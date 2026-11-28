Trong tuần qua, Phòng CSGT công an một số tỉnh thành phố đã công bố danh sách phạt nguội trên địa bàn. Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh vận hành đã phát hiện 392 trường hợp chạy quá tốc độ. Bên cạnh đó, Công an tỉnh An Giang ngày 24/11 cho biết qua hệ thống Camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang đã phát hiện 599 trường hợp vi phạm phạt nguội.
Trước đó, ngày 23/11, Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách 445 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ "Xử phạt nguội".
Mới đây nhất là Công an tỉnh Ninh Bình ngày 28/11 đã công bố danh sách 299 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ trong thời gian từ ngày 11/11/2026 đến ngày 26/11/2026.
Cách tra cứu phạt nguội mới nhất năm 2026
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.
Danh sách phạt nguội tuần qua chi tiết như sau:
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Loại phương tiện
Hành vi vi phạm
1
63B6-424.66
01-11-2026 07:55
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
2
68P1-776.99
01-11-2026 08:27
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
3
68A1-026.60
01-11-2026 10:13
Mô tô hai bánh từ 175cm3 trở lên
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
4
68L1-355.28
01-11-2026 10:15
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
5
68G1-581.16
01-11-2026 10:41
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
6
51L-895.38
01-11-2026 17:37
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
7
68C1-732.97
02-11-2026 06:37
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
8
68AC-209.03
02-11-2026 08:03
Mô tô điện
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
9
67A-079.12
02-11-2026 08:15
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
10
68S1-544.94
02-11-2026 08:20
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
11
68A-156.77
02-11-2026 08:46
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
12
66C-157.19
02-11-2026 09:19
Ô tô tải pickup cabin kép
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
13
84K1-499.03
02-11-2026 09:35
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
14
68AB-184.22
02-11-2026 09:51
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15
68A-493.42
02-11-2026 09:52
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
16
68X1-021.04
02-11-2026 09:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
17
60K-887.29
02-11-2026 10:00
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
18
68A-338.23
02-11-2026 10:00
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
19
51A-953.33
02-11-2026 10:01
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
20
68AB-382.82
02-11-2026 10:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
21
68A-107.34
02-11-2026 10:36
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
22
68AB-200.61
02-11-2026 10:38
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
23
94A-056.09
02-11-2026 10:44
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
24
68A-654.43
02-11-2026 10:46
Ô tô tải pickup cabin kép
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
25
65A-456.02
02-11-2026 11:13
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
26
68H-158.47
02-11-2026 11:22
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27
68S1-758.30
02-11-2026 11:28
Mô tô điện
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
28
68A-315.35
02-11-2026 11:29
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29
67A-324.65
02-11-2026 11:43
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30
68AC-561.39
02-11-2026 12:03
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
31
68A-635.07
02-11-2026 12:09
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
32
68D1-763.36
02-11-2026 12:14
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
33
68AD-020.89
02-11-2026 12:25
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
34
51L-881.36
02-11-2026 12:27
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
35
68X1-021.04
02-11-2026 12:31
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36
68BA-096.91
02-11-2026 12:35
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37
68AB-446.90
02-11-2026 12:51
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
38
68BA-141.50
02-11-2026 12:54
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
39
68E1-598.50
02-11-2026 12:58
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
40
68AA-641.14
02-11-2026 13:00
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
41
68A-241.39
02-11-2026 13:03
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
42
67C1-724.33
02-11-2026 13:05
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
43
68X1-581.33
02-11-2026 13:07
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
44
68A-545.03
02-11-2026 13:08
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
45
51M-725.85
02-11-2026 13:21
Ô tô tải pickup cabin kép
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
46
68S1-790.97
02-11-2026 13:27
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
47
51M-012.34
02-11-2026 13:30
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
48
68AC-798.45
02-11-2026 13:34
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
49
68AB-161.64
02-11-2026 13:36
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
50
68P1-671.97
02-11-2026 13:40
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
51
68AC-190.21
02-11-2026 13:48
Mô tô điện
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
52
68X1-363.11
02-11-2026 13:48
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
53
68T122803
02-11-2026 13:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
54
68X1-659.68
02-11-2026 14:12
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
55
65A-473.82
02-11-2026 14:27
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
56
68AD-032.31
02-11-2026 14:34
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
57
68A-271.31
02-11-2026 14:35
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
58
68AB-765.78
02-11-2026 14:38
Mô tô điện
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
59
68A-598.08
02-11-2026 15:02
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
60
68C1-131.56
02-11-2026 15:02
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
61
68E-011.95
02-11-2026 15:07
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
62
64A-149.14
02-11-2026 15:17
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
63
65A-651.62
02-11-2026 16:08
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
64
68A-316.22
02-11-2026 16:12
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
65
68A-337.19
