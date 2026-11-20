Công an tỉnh Hưng Yên ngày 20/11/2026 đã thông báo danh sách phạt nguội mới nhất. Theo đó, ừ ngày 09/11/2026 đến ngày 15/11/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 379 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.
Trong đó, 329 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ, 15 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, 26 lượt phương tiện vi phạm lỗi Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định...
Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
29C-013.99
89A-229.17
89A-319.13
89A-406.37
89A-064.57
30F-574.78
89B1-934.45
89B1-942.77
89B2-206.62
89B2-233.99
90B3-454.24
89B1-774.53
89AK-011.11
89AT-002.55
89B1-008.71
30M-668.73
15B-474.76
89A-193.81
15K-891.32
30L-334.64
29E-821.93
90RM-002.69
89A-403.67
15H-154.52
29A-455.55
34C-252.51
30P-6171
35A-589.95
30E-004.21
15K-555.74
30H-919.66
17A-462.06
89H-096.25
30M-882.83
89H-204.27
30G-584.07
17A-450.34
17A-406.95
17LD-001.28
17C-202.45
17A-315.42
29KT-010.18
34C-369.66
17C-180.34
88A-804.99
34C-363.07
30F-253.88
34B-097.04
89C-197.30
18H-009.42
17C-159.08
21A-012.31
17A-320.02
99H-060.64
17A-039.23
30L-258.17
90A-352.67
34B-022.43
29RM-059.17
89A-768.90
89A-169.14
17A-363.19
17A-359.54
17C-107.38
17A-142.68
17C-183.85
90A-373.02
99H-077.11
38A-710.24
90A-330.76
17A-430.55
17A-230.39
30M-897.80
17A-459.27
29H-123.88
17H-044.26
17A-412.73
90H-053.16
29B-500.83
17A-708.50
17B-035.13
17A-095.24
89H-162.85
17A-296.28
34A-747.93
14K-314.43
30E-472.20
35H-058.03
17A-414.41
15B-145.97
15B-356.48
34A-589.05
90R-010.66
89A-311.14
14A-166.99
30A-448.43
89H-076.28
89B1-602.99
17A-729.50
30L-375.82
15D-039.71
15B-243.18
18H-057.50
30K-397.99
17A-461.78
89A-121.89
89A-353.39
28A-273.43
89A-991.35
89H-035.25
35A-689.19
15K-666.68
14A-917.24
34A-138.91
30M-334.20
29R-538.75
30K-878.59
30G-855.96
89R-006.71
89A-619.80
15C-281.18
15K-235.50
17B-020.96
30B-999.97
15K-826.41
34A-486.00
89A-013.95
15B-231.16
90D-003.35
89H-145.10
30L-285.66
89A-706.39
15A-351.62
15K-232.58
15K-464.58
30B-103.36
29A-769.72
18H-048.77
89A-797.33
14H-151.63
51A-323.88
89A-174.73
30M-839.06
30A-931.53
89A-224.65
29C-003.77
30A-217.51
30G-745.25
30G-849.26
89H-101.82
15B-203.44
30B-697.71
73H-009.86
17B4-628.02
17N5-2495
15AC-319.97
34B2-876.94
34B3-634.71
34B4-318.32
34E1-187.74
29AH-894.78
29AV-006.79
29P1-233.55
29Y3-327.09
34B2-897.46
36AE-069.95
89AB-529.33
89E1-543.74
34S1-216.67
37P1-304.20
26AL-040.64
29A1-123.93
29BK-111.54
34AA-385.41
34B1-802.79
89F1-036.62
15AB-208.04
17B5-558.56
19N1-350.36
21C1-345.74
34D1-471.41
34B4-154.60
29K1-144.35
99L5-9805
29E1-878.96
17B9-398.03
34B1-320.25
15AB-470.60
34B3-634.71
17B6-480.24
36B7-219.78
17B4-631.34
14AA-957.53
16H6-5935
29S1-026.22
34B2-474.42
34B3-093.65
89C2-022.14
98B2-980.24
34B1-776.91
29-520-Y8
29AX-027.78
29L1-307.47
29N1-948.73
34AA-430.17
28E1-270.53
15D1-340.11
15E1-071.57
18G1-065.44
22AA-635.54
15AB-096.53
15AB-326.20
15AC-261.19
15AC-507.49
15C1-541.52
34S1-200.41
16M6-5551
25B1-396.56
37L1-809.42
89F1-653.31
29H1-701.71
34B1-360.06
34B3-482.93
34B3-574.09
34S1-194.42
29AH-873.29
89F1-302.94
29X5-155.86
15AA-627.21
15AB-808.27
15D1-272.40
89F1-654.40
15AC-152.57
89F1-614.99
89F1-641.17
29AH-573.01
34B2-848.90
15AB-330.63
34P1-3090
17B6-274.06
29AF-349.07
27AV-02765
24U1-102.55
34AA-343.05
29Y1-382.74
17B5-619.36
17B5-696.90
17AG-059.27
17AG-036.92
34B2-528.47
89H2-032.04
89AT-008.64
89B1-730.96
89AT-051.63
23B1-569.42
17B4-496.73
89AA-579.30
89L1-181.62
89F1-567.93
89H2-008.56
18F1-397.67
89B1-583.34
89B2-063.39
29BA-022.79
89AT-025.32
89H1-064.39
89B1-172.31
17AA-543.53
14Z1-183.20
89B1-592.69
89AB-248.62
89AB-432.51
18F1-471.08
89AC-301.58
17B5-582.81
17B5-290.95
36E1-417.25
89H1-097.88
35AA-388.19
18H3-0750
89AA-028.79
89B1-590.84
18C1-373.26
18AE-045.53
36E1-410.55
89AC-116.03
17B4-031.50
89B1-530.18
89AA-155.53
29C1-566.73
29E1-993.56
89AA-348.29
89H2-022.67
89G1-015.93
89AA-880.58
89AB-248.62
26AB-275.07
29P1-221.16
17B9-469.33
89B2-146.70
15AH-148.34
90AB-152.71
17AG-062.17
17B4-558.60
17B5-447.69
89AB-486.58
17AE-039.70
17B7-599.50
17B7-518.84
34E1-109.18
17AB-176.48
17B3-683.12
17B6-462.07
17B4-214.67
17B3-420.36
17B7-404.58
17AL-048.61
89AB-727.15
17N1-0724
89AC-239.56
37G1-758.91
34AA-396.63
35AB-031.12
17B7-519.78
89AB-727.15
90B2-897.28
17B4-676.33
17B3-382.71
15K1-234.85
29L1-787.51
89AC-287.57
16P7-2451
17B1-770.54
17AB-030.56
36K5-280.53
89K1-060.90
34AG-010.49
89AG-024.70
17B3-460.70
89H2-017.40
90B3-341.96
15H1-349.57
17M3-2471
15AC-235.36
15K-547.83
29D-014.45
30B-034.67
36H-241.25
89H-056.70
90A-230.78
99H-021.61
30L-1177
89A-029.11
89A-076.83
89A-309.04
89A-348.63
89A-775.47
89C-191.92
89C-338.16
90A-009.46
17A-552.35
34A-563.79
19A-121.57
89C-284.43
89H-052.80
89A-326.95
89A-187.25
89A-333.96
29C-949.90
30E-073.91
89A-228.31
89A-261.71
89A-309.94
89A-388.43
89A-389.60
89A-828.82
98A-448.51
89A-153.12
99A-976.48
Cách tra cứu phạt nguội mới nhất
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.
Mức phạt lỗi lỗi Dừng, đỗ xe sai quy định