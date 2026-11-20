Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ để giải quyết theo nộp phạt nguội theo quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 20/11/2026 đã thông báo danh sách phạt nguội mới nhất. Theo đó, ừ ngày 09/11/2026 đến ngày 15/11/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 379 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Trong đó, 329 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ, 15 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, 26 lượt phương tiện vi phạm lỗi Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định...

Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

29C-013.99 89A-229.17 89A-319.13 89A-406.37 89A-064.57 30F-574.78 89B1-934.45 89B1-942.77 89B2-206.62 89B2-233.99 90B3-454.24 89B1-774.53 89AK-011.11 89AT-002.55 89B1-008.71

30M-668.73 15B-474.76 89A-193.81 15K-891.32 30L-334.64 29E-821.93 90RM-002.69 89A-403.67 15H-154.52 29A-455.55 34C-252.51 30P-6171 35A-589.95 30E-004.21 15K-555.74 30H-919.66 17A-462.06 89H-096.25 30M-882.83 89H-204.27 30G-584.07 17A-450.34 17A-406.95 17LD-001.28 17C-202.45 17A-315.42 29KT-010.18 34C-369.66 17C-180.34 88A-804.99 34C-363.07 30F-253.88 34B-097.04 89C-197.30 18H-009.42 17C-159.08 21A-012.31 17A-320.02 99H-060.64 17A-039.23 30L-258.17 90A-352.67 34B-022.43 29RM-059.17 89A-768.90 89A-169.14 17A-363.19 17A-359.54 17C-107.38 17A-142.68 17C-183.85 90A-373.02 99H-077.11 38A-710.24 90A-330.76 17A-430.55 17A-230.39 30M-897.80 17A-459.27 29H-123.88 17H-044.26 17A-412.73 90H-053.16 29B-500.83 17A-708.50 17B-035.13 17A-095.24 89H-162.85 17A-296.28 34A-747.93 14K-314.43 30E-472.20 35H-058.03 17A-414.41 15B-145.97 15B-356.48 34A-589.05 90R-010.66 89A-311.14 14A-166.99 30A-448.43 89H-076.28 89B1-602.99 17A-729.50 30L-375.82 15D-039.71 15B-243.18 18H-057.50 30K-397.99 17A-461.78 89A-121.89 89A-353.39 28A-273.43 89A-991.35 89H-035.25 35A-689.19 15K-666.68 14A-917.24 34A-138.91 30M-334.20 29R-538.75 30K-878.59 30G-855.96 89R-006.71 89A-619.80 15C-281.18 15K-235.50 17B-020.96 30B-999.97 15K-826.41 34A-486.00 89A-013.95 15B-231.16 90D-003.35 89H-145.10 30L-285.66 89A-706.39 15A-351.62 15K-232.58 15K-464.58 30B-103.36 29A-769.72 18H-048.77 89A-797.33 14H-151.63 51A-323.88 89A-174.73 30M-839.06 30A-931.53 89A-224.65 29C-003.77 30A-217.51 30G-745.25 30G-849.26 89H-101.82 15B-203.44 30B-697.71 73H-009.86 17B4-628.02 17N5-2495 15AC-319.97 34B2-876.94 34B3-634.71 34B4-318.32 34E1-187.74 29AH-894.78 29AV-006.79 29P1-233.55 29Y3-327.09 34B2-897.46 36AE-069.95 89AB-529.33 89E1-543.74 34S1-216.67 37P1-304.20 26AL-040.64 29A1-123.93 29BK-111.54 34AA-385.41 34B1-802.79 89F1-036.62 15AB-208.04 17B5-558.56 19N1-350.36 21C1-345.74 34D1-471.41 34B4-154.60 29K1-144.35 99L5-9805 29E1-878.96 17B9-398.03 34B1-320.25 15AB-470.60 34B3-634.71 17B6-480.24 36B7-219.78 17B4-631.34 14AA-957.53 16H6-5935 29S1-026.22 34B2-474.42 34B3-093.65 89C2-022.14 98B2-980.24 34B1-776.91 29-520-Y8 29AX-027.78 29L1-307.47 29N1-948.73 34AA-430.17 28E1-270.53 15D1-340.11 15E1-071.57 18G1-065.44 22AA-635.54 15AB-096.53 15AB-326.20 15AC-261.19 15AC-507.49 15C1-541.52 34S1-200.41 16M6-5551 25B1-396.56 37L1-809.42 89F1-653.31 29H1-701.71 34B1-360.06 34B3-482.93 34B3-574.09 34S1-194.42 29AH-873.29 89F1-302.94 29X5-155.86 15AA-627.21 15AB-808.27 15D1-272.40 89F1-654.40 15AC-152.57 89F1-614.99 89F1-641.17 29AH-573.01 34B2-848.90 15AB-330.63 34P1-3090 17B6-274.06 29AF-349.07 27AV-02765 24U1-102.55 34AA-343.05 29Y1-382.74 17B5-619.36 17B5-696.90 17AG-059.27 17AG-036.92 34B2-528.47 89H2-032.04 89AT-008.64 89B1-730.96 89AT-051.63 23B1-569.42 17B4-496.73 89AA-579.30 89L1-181.62 89F1-567.93 89H2-008.56 18F1-397.67 89B1-583.34 89B2-063.39 29BA-022.79 89AT-025.32 89H1-064.39 89B1-172.31 17AA-543.53 14Z1-183.20 89B1-592.69 89AB-248.62 89AB-432.51 18F1-471.08 89AC-301.58 17B5-582.81 17B5-290.95 36E1-417.25 89H1-097.88 35AA-388.19 18H3-0750 89AA-028.79 89B1-590.84 18C1-373.26 18AE-045.53 36E1-410.55 89AC-116.03 17B4-031.50 89B1-530.18 89AA-155.53 29C1-566.73 29E1-993.56 89AA-348.29 89H2-022.67 89G1-015.93 89AA-880.58 89AB-248.62 26AB-275.07 29P1-221.16 17B9-469.33 89B2-146.70 15AH-148.34 90AB-152.71 17AG-062.17 17B4-558.60 17B5-447.69 89AB-486.58 17AE-039.70 17B7-599.50 17B7-518.84 34E1-109.18 17AB-176.48 17B3-683.12 17B6-462.07 17B4-214.67 17B3-420.36 17B7-404.58 17AL-048.61 89AB-727.15 17N1-0724 89AC-239.56 37G1-758.91 34AA-396.63 35AB-031.12 17B7-519.78 89AB-727.15 90B2-897.28 17B4-676.33 17B3-382.71 15K1-234.85 29L1-787.51 89AC-287.57 16P7-2451 17B1-770.54 17AB-030.56 36K5-280.53 89K1-060.90 34AG-010.49 89AG-024.70 17B3-460.70 89H2-017.40 90B3-341.96 15H1-349.57 17M3-2471 15AC-235.36

15K-547.83 29D-014.45 30B-034.67 36H-241.25 89H-056.70 90A-230.78 99H-021.61

30L-1177 89A-029.11 89A-076.83 89A-309.04 89A-348.63 89A-775.47 89C-191.92 89C-338.16 90A-009.46 17A-552.35 34A-563.79 19A-121.57 89C-284.43 89H-052.80 89A-326.95 89A-187.25 89A-333.96 29C-949.90 30E-073.91 89A-228.31 89A-261.71 89A-309.94 89A-388.43 89A-389.60 89A-828.82 98A-448.51 89A-153.12 99A-976.48

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.

Mức phạt lỗi lỗi Dừng, đỗ xe sai quy định