Công an tỉnh Thanh Hóa vừa công bố danh sách phạt nguội mới nhất. Theo đó, từ ngày 01/10/2026 đến ngày 15/10/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 445 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ "Xử phạt nguội".
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT.
Cách tra cứu phạt nguội online
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
1. Tuyến Quốc lộ 1: 75 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
30B-337.03
01-10-2026 14:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35A-144.98
01-10-2026 14:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-045.54
01-10-2026 15:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-226.94
01-10-2026 15:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-099.47
01-10-2026 15:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30M-3037
01-10-2026 16:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-380.71
01-10-2026 17:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
76B-011.67
02-10-2026 15:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30G-627.25
02-10-2026 16:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B8-558.82
02-10-2026 16:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36M1-124.71
02-10-2026 16:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-310.54
02-10-2026 17:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36B8-435.49
03-10-2026 15:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29K1-804.47
03-10-2026 15:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37H-161.42
03-10-2026 15:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-529.55
03-10-2026 15:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C1-569.62
03-10-2026 15:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37F2-723.87
03-10-2026 16:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B8-026.87
03-10-2026 16:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
76H-072.92
03-10-2026 16:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-218.58
04-10-2026 11:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-727.34
05-10-2026 11:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-117.36
05-10-2026 11:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-857.35
05-10-2026 11:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-207.84
05-10-2026 12:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-003.60
05-10-2026 12:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-339.01
05-10-2026 12:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-857.75
05-10-2026 12:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-470.71
05-10-2026 12:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-304.68
06-10-2026 12:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
34B-061.27
06-10-2026 12:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36RM01282
06-10-2026 12:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C140436
08-10-2026 11:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
43R-025.54
08-10-2026 11:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36AB-813.44
08-10-2026 11:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37H-059.89
08-10-2026 11:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37K-084.76
08-10-2026 11:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-037.29
08-10-2026 12:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
99A-616.13
08-10-2026 12:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C115715
08-10-2026 12:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-151.44
08-10-2026 12:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37H1-497.29
08-10-2026 12:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35K1-590.15
08-10-2026 12:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-826.32
09-10-2026 15:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B4-168.82
13-10-2026 08:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B8-798.35
13-10-2026 08:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30B-268.89
13-10-2026 10:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36AE-610.27
13-10-2026 12:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36AC-677.78
13-10-2026 12:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37H-015.08
13-10-2026 13:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36BK-085.21
13-10-2026 13:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
36B-427.70
13-10-2026 14:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37H-087.88
13-10-2026 14:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36BK-024.26
13-10-2026 15:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-131.45
13-10-2026 15:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-179.44
13-10-2026 15:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30C-758.99
13-10-2026 16:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
51M-589.65
15-10-2026 11:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-561.13
15-10-2026 11:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37K-851.92
15-10-2026 11:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36AS-020.25
15-10-2026 12:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29K-035.57
15-10-2026 12:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36AK-057.00
15-10-2026 12:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
36C-059.55
15-10-2026 12:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30K-498.78
15-10-2026 12:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-602.75
15-10-2026 12:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30K-593.24
15-10-2026 12:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-761.85
15-10-2026 13:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B8-533.72
15-10-2026 13:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B8-068.67
15-10-2026 13:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
51B-738.52
15-10-2026 13:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30M-315.41
15-10-2026 13:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-033.56
15-10-2026 13:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-831.67
15-10-2026 13:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30A-717.29
15-10-2026 14:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
2. Tuyến Quốc lộ 10: 29 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian
vi phạm
Hành vi vi phạm
|1.
36A-365.26
01-10-2026 08:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|2.
36K-026.20
01-10-2026 08:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-012.41
01-10-2026 09:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-458.53
01-10-2026 10:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-068.95
01-10-2026 11:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-083.75
01-10-2026 11:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-498.62
01-10-2026 11:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29E-580.04
01-10-2026 11:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-414.42
01-10-2026 11:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
35A-300.05
01-10-2026 11:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-036.57
01-10-2026 11:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-220.64
03-10-2026 08:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-968.23
03-10-2026 08:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-279.79
03-10-2026 09:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-001.62
03-10-2026 10:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-067.16
03-10-2026 11:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-134.32
03-10-2026 11:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-234.16
03-10-2026 11:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
49C-190.70
03-10-2026 11:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-046.44
06-10-2026 08:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-068.97
06-10-2026 08:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29B-177.21
06-10-2026 08:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-951.92
06-10-2026 08:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
18A-162.78
06-10-2026 09:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-283.26
06-10-2026 10:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-541.81
06-10-2026 10:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35A-501.70
06-10-2026 10:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29H-264.01
06-10-2026 11:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
90C-120.91
07-10-2026 07:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
3. Tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1: 100 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian
vi phạm
Hành vi vi phạm
|1.
