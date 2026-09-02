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CSGT chỉ xử lý vi phạm khoảng cách tại nơi có đủ biển báo và vạch xác định

Minh Tuệ
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Lực lượng CSGT chỉ kiểm soát, xử lý vi phạm khoảng cách an toàn tại nơi có biển báo và vạch xác định khoảng cách xe theo quy chuẩn, có hệ thống giám sát để ghi nhận.

Sáng 2/9, đại diện Cục CSGT cho biết, để chủ động phòng ngừa tai nạn, đơn vị chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở lái xe về việc phải giữ khoảng cách với xe liền trước.

Lưc lượng CSGT chỉ xử lý hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với những xe cố tình vi phạm, hoặc bị nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn vi phạm.

“Lực lượng CSGT chỉ kiểm soát, xử lý vi phạm tại những vị trí có tổ chức giao thông gồm biển báo và vạch xác định khoảng cách xe theo quy chuẩn; có hệ thống giám sát để ghi nhận vi phạm là ‘bằng chứng điện tử’”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng kiểm soát, xử lý được triển khai tại Km219 và Km326 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Theo đại diện Cục CSGT, việc có dữ liệu điện tử kết hợp với biển báo, vạch kẻ đường về khoảng cách trên đường (clip, hình ảnh) sẽ giúp xác định chính xác tốc độ và khoảng cách của phương tiện tại thời điểm đó.

Hiện việc kiểm soát, xử lý được triển khai tại Km219 và Km326 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn. Còn lại trên các đoạn khác của đường cao tốc người lái xe phải tự chủ động có ý thức về giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước căn cứ vào tốc độ lưu thông, với mục tiêu lớn nhất là bảo