguội mới nhất
Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.
Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
|STT
|Biển số
|Thời gian vi phạm
|Địa điểm vi phạm
|Loại phương tiện
|Màu biển
|Hành vi vi phạm
|1
|90A31625
|11-10-2026 01:26
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|2
|30H71376
|11-10-2026 06:44
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|3
|30G12000
|11-10-2026 06:53
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|4
|90C06105
|11-10-2026 07:00
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|5
|90C10544
|11-10-2026 07:28
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|6
|90A24156
|11-10-2026 07:40
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|7
|36C28917
|11-10-2026 07:54
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|8
|89A69955
|11-10-2026 08:14
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|9
|89C22468
|11-10-2026 08:41
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|10
|30K00885
|11-10-2026 08:50
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|11
|18C02180
|11-10-2026 08:53
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|12
|90A11667
|11-10-2026 09:44
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|13
|35A39165
|11-10-2026 10:51
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|14
|35A58495
|11-10-2026 11:01
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|15
|14A58588
|11-10-2026 11:23
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|16
|35H13343
|11-10-2026 11:44
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|17
|35B09595
|11-10-2026 11:55
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|18
|30M53754
|11-10-2026 12:07
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|19
|15A28817
|11-10-2026 13:13
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|20
|29E48452
|11-10-2026 13:47
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|21
|35A75883
|11-10-2026 13:53
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|22
|89B12333
|11-10-2026 14:04
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|23
|36H18449
|11-10-2026 14:06
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|24
|90A17900
|11-10-2026 14:43
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|25
|89H09743
|11-10-2026 14:57
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|26
|30B79199
|11-10-2026 15:00
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|27
|30H06381
|11-10-2026 15:01
|Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|28
|29E89547
|11-10-2026 15:10
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|29
|36A-578.71
|11-10-2026 15:26
|Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|30
|35H03864
|11-10-2026 15:45
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|31
|30M00570
|11-10-2026 15:56
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|32
|18A34174
|11-10-2026 16:20
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|33
|90C13955
|11-10-2026 16:23
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|34
|29X7396
|11-10-2026 16:52
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|35
|18A51282
|11-10-2026 17:22
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|36
|36RM00165
|11-10-2026 17:43
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|SMRM tải (chở Pallel chứa gỗ)
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|37
|90A21256
|12-10-2026 06:13
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|38
|30M09299
|12-10-2026 07:12
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|39
|50H-936.22
|12-10-2026 08:47
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|40
|15H20542
|12-10-2026 10:48
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|41
|30M95858
|12-10-2026 11:21
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|42
|18H03563
|12-10-2026 13:01
|Số 28 đường Lý Thường Kiệt Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|43
|37K71977
|12-10-2026 13:31
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|44
|90A16571
|12-10-2026 14:14
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|45
|18A43082
|12-10-2026 14:56
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|46
|98F00072
|12-10-2026 16:06
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô Khách thành phố
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|47
|35A66322
|12-10-2026 20:46
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|48
|29C-523.73
|13-10-2026 06:51
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|49
|35H-057.52
|13-10-2026 08:14
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|50
|90A-383.79
|13-10-2026 08:47
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|51
|18C-021.80
|13-10-2026 09:17
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|52
|30H-727.90
|13-10-2026 11:33
|Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|53
|35A-614.09
|13-10-2026 12:07
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|54
|30L-858.88
|13-10-2026 12:54
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|55
|34C-161.34
|13-10-2026 13:47
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|56
|90A-218.68
|13-10-2026 15:01
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|57
|90D-008.20
|13-10-2026 15:18
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|58
|90A-108.62
|13-10-2026 15:22
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|59
|90A-079.32
|13-10-2026 15:25
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|60
|99C-106.37
|13-10-2026 15:31
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|61
|15C-140.51
|13-10-2026 15:38
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|62
|90A-302.00
|13-10-2026 16:59
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|63
|37K-929.12
|14-10-2026 00:01
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|64
|90C-148.58
|14-10-2026 01:13
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|65
|90A-387.43
|14-10-2026 07:06
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|66
|18C-021.80
|14-10-2026 07:21
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|67
|90A-118.49