34H-014.86
05-10-2026 08:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|2.
36C-436.83
05-10-2026 08:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|3.
36H-058.11
05-10-2026 08:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|4.
36A-707.31
05-10-2026 08:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|5.
36A-491.72
05-10-2026 08:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|6.
36C-412.64
05-10-2026 09:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30B-155.43
05-10-2026 09:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
38D-007.81
05-10-2026 09:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-132.36
05-10-2026 09:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
17A-570.60
05-10-2026 10:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-183.53
05-10-2026 10:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36K-863.25
05-10-2026 10:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
29H-605.41
05-10-2026 10:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-491.72
05-10-2026 10:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-597.74
05-10-2026 10:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-397.00
06-10-2026 11:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-069.95
07-10-2026 07:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-971.51
07-10-2026 07:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36A-863.87
07-10-2026 08:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-481.51
07-10-2026 08:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-753.09
07-10-2026 09:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-333.29
07-10-2026 09:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-656.60
07-10-2026 09:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-063.78
07-10-2026 09:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36E-010.36
07-10-2026 10:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-498.25
07-10-2026 10:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30L-155.17
07-10-2026 10:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-697.48
07-10-2026 10:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
15A-235.65
07-10-2026 10:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-282.34
08-10-2026 07:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30F-185.21
08-10-2026 07:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-368.67
08-10-2026 07:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-160.33
08-10-2026 08:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30L-536.18
08-10-2026 08:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-158.66
08-10-2026 08:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-536.78
08-10-2026 08:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-079.07
08-10-2026 08:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-390.34
08-10-2026 09:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30L-055.22
08-10-2026 09:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30E-912.54
08-10-2026 10:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-389.21
08-10-2026 10:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
89H-072.09
08-10-2026 10:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-199.71
08-10-2026 10:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30M-699.98
08-10-2026 10:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-403.30
09-10-2026 08:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-051.03
09-10-2026 08:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36C-488.36
09-10-2026 08:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30K-798.19
09-10-2026 08:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29H-069.88
09-10-2026 09:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
98LD-005.16
09-10-2026 09:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-666.84
09-10-2026 09:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
15B-090.52
09-10-2026 09:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
35H-097.03
09-10-2026 09:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-120.76
09-10-2026 10:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-507.79
09-10-2026 10:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35H-166.36
09-10-2026 10:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30E-942.69
09-10-2026 10:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
99A-352.63
09-10-2026 10:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37B-126.40
09-10-2026 10:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30K-248.41
09-10-2026 10:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37H-168.59
09-10-2026 10:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30M-521.26
12-10-2026 07:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-425.65
12-10-2026 08:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30K-123.09
12-10-2026 08:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-437.56
12-10-2026 08:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-131.86
12-10-2026 09:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36A-636.46
12-10-2026 09:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35H-047.00
12-10-2026 09:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-026.63
12-10-2026 09:35
chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển xe cơ giới có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định) nhưng đã hết hiệu lực (hạn sử dụng) từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) tham gia giao thông; 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-292.63
