CSGT công bố danh sách gần 30.000 phương tiện vi phạm trong 24h qua, chủ xe nhanh chóng nộp phạt

Phạm Trang |

Gần 30.000 phương tiện được hệ thống camera AI của lực lượng CSGT ghi nhận trong 24 giờ với hàng loạt vi phạm bị phát hiện và xử lý.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trong 24 giờ qua (từ 7h30 ngày 06/4 đến 7h30 ngày 07/4/2026), hệ thống camera AI của lực lượng chức năng đã ghi nhận gần 30.000 phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc và nhiều nút giao thông trọng điểm.

Qua phân tích dữ liệu, hệ thống đã phát hiện hàng loạt hành vi vi phạm phổ biến như không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường và chạy quá tốc độ.

Đáng chú ý, tại khu vực nội đô Hà Nội, đặc biệt ở các nút giao đông đúc, hàng chục trường hợp không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ đã bị ghi nhận và xử lý kịp thời.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, các kênh phản ánh từ người dân qua mạng xã hội như Facebook, Zalo và ứng dụng VNeTraffic tiếp tục phát huy hiệu quả. Những thông tin do người dân cung cấp đã hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vi phạm nhanh chóng hơn, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông, đồng thời thường xuyên tra cứu thông tin phương tiện để kịp thời nắm bắt và xử lý các vi phạm (nếu có).

Danh sách chi tiết tra cứu phương tiện tại đây.

564 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 22 triệu đồng
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