|14-10-2026 07:22
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|68
|89E-006.61
|14-10-2026 07:39
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|69
|18A-349.67
|14-10-2026 08:14
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|70
|99A-610.39
|14-10-2026 08:33
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|71
|35A-563.09
|14-10-2026 08:53
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|72
|90H-048.03
|14-10-2026 10:08
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|73
|90D-002.42
|14-10-2026 10:22
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|74
|14K-014.50
|14-10-2026 12:17
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|75
|90A-154.80
|14-10-2026 13:01
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|76
|29H-851.35
|14-10-2026 13:23
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|77
|90A-004.33
|14-10-2026 14:16
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|78
|30L-999.59
|14-10-2026 16:47
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|79
|30F-892.12
|14-10-2026 17:03
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định
|80
|35H-145.56
|14-10-2026 22:54
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|81
|15K-489.44
|14-10-2026 22:59
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|82
|29E-765.07
|14-10-2026 23:24
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|83
|99C15129
|15-10-2026 06:01
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|84
|90A12261
|15-10-2026 06:18
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|85
|29C74320
|15-10-2026 06:24
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|86
|29F00810
|15-10-2026 06:43
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|87
|99C06536
|15-10-2026 08:04
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|88
|29C93984
|15-10-2026 09:35
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|89
|90A24567
|15-10-2026 09:35
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|90
|90A29667
|15-10-2026 10:57
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|91
|89A07422
|15-10-2026 12:10
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|92
|30C39279
|15-10-2026 14:23
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|93
|35H02284
|15-10-2026 14:30
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|94
|35A85784
|15-10-2026 15:42
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|95
|90C11568
|15-10-2026 16:35
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|96
|89A53578
|15-10-2026 17:44
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.7.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h
|97
|19E00445
|15-10-2026 21:24
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|98
|18A51128
|15-10-2026 22:22
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|99
|30M33375
|15-10-2026 23:42
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|100
|29K02013
|15-10-2026 23:58
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|101
|90A-102.61
|16-10-2026 00:36
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|102
|38A-843.15
|16-10-2026 00:43
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|103
|18A-483.57
|16-10-2026 07:50
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|104
|90A-011.29
|16-10-2026 08:02
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|105
|36H-145.59
|16-10-2026 08:22
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|106
|90A-037.28
|16-10-2026 08:36
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|107
|90C-145.86
|16-10-2026 08:57
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|108
|30B-144.37
|16-10-2026 09:03
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|109
|90A-239.26
|16-10-2026 09:10
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|110
|30H-626.39
|16-10-2026 10:01
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|111
|89A-699.55
|16-10-2026 10:51
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|112
|15H-073.54
|16-10-2026 11:43
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|113
|34D-017.95
|16-10-2026 12:56
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|114
|18H-044.28
|16-10-2026 13:10
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|115
|89A-083.18
|16-10-2026 14:27
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|116
|90C-135.10
|16-10-2026 15:41
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|117
|90C-112.91
|16-10-2026 15:55
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|118
|90A-051.75
|16-10-2026 16:43
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|119
|29H-703.23
|16-10-2026 16:50
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|120
|72B-011.23
|16-10-2026 17:38
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|121
|90A-208.22
|16-10-2026 17:38
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|122
|35A-665.62
|16-10-2026 18:19
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|123
|18A-234.61
|16-10-2026 19:05
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|124
|30M-997.77
|16-10-2026 23:23
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|125
|15B10890
|17-10-2026 03:30
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|126
|51C44823
|17-10-2026 05:45
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|127
|14K09588
|17-10-2026 06:12
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|128
|34H06015
|17-10-2026 06:36
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|129
|90C13955
|17-10-2026 07:41
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|130
|30H92539
|17-10-2026 07:55
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|131
|18A12899
|17-10-2026 08:21
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|132
|17B02160
|17-10-2026 09:15
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|133
|17A11559
|17-10-2026 11:09
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|134
|35A10518
|17-10-2026 11:43
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|135
|90C08242
|17-10-2026 11:59
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải bảo ôn
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|136