02-11-2026 16:24
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
66
65A-408.58
02-11-2026 16:46
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
67
68A-740.34
03-11-2026 07:39
Ô tô tải tự đổ
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
68
68A-346.53
03-11-2026 07:56
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
69
68B-013.73
03-11-2026 08:42
Ô tô khách
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
70
68A-679.61
03-11-2026 08:51
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
71
68H-069.50
03-11-2026 09:33
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
72
68A-418.67
03-11-2026 09:49
Ô tô cứu thương
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
73
68A-113.57
03-11-2026 09:56
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
74
68H-127.60
03-11-2026 09:56
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
75
93A-503.28
03-11-2026 10:00
Ô tô tải có mui
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
76
60A-315.88
03-11-2026 10:19
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
77
68A-337.21
03-11-2026 10:38
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
78
51F-599.06
03-11-2026 10:47
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
79
68A-113.62
03-11-2026 11:08
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
80
68A-350.94
03-11-2026 11:37
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
81
68A-352.76
03-11-2026 12:03
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
82
64A-045.00
03-11-2026 12:15
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
83
94A-047.34
03-11-2026 12:33
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
84
95A-162.33
03-11-2026 12:39
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
85
68C-027.34
03-11-2026 12:56
Ô tô tải pickup cabin kép
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
86
61A-539.59
03-11-2026 13:20
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
87
66A-163.05
03-11-2026 13:28
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
88
66A-415.75
03-11-2026 13:33
Ô tô tải có mui
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
89
68A-299.88
03-11-2026 14:20
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
90
68A-299.72
03-11-2026 14:22
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
91
65A-732.48
03-11-2026 14:46
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
92
68A-337.00
03-11-2026 15:04
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
93
99A-025.82
03-11-2026 15:06
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
94
60H-400.80
03-11-2026 15:16
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
95
51L-289.36
03-11-2026 15:39
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
96
68A-161.58
03-11-2026 15:43
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
97
68H-069.50
03-11-2026 15:50
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
98
68A-186.88
03-11-2026 16:02
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
99
68A-343.80
03-11-2026 16:07
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
100
67A-112.91
03-11-2026 16:20
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
101
98A-546.21
03-11-2026 16:40
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
102
67B2-186.72
03-11-2026 17:11
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
103
15K-156.78
04-11-2026 06:15
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
104
68A-430.05
04-11-2026 07:08
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
105
68A-191.57
04-11-2026 07:30
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
106
68A-518.58
04-11-2026 07:53
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
107
68A-430.05
04-11-2026 07:56
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
108
68E-012.75
04-11-2026 08:16
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
109
68A-151.75
04-11-2026 08:17
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
110
68A-380.73
04-11-2026 08:45
Ô tô tải VAN
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
111
68H-069.50
04-11-2026 08:47
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
112
68A-173.15
04-11-2026 09:24
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
113
68D-009.91
04-11-2026 09:36
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
114
68A-294.49
04-11-2026 10:04
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
115
68A-379.18
04-11-2026 10:04
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
116
68A-270.45
04-11-2026 10:13
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
117
68C-128.28
04-11-2026 10:20
Ô tô tải
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
118
69A-295.47
04-11-2026 10:47
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
119
51M-250.42
04-11-2026 11:00
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
120
61A-137.50
04-11-2026 11:09
Ô tô con
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
121
68A-249.35
04-11-2026 11:13
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
122
68A-290.18
04-11-2026 11:18
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
123
68A-752.37
04-11-2026 11:43
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
124
95A-096.55
04-11-2026 11:44
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
125
68H-100.10
04-11-2026 12:05
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
126
68A-234.12
04-11-2026 12:11
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
127
68A-100.19
04-11-2026 12:12
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
128
67A-291.16
04-11-2026 12:25
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
129
68A-061.66
04-11-2026 12:26
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
130
71A-002.08
04-11-2026 12:39
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
131
68D-009.91
04-11-2026 12:44
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
132
61T3-7717
04-11-2026 12:51
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
133
60K-181.91
04-11-2026 12:54
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
134
68S1-808.21
04-11-2026 12:57
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
135
68A-307.85
04-11-2026 13:05
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
136
68S3-3399
04-11-2026 13:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
137
68A-351.01
04-11-2026 13:18
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
138
68C-157.83
04-11-2026 13:18
Ô tô tải
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
139
68S1-182.15
04-11-2026 13:25
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
140
71A-002.08
04-11-2026 13:30
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
141
51F-980.75
04-11-2026 13:47
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