12-10-2026 09:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
90A-201.37
12-10-2026 09:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29K-017.87
12-10-2026 09:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15A-383.98
12-10-2026 09:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-097.31
12-10-2026 10:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29C-626.34
12-10-2026 10:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
19A-187.12
12-10-2026 11:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-137.17
14-10-2026 07:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30L-191.93
14-10-2026 08:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35A-700.83
14-10-2026 08:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
34C-246.99
14-10-2026 08:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-704.68
14-10-2026 09:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-509.76
14-10-2026 09:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-586.92
14-10-2026 09:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-167.72
14-10-2026 09:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-102.55
14-10-2026 10:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-245.67
14-10-2026 10:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-465.70
14-10-2026 10:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-633.78
14-10-2026 10:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15C-456.20
14-10-2026 10:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-226.87
14-10-2026 10:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36K-334.77
14-10-2026 10:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
19B-116.54
15-10-2026 07:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-773.01
15-10-2026 08:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-340.09
15-10-2026 08:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
89B-122.22
15-10-2026 08:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-013.52
15-10-2026 08:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-061.45
15-10-2026 09:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-054.39
15-10-2026 10:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-659.19
15-10-2026 10:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-912.68
15-10-2026 11:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
4. Tuyến Quốc lộ 47B: 31 trường hợp.
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
30B-364.72
07-10-2026 14:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36C-486.70
07-10-2026 14:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-142.91
08-10-2026 14:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
73A-136.82
08-10-2026 14:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-993.50
13-10-2026 09:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-282.82
13-10-2026 09:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-425.07
13-10-2026 09:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36F-007.88
13-10-2026 10:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-965.43
13-10-2026 10:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-873.73
13-10-2026 10:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-275.51
13-10-2026 10:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-423.14
13-10-2026 10:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-268.62
13-10-2026 10:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37C-558.72
13-10-2026 14:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-271.42
13-10-2026 14:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-612.30
13-10-2026 15:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-918.57
13-10-2026 15:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-043.72
13-10-2026 15:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
35A-315.34
13-10-2026 15:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-105.65
13-10-2026 15:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
50H-520.89
13-10-2026 15:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-589.12
13-10-2026 16:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-526.65
13-10-2026 16:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-271.95
15-10-2026 08:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-362.77
15-10-2026 08:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-510.08
15-10-2026 08:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-426.96
15-10-2026 08:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
89A-754.86
15-10-2026 08:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-411.67
15-10-2026 09:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-271.95
15-10-2026 09:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-685.16
15-10-2026 10:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
5. Tuyến Quốc lộ 47: 11 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
50H-103.42
09-10-2026 11:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-738.31
09-10-2026 11:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-825.79
09-10-2026 11:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-114.85
09-10-2026 11:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-767.21
09-10-2026 11:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-021.34
10-10-2026 14:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-543.91
10-10-2026 14:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-697.21
10-10-2026 15:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
89H-155.08
10-10-2026 15:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-307.33
10-10-2026 15:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
99A-368.59
10-10-2026 16:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
6. Tuyến Quốc lộ 45: 80 trường hợp.
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
36A-288.91
02-10-2026 08:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-515.83
02-10-2026 08:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-158.97
02-10-2026 08:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-228.45
02-10-2026 09:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36K-175.26
02-10-2026 10:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-814.41
02-10-2026 10:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-313.19
02-10-2026 11:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-041.21
13-10-2026 09:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-450.33
13-10-2026 10:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-157.96
13-10-2026 11:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-741.02
13-10-2026 11:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-312.59
13-10-2026 11:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-143.04
13-10-2026 11:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-198.92
13-10-2026 11:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-261.49
06-10-2026 08:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-435.01
06-10-2026 08:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-941.57
06-10-2026 08:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-334.33
06-10-2026 08:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-723.98
06-10-2026 08:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
90C-138.33
06-10-2026 09:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-351.83
06-10-2026 09:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29C-335.71
06-10-2026 09:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-432.77
06-10-2026 09:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-026.24
06-10-2026 09:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
51F-001.52
06-10-2026 09:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-184.78
06-10-2026 14:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-372.49
06-10-2026 14:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-851.71
06-10-2026 14:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-408.50
06-10-2026 15:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-248.60
06-10-2026 15:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30H-697.90
06-10-2026 15:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36D-021.08
06-10-2026 15:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30G-824.40
06-10-2026 15:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30K-841.73
06-10-2026 15:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-843.73
06-10-2026 15:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30M-156.66
06-10-2026 16:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-074.21
06-10-2026 16:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-460.96
06-10-2026 16:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-478.46
07-10-2026 16:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36C-373.93
08-10-2026 08:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30B-714.34
08-10-2026 08:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-082.42
08-10-2026 09:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-124.01
08-10-2026 09:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
20A-079.48
08-10-2026 09:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
19A-754.58
08-10-2026 09:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
29K-031.79
08-10-2026 09:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37A-272.38
08-10-2026 09:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-173.41
08-10-2026 10:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-313.83
08-10-2026 10:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-484.26
14-10-2026 08:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-054.84
14-10-2026 10:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-902.68
14-10-2026 10:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-142.73
14-10-2026 10:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-225.93
14-10-2026 10:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-133.83
14-10-2026 10:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-133.96
14-10-2026 10:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-256.56
14-10-2026 10:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-303.96
14-10-2026 10:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-082.11
14-10-2026 14:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-051.94
14-10-2026 14:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-344.93
14-10-2026 14:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-488.38
14-10-2026 15:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
90A-160.17
14-10-2026 15:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-444.07