|17H03374
|17-10-2026 12:03
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|137
|15K77989
|17-10-2026 12:40
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|138
|90A32773
|17-10-2026 13:04
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|139
|29A98771
|17-10-2026 13:08
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|140
|18C09893
|17-10-2026 14:22
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô bơm bê tông
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|141
|35H15118
|17-10-2026 14:44
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|142
|30B68868
|17-10-2026 15:12
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|143
|90G00121
|17-10-2026 15:50
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|144
|90A22929
|17-10-2026 15:56
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|145
|29E23719
|17-10-2026 15:57
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|146
|30C36879
|17-10-2026 16:48
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|147
|18A53229
|17-10-2026 17:06
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|148
|18F00107
|17-10-2026 19:48
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|149
|30F53915
|17-10-2026 20:11
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|150
|35G00089
|17-10-2026 21:58
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|151
|90A28817
|17-10-2026 22:32
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|152
|18A-072.97
|18-10-2026 00:35
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|153
|99A-853.30
|18-10-2026 01:12
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|154
|37H-223.52
|18-10-2026 03:23
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô tải chở gia súc, có TB NHH
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|155
|34A-154.92
|18-10-2026 05:45
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|156
|90F-001.37
|18-10-2026 05:54
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|157
|90A-031.76
|18-10-2026 07:01
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|158
|89H-172.64
|18-10-2026 07:33
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|159
|35A-420.87
|18-10-2026 08:24
|Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|160
|90C-125.12
|18-10-2026 09:30
|Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|161
|18A-285.37
|18-10-2026 10:03
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|162
|89A-912.64
|18-10-2026 10:54
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|163
|30F-515.90
|18-10-2026 11:44
|Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|164
|89A-103.15
|18-10-2026 11:53
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|165
|30F-235.34
|18-10-2026 11:56
|Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|166
|34A-331.37
|18-10-2026 12:40
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|167
|35A-665.18
|18-10-2026 12:44
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|168
|35A-660.32
|18-10-2026 12:49
|Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|169
|20H-073.82
|18-10-2026 13:26
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|170
|34A-634.32
|18-10-2026 13:57
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|171
|90A-263.54
|18-10-2026 14:28
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|172
|18C-130.65
|18-10-2026 15:36
|Ngã 4 DT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|173
|18A-072.97
|18-10-2026 15:57
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|174
|90A-152.19
|18-10-2026 16:03
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|175
|35A-646.15
|18-10-2026 16:13
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|176
|90A-107.42
|18-10-2026 17:09
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|177
|35A-810.41
|18-10-2026 17:19
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|178
|30L-599.54
|18-10-2026 17:32
|Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi QL1A, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|179
|90A-128.34
|18-10-2026 18:11
|Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|180
|35A-966.68
|18-10-2026 21:01
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|181
|36K-360.16
|18-10-2026 22:15
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|182
|36K79345
|19-10-2026 01:37
|Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|183
|28A25750
|19-10-2026 05:50
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|184
|35A66688
|19-10-2026 06:10
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|185
|90A38478
|19-10-2026 07:53
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|186
|30M37926
|19-10-2026 08:28
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|187
|35A29893
|19-10-2026 10:15
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|188
|90A29990
|19-10-2026 10:27
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|189
|90A19366
|19-10-2026 11:50
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|190
|20C01075
|19-10-2026 11:56
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|191
|18A49838
|19-10-2026 13:20
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|192
|89D01626
|19-10-2026 14:22
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|193
|90A35401
|19-10-2026 15:21
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|194
|35A38383
|19-10-2026 16:10
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|195
|18A06699
|19-10-2026 17:53
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|196
|15K48944
|19-10-2026 18:34
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|197
|35A-716.74
|20-10-2026 02:52
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|198
|43F-003.53
|20-10-2026 03:06
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô khách giường
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|199
|30E-621.75
|20-10-2026 08:03
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|200
|35A-539.38
|20-10-2026 08:04
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|201
|18A-363.63
|20-10-2026 09:41
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|202