550
18A-184.09
13-11-2026 11:10
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
551
65HA-087.71
13-11-2026 11:25
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
552
71H-037.42
13-11-2026 11:39
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
553
69AA86428
13-11-2026 11:44
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
554
68H-102.78
13-11-2026 11:49
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
555
68H-142.74
13-11-2026 11:49
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
556
68A-194.94
13-11-2026 11:50
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
557
68A-697.26
13-11-2026 11:51
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
558
30L-495.70
13-11-2026 11:52
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
559
68A-099.06
13-11-2026 11:54
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
560
68A-099.60
13-11-2026 11:55
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
561
68A-670.56
13-11-2026 11:56
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
562
50E-611.78
13-11-2026 11:57
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
563
68H-054.47
13-11-2026 11:57
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
564
36H-175.97
13-11-2026 11:59
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
565
29E-977.57
13-11-2026 12:17
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
566
68H-054.47
13-11-2026 12:18
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
567
68E-012.89
13-11-2026 12:21
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
568
99A-896.10
13-11-2026 12:24
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
569
68H-056.60
14-11-2026 09:22
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
570
68H-119.61
14-11-2026 09:57
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
571
68A-354.48
14-11-2026 10:02
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
572
30B-885.97
14-11-2026 10:18
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
573
68A-519.91
14-11-2026 10:28
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
574
68PA-056.37
14-11-2026 10:37
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
575
59NA-093.49
14-11-2026 10:43
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
576
60A-549.22
14-11-2026 10:53
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
577
68H-046.25
15-11-2026 08:02
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
578
68H-112.40
15-11-2026 08:02
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
579
69H-023.39
15-11-2026 08:02
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
580
36B5-697.32
15-11-2026 08:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
581
68E1-323.31
15-11-2026 08:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
582
68P1-798.39
15-11-2026 08:08
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
583
68P1-103.75
15-11-2026 08:09
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
584
68H-071.70
15-11-2026 08:12
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
585
65H-028.56
15-11-2026 08:15
Ô tô con
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
586
68A-316.87
15-11-2026 08:17
Ô tô con
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
587
68H-122.33
15-11-2026 08:17
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
588
68H-064.18
15-11-2026 08:18
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
589
68H-123.33
15-11-2026 08:18
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
590
71B4-380.37
15-11-2026 08:18
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
591
68E-015.91
15-11-2026 08:19
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
592
68H-050.84
15-11-2026 08:20
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
593
68B1-296.57
15-11-2026 08:22
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
594
68H-053.77
15-11-2026 08:24
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
595
68P1-626.71
15-11-2026 08:24
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
596
89H-155.90
15-11-2026 08:25
Ô tô con
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
597
68H-088.54
15-11-2026 08:28
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
598
94AH-098.91
15-11-2026 08:28
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
599
68H-045.00
15-11-2026 08:29
Ô tô khách
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|STT
|Biển số
|Thời gian vi phạm
|Địa điểm vi phạm
|Loại phương tiện
|Màu biển
|Hành vi vi phạm
|1
|20A-658.15
|11-11-2026 01:34
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|2
|29H-872.17
|11-11-2026 06:33
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|3
|90A-298.47
|11-11-2026 11:13
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|4
|34A-801.97
|11-11-2026 11:57
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|5
|18A-515.44
|11-11-2026 12:46
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|6
|30K-353.63
|11-11-2026 13:02
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|7
|30F-480.65
|11-11-2026 14:09
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|8
|23C-039.65
|11-11-2026 14:56
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|9
|90A-297.67
|11-11-2026 15:00
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|10
|19A-114.84
|11-11-2026 15:25
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|11
|90A-310.06
|11-11-2026 15:54
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|12
|35C-177.34
|11-11-2026 16:25
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|13
|90LD-004.43
|11-11-2026 17:54
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|14
|30E-359.38
|11-11-2026 21:33
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|15
|30F87119
|12-11-2026 00:05
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|16
|29H95697
|12-11-2026 00:21
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|17
|36C33261
|12-11-2026 04:24
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|18
|34A43156
|12-11-2026 07:37
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|19
|30B22428
|12-11-2026 10:21
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|20
|29H36303
|12-11-2026 10:53
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|21
|34A18555
|12-11-2026 10:53
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|22
|34C25163
|12-11-2026 10:57
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|23
|29E39175
|12-11-2026 11:07
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|24
|99H06408
|12-11-2026 11:29
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|25
|34C40948
|12-11-2026 11:36
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|26
|89A25320
|12-11-2026 12:10
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|27