14-10-2026 15:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30M-999.19
14-10-2026 15:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-505.96
14-10-2026 15:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
34A-951.42
14-10-2026 15:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-908.48
14-10-2026 15:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-601.17
14-10-2026 16:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36-696NN-01
14-10-2026 16:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-513.92
15-10-2026 14:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-080.65
15-10-2026 15:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-180.02
15-10-2026 15:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-007.93
15-10-2026 15:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-051.14
15-10-2026 15:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-230.68
15-10-2026 15:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-300.81
15-10-2026 15:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-478.46
15-10-2026 15:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36A-829.16
15-10-2026 16:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-357.70
15-10-2026 16:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
7. Tuyến Quốc lộ 15: 42 trường hợp.
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
36A-703.57
01-10-2026 10:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-266.35
01-10-2026 10:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-379.77
01-10-2026 11:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
34C-423.32
01-10-2026 11:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
34C-423.32
01-10-2026 11:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
26H-038.80
01-10-2026 11:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-218.40
01-10-2026 11:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-327.16
01-10-2026 11:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-159.32
01-10-2026 11:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-244.75
07-10-2026 07:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-584.14
07-10-2026 07:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-444.94
07-10-2026 07:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-028.13
07-10-2026 07:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-108.23
07-10-2026 07:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-105.44
07-10-2026 08:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29H-264.23
07-10-2026 08:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-771.41
07-10-2026 08:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-218.40
07-10-2026 08:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30L-652.16
07-10-2026 08:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-116.05
07-10-2026 08:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-266.35
07-10-2026 08:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37RM-011.88
07-10-2026 08:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-408.11
07-10-2026 09:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-122.03
07-10-2026 10:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-261.31
08-10-2026 08:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29B-188.66
08-10-2026 09:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-696.53
08-10-2026 09:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-357.32
08-10-2026 09:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36K-475.61
08-10-2026 10:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
51G-485.39
08-10-2026 10:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-180.87
08-10-2026 11:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
26A-083.98
08-10-2026 11:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30K-918.07
09-10-2026 09:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30K-618.08
09-10-2026 09:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-802.18
09-10-2026 09:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-158.60
09-10-2026 09:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-502.39
09-10-2026 10:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-235.52
09-10-2026 10:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37A-149.87
09-10-2026 10:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30M-360.99
09-10-2026 10:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-226.79
09-10-2026 10:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-837.84
09-10-2026 10:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
8. Tuyến đường Hồ Chí Minh: 77 trường hợp.
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
15C-421.42
01-10-2026 11:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
18F-005.44
01-10-2026 11:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37H-121.56
01-10-2026 12:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15B-324.85
01-10-2026 12:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-709.22
01-10-2026 12:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
21A-159.93
01-10-2026 12:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
99B-138.62
01-10-2026 12:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-384.77
01-10-2026 12:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
37D-017.53
01-10-2026 12:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
35H-032.89
01-10-2026 12:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-802.64
01-10-2026 15:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-943.79
01-10-2026 15:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-334.52
01-10-2026 16:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30G-243.59
01-10-2026 16:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
26A-215.25
01-10-2026 16:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30E-844.68
01-10-2026 17:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-274.11
02-10-2026 09:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
28A-295.22
02-10-2026 10:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-245.44
02-10-2026 11:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-680.46
02-10-2026 12:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-204.35
02-10-2026 12:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-362.16
02-10-2026 12:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
38C-233.64
02-10-2026 13:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-426.95
02-10-2026 13:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-255.00
03-10-2026 10:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30G-810.56
03-10-2026 10:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-198.30
03-10-2026 11:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-057.24
03-10-2026 12:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-461.10
03-10-2026 12:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-095.08
03-10-2026 12:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-404.21
03-10-2026 12:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-552.90
03-10-2026 12:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
14C-266.95
03-10-2026 12:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
90RM-005.57
03-10-2026 15:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-977.27
03-10-2026 15:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-562.63
03-10-2026 16:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29H-849.39
03-10-2026 16:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-274.49
03-10-2026 16:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36B-235.10
03-10-2026 16:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-497.61
07-10-2026 09:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-968.82
07-10-2026 09:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-047.09
07-10-2026 09:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29H-115.07
07-10-2026 09:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29F-050.63
07-10-2026 10:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-193.07
07-10-2026 10:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-046.81
07-10-2026 10:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30E-979.59
07-10-2026 10:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
89C-330.07
07-10-2026 10:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30H-287.02
07-10-2026 10:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29RM-083.66
07-10-2026 11:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30B-319.61
07-10-2026 11:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-492.32
07-10-2026 11:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
14K-019.32
07-10-2026 11:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-902.18
07-10-2026 11:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
19B-239.08
07-10-2026 11:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
29E-816.63
07-10-2026 11:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
74H-044.14
07-10-2026 12:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29H-492.52
07-10-2026 12:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-811.24
07-10-2026 12:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36H-194.07
07-10-2026 12:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
50H-090.25
07-10-2026 14:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29C-360.10
07-10-2026 14:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
19H-023.32
07-10-2026 14:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29C-663.61
07-10-2026 15:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-816.63
07-10-2026 15:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-319.89
07-10-2026 15:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-189.16
07-10-2026 15:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-115.44
07-10-2026 15:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
88A-103.83
07-10-2026 15:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-166.63
07-10-2026 15:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-497.61
07-10-2026 15:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36A-704.50
07-10-2026 16:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30F-775.34
07-10-2026 16:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-163.06
07-10-2026 16:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-408.11
07-10-2026 16:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30M-969.44
07-10-2026 16:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
29H-371.76
07-10-2026 16:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h