|89A-366.71
|20-10-2026 09:42
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|203
|28C-116.92
|20-10-2026 10:50
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|204
|35A-411.46
|20-10-2026 12:16
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|205
|18C-021.80
|20-10-2026 12:47
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|206
|35A-651.01
|20-10-2026 13:44
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|207
|22D-003.79
|20-10-2026 14:06
|Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|208
|30B-454.92
|20-10-2026 15:11
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|209
|90A-286.74
|20-10-2026 15:19
|Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|210
|90A-364.52
|20-10-2026 15:26
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|211
|61K-597.43
|20-10-2026 15:55
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|212
|34H-017.93
|20-10-2026 16:30
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải chở gia súc, gia cầm
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|213
|51C-913.91
|20-10-2026 17:20
|Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|214
|17A-303.11
|20-10-2026 17:41
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|215
|35C-132.16
|20-10-2026 21:52
|Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|216
|29H-558.17
|20-10-2026 22:40
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến đường Lê Chân từ cầu Châu Sơn về phía đường tránh QL1A, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|217
|90A-087.33
|20-10-2026 22:46
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|218
|35H09603
|21-10-2026 00:45
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|219
|28A03333
|21-10-2026 01:44
|Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|220
|90H00325
|21-10-2026 02:52
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|221
|29E15456
|21-10-2026 06:06
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|222
|90C14057
|21-10-2026 06:36
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pick up cabin đơn (đông lạnh)
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|223
|30F35578
|21-10-2026 06:59
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|224
|17B01134
|21-10-2026 09:03
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|225
|90C06834
|21-10-2026 10:28
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|226
|37K04135
|21-10-2026 11:16
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|227
|90T5119
|21-10-2026 13:59
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|228
|17A50867
|21-10-2026 14:03
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|229
|90A11013
|21-10-2026 14:25
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|230
|15H-380.78
|21-10-2026 14:45
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|231
|90C11986
|21-10-2026 14:48
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|232
|29B50231
|21-10-2026 14:52
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô khách giường
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|233
|90A05272
|21-10-2026 15:07
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|234
|89A20855
|21-10-2026 16:38
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|235
|90A26662
|21-10-2026 17:25
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|236
|90B00331
|21-10-2026 17:35
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|237
|16L8370
|22-10-2026 06:06
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|238
|90C08197
|22-10-2026 07:23
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|239
|35A72497
|22-10-2026 07:51
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|240
|29D23553
|22-10-2026 08:02
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|241
|30L23309
|22-10-2026 08:22
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|242
|90H04946
|22-10-2026 09:01
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|243
|28A17345
|22-10-2026 09:21
|Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|244
|35F00327
|22-10-2026 09:47
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|245
|90A12209
|22-10-2026 11:21
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|246
|18A17791
|22-10-2026 12:34
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|247
|90A03843
|22-10-2026 12:42
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|248
|36C27671
|22-10-2026 13:24
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|249
|90B00267
|22-10-2026 15:05
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|250
|90A20776
|22-10-2026 15:26
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|251
|90A22797
|22-10-2026 15:57
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|252
|89LD00628
|22-10-2026 16:08
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|253
|29E52942
|22-10-2026 16:25
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|254
|35H01109
|22-10-2026 16:37
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|255
|29H10964
|22-10-2026 17:07
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|256
|37RM00147
|22-10-2026 22:52
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|SMRM tải có khung mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|257
|30A51454
|22-10-2026 22:58
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|258
|36RM03452
|23-10-2026 03:15
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|SMRM xi téc chở bụi thép từ lò luyện thép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|259
|30M92508
|23-10-2026 03:49
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con tập lái
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|260
|89A27667
|23-10-2026 05:55
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|261
|89H19304
|23-10-2026 06:29
|Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|262
|15C34025
|23-10-2026 07:02
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|263
|30H31716
|23-10-2026 07:26
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|264
|35A60800
|23-10-2026 07:52
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|265
|30A42352
|23-10-2026 08:33