|90A24760
|12-11-2026 19:19
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|28
|90A32895
|12-11-2026 21:28
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|29
|30G83504
|12-11-2026 22:36
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|30
|99C-303.24
|13-11-2026 08:31
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|31
|90C-129.87
|13-11-2026 08:37
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|32
|36K-589.34
|13-11-2026 08:45
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|33
|90A-270.36
|13-11-2026 08:49
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|34
|89C-337.03
|13-11-2026 10:24
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|35
|14H-173.72
|13-11-2026 10:49
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|36
|35A-240.54
|13-11-2026 11:26
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|37
|90C-114.48
|13-11-2026 11:39
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|38
|34A-809.58
|13-11-2026 11:51
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|240
|30E96370
|24-11-2026 05:13
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|241
|35H13980
|24-11-2026 07:45
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|242
|30H72824
|24-11-2026 08:14
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|243
|89A10473
|24-11-2026 08:49
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|244
|30H59559
|24-11-2026 09:14
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|245
|30B13599
|24-11-2026 09:21
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|246
|30A19493
|24-11-2026 09:35
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|247
|29B16445
|24-11-2026 09:43
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|248
|15H16585
|24-11-2026 10:02
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|249
|90A01918
|24-11-2026 10:03
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|250
|29H85298
|24-11-2026 10:08
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|251
|35A91268
|24-11-2026 10:47
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|252
|90H00752
|24-11-2026 10:51
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|253
|29H84780
|24-11-2026 10:54
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|254
|79H03148
|24-11-2026 11:31
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|255
|30V7725
|24-11-2026 11:55
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|256
|29RM02238
|24-11-2026 12:03
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|257
|36B04629
|24-11-2026 12:48
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|258
|90A07044
|24-11-2026 13:01
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|259
|90A00888
|24-11-2026 13:45
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|260
|29A37377
|24-11-2026 14:10
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|261
|35A39610
|24-11-2026 14:53
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|262
|15A56600
|24-11-2026 14:58
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|263
|35RM02268
|24-11-2026 15:35
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|264
|30M70576
|24-11-2026 17:23
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|265
|29K06606
|24-11-2026 18:25
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|266
|35H11553
|24-11-2026 19:13
|Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 Xã Bình Mỹ, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|267
|89H-189.75
|24-11-2026 20:34
|Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 (Phố Phủ) - đường QL37B Xã Bình Mỹ, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|13.9..Người điều khiển xe ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng;
|268
|30E17213
|25-11-2026 00:56
|Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 Xã Bình Mỹ, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|269
|35A66303
|25-11-2026 07:17
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|270
|35H04508
|25-11-2026 07:43
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|271
|90A11041
|25-11-2026 08:01
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|272
|90A36261
|25-11-2026 13:29
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|273
|36F00870
|25-11-2026 15:16
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|274
|29RM00191
|25-11-2026 15:21
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|275
|15RM07949
|26-11-2026 06:02
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|276
|18N1024
|26-11-2026 06:41
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|277
|18A-460.85
|26-11-2026 07:14
|Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 Xã Bình Mỹ, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|13.9..Người điều khiển xe ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng;
|278
|35A72214
|26-11-2026 08:23
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|279
|89H04855
|26-11-2026 08:41
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|280
|35A40452
|26-11-2026 09:35
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|281
|30G62586
|26-11-2026 10:15
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|282
|89A07134
|26-11-2026 10:41
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|283
|18A50602
|26-11-2026 11:01
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|284
|90H03239
|26-11-2026 11:57
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|285
|34R01776
|26-11-2026 12:08
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|286
|15B09210
|26-11-2026 12:56
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|287
|82C06510
|26-11-2026 13:00
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|288
|30K11882
|26-11-2026 13:15
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|289
|34LD00755
|26-11-2026 13:21
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|290
|35A96668
|26-11-2026 13:40
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|291
|36K27834
|26-11-2026 14:22
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|292
|90A21217
|26-11-2026 14:44
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|293
|90C03983
|26-11-2026 15:24
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|294
|34C03020
|26-11-2026 15:52
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|295
|89C13298
|26-11-2026 16:19
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|296
|35A66674
|26-11-2026 16:29
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|297
|89H09662
|26-11-2026 18:17
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|298
|35A88388
|26-11-2026 19:49
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|299
|22A19764
|26-11-2026 22:00
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ theo Nghị định 168