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|266
|90C14057
|23-10-2026 08:37
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pick up cabin đơn (đông lạnh)
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|267
|90A14064
|23-10-2026 09:31
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|268
|90C15888
|23-10-2026 12:03
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|269
|18C02180
|23-10-2026 13:35
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|270
|90H00431
|23-10-2026 14:29
|Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|271
|29A60528
|23-10-2026 14:42
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|272
|30B58586
|23-10-2026 15:03
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|273
|90A20376
|23-10-2026 15:19
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|274
|29H56093
|23-10-2026 15:37
|Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|275
|29C53618
|23-10-2026 16:16
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|276
|29D22894
|23-10-2026 16:35
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|277
|90A16245
|23-10-2026 16:59
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|278
|29A86756
|23-10-2026 17:04
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|279
|30E72691
|23-10-2026 22:49
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|280
|35RM01594
|24-10-2026 01:13
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|SMRM xi téc chở bụi thép từ lò luyện thép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|281
|30M04188
|24-10-2026 06:52
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|282
|15H06501
|24-10-2026 06:58
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|283
|90A21246
|24-10-2026 07:04
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|284
|18A58331
|24-10-2026 08:23
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|285
|36B30267
|24-10-2026 08:35
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|286
|35A43400
|24-10-2026 08:46
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|287
|90A19634
|24-10-2026 09:07
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|288
|30F17300
|24-10-2026 09:12
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|289
|29E75853
|24-10-2026 09:37
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|290
|90A13801
|24-10-2026 10:32
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|291
|29C77313
|24-10-2026 11:49
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|292
|19B17620
|24-10-2026 12:05
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|293
|90C13991
|24-10-2026 13:05
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|294
|36K97831
|24-10-2026 13:35
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|295
|35A60800
|24-10-2026 14:04
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|296
|35A72765
|24-10-2026 14:36
|Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|297
|90A16245
|24-10-2026 14:39
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|298
|34LD01208
|24-10-2026 15:12
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|299
|90A09858
|24-10-2026 15:47
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|300
|90C10069
|24-10-2026 16:38
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|301
|29E63627
|24-10-2026 17:29
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|302
|98A47330
|24-10-2026 21:47
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|303
|90H03831
|24-10-2026 23:13
|Số 28 đường Lý Thường Kiệt Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|304
|37H19347
|25-10-2026 04:48
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|305
|90A09352
|25-10-2026 06:07
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|306
|20D01637
|25-10-2026 06:44
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|307
|30S5712
|25-10-2026 06:48
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|308
|18A44680
|25-10-2026 06:57
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|309
|90A-262.94
|25-10-2026 07:27
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|310
|19H13704
|25-10-2026 07:46
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|311
|35B11186
|25-10-2026 08:19
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|312
|89H19304
|25-10-2026 08:57
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|313
|90A11487
|25-10-2026 09:34
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|314
|18C19101
|25-10-2026 11:11
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|315
|18A15192
|25-10-2026 11:49
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|316
|90A02048
|25-10-2026 12:19
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con tập lái
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|317
|29H34001
|25-10-2026 12:43
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|318
|30M47852
|25-10-2026 13:02
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|319
|30L50830
|25-10-2026 13:32
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|320
|35A83677
|25-10-2026 14:05
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|321
|22E00321
|25-10-2026 14:53
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|322
|30F31139
|25-10-2026 14:54
|Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|323
|90H05167
|25-10-2026 15:13
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|324
|70C16729
|25-10-2026 15:14
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|325
|29A93502
|25-10-2026 15:57
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|326
|90A17396
|25-10-2026 16:04
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|327
|90R00298
|25-10-2026 16:27
|Ngã 5 đường DT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|SMRM tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|328
|14K43595
|25-10-2026 16:45
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|329
|90A11575
|25-10-2026 21:27
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|330
|18A41731
|25-10-2026 22:42
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|331
|36B58474
|25-10-2026 23:04
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|332
|30F09057
|26-10-2026 00:15
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|333
|37H16142
|26-10-2026 02:17
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô khách giường
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|334
|49B01697
|26-10-2026 02:17
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô khách giường
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|335
|30A12020
|26-10-2026 02:21
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|336
|37H19962
|26-10-2026 03:05
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô khách giường
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|337
|30G25993
|26-10-2026 05:15
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|338
|90C14057
|26-10-2026 06:25
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pick up cabin đơn (đông lạnh)
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|339
|90H03439
|26-10-2026 06:55
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|340
|90A20892
|26-10-2026 07:46
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|341
|20A85905
|26-10-2026 09:47
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|342
|35A61273
|26-10-2026 11:15
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|343
|30L15622
|26-10-2026 12:09
|Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|344
|35A69937
|26-10-2026 12:52
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|345
|15C28894
|26-10-2026 12:58
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|346
|34A79430
|26-10-2026 13:10
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|347
|35A73527
|26-10-2026 13:20
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|348
|90A02048
|26-10-2026 14:15
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con tập lái
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|349
|90A27064
|26-10-2026 14:23
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|350
|17A73154
|26-10-2026 14:24
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|351
|90C00484
|26-10-2026 15:56
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|352
|90A36452
|26-10-2026 16:24
|Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|353
|29H88829
|26-10-2026 16:26
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|354
|90A09760
|26-10-2026 16:52
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|355
|98B15652
|26-10-2026 16:58
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|356
|90A38379
|26-10-2026 22:17
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|357
|36B-360.29
|27-10-2026 06:01
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|358
|90A-237.59
|27-10-2026 06:49
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|359
|90A-020.67
|27-10-2026 08:03
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|360
|22C-063.36
|27-10-2026 08:11
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|361
|30F-251.75
|27-10-2026 08:48
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|362
|35A-697.68
|27-10-2026 09:08
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|363
|34H-046.89
|27-10-2026 09:28
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|364
|89A-502.83
|27-10-2026 09:32
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|365
|29K-244.41
|27-10-2026 10:47
|Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi QL1A, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|366
|90A-290.78
|27-10-2026 10:59
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|367
|89C-214.34
|27-10-2026 11:19
|Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi QL1A, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|368
|18C-021.80
|27-10-2026 11:47
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|369
|36H-082.68
|27-10-2026 11:54
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|370
|90A-057.32
|27-10-2026 12:17
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|371
|90A-069.24
|27-10-2026 14:37
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|372
|90C-081.87
|27-10-2026 14:46
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|T.Thùng KMPBạt
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|373
|30F-355.78
|27-10-2026 14:50
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|374
|17C-100.69
|27-10-2026 15:11
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải đông lạnh
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|375
|24A-238.07
|27-10-2026 15:12
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|376
|90D-000.16
|27-10-2026 15:14
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|377
|90A-122.16
|27-10-2026 15:15
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|378
|90C-145.15
|27-10-2026 15:56
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|379
|35A-686.91
|27-10-2026 16:04
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|380
|90A-209.65
|27-10-2026 16:45
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|381
|15B-392.73
|27-10-2026 17:14
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|382
|90A-169.27
|27-10-2026 17:18
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|383
|90C-140.57
|28-10-2026 06:27
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô tải pick up cabin đơn (đông lạnh)
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|384
|90C-122.84
|28-10-2026 07:19
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|385
|90A-237.59
|28-10-2026 08:10
|Ngã 5 đường DT494B + đường tránh Phủ Lý + đường Ngô Gia Tự - trên đường DT494B hướng đi Quế, phường Phù Vân Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|386
|35H-034.71
|28-10-2026 08:25
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|387
|30M-437.18
|28-10-2026 08:32
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|388
|15C-205.90
|28-10-2026 09:12
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến đường Lê Chân từ phía đường tránh QL1A về cầu Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|389
|19A-651.75
|28-10-2026 09:39
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|390
|35A-786.64
|28-10-2026 10:39
|Ngã 5 đường DT494B + đường tránh Phủ Lý + đường Ngô Gia Tự - trên đường DT494B hướng đi Quế Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|391
|29H-369.94
|28-10-2026 12:25
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến đường Lê Chân từ phía đường tránh QL1A về cầu Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|392
|90H-004.31
|28-10-2026 13:23
|Ngã 4 DT494 + DT494B (khu vực Cầu Quế) hướng DT494 phía từ Chợ Thi Sơn đi cầu Quế, phường Lý Thường Kiệt Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|393
|30E-974.63
|28-10-2026 14:25
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng (Cầu Châu Sơn - hướng Lê Chân đi Đinh Tiên Hoàng, phường Phủ Lý) Ninh Bình
|Ô tô chở tiền
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|394
|90A-141.00
|28-10-2026 14:34
|Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi QL1A, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|395
|30M-082.18
|28-10-2026 15:13
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng (Cầu Châu Sơn - hướng Lê Chân đi Đinh Tiên Hoàng, phường Phủ Lý) Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|396
|90A-122.44
|28-10-2026 15:15
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|397
|90A-308.16
|28-10-2026 16:36
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng (Cầu Châu Sơn - hướng Lê Chân đi Đinh Tiên Hoàng, phường Phủ Lý) Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|398
|36A-114.55
|28-10-2026 16:52
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía CCN Châu Sơn về phía Trường ĐHCN, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|399
|15H-390.81
|28-10-2026 17:01
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|400
|90A01155
|29-10-2026 00:14
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|401
|30G92533
|29-10-2026 00:36
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|402
|37RM00707
|29-10-2026 02:50
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|SMRM tải có khung mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|403
|17A52392
|29-10-2026 06:02
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|404
|30E49105
|29-10-2026 08:02
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|405
|89C23185
|29-10-2026 10:21
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|406
|35H12055
|29-10-2026 11:52
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|407
|35H06103
|29-10-2026 11:59
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|408
|90A15390
|29-10-2026 12:37
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|409
|90A03619
|29-10-2026 12:42
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|410
|30K14905
|29-10-2026 13:00
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|411
|15H36503
|29-10-2026 13:27
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|412
|29E44021
|29-10-2026 13:37
|Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|413
|89C20888
|29-10-2026 13:43
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|414
|15A04417
|29-10-2026 13:45
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|415
|15C10908
|29-10-2026 14:25
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|416
|90A28529
|29-10-2026 14:25
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|417
|14A47301
|29-10-2026 14:32
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|418
|89A57844
|29-10-2026 15:04
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|419
|90A18644
|29-10-2026 15:05
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|420
|18A43474
|29-10-2026 15:38
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|421
|15C13562
|29-10-2026 15:40
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|422
|29E82328
|29-10-2026 15:51
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|423
|35A78663
|29-10-2026 15:58
|Số 28 đường Lý Thường Kiệt Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|424
|35A66578
|29-10-2026 16:32
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|425
|18A25075
|29-10-2026 22:29
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|426
|18A-380.83
|30-10-2026 02:43
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|427
|29K-235.55
|30-10-2026 06:12
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|428
|29E-619.11
|30-10-2026 06:24
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|429
|90A-052.03
|30-10-2026 07:21
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|430
|98D-008.43
|30-10-2026 09:28
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|431
|35A-129.98
|30-10-2026 09:30
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|432
|30H-242.91
|30-10-2026 09:44
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|433
|90T7210
|30-10-2026 10:49
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|434
|90A-367.51
|30-10-2026 13:04
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|435
|17A-501.97
|30-10-2026 14:17
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|436
|90H-030.24
|30-10-2026 15:32
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|437
|90A-305.12
|30-10-2026 15:37
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|438
|90A-015.48
|30-10-2026 15:48
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|439
|35A-704.97
|30-10-2026 16:51
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|440
|35A-597.74
|30-10-2026 16:55
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|441
|29E-281.96
|30-10-2026 17:11
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|442
|90G-000.87
|30-10-2026 19:56
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|443
|35A-045.59
|30-10-2026 23:23
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|444
|90D-005.58
|30-10-2026 23:59
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|445
|29C69244
|31-10-2026 00:16
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|446
|17A38117
|31-10-2026 05:17
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|447
|35A01403
|31-10-2026 06:23
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|448
|30M04188
|31-10-2026 06:52
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|449
|90A20336
|31-10-2026 14:27
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ theo Nghị định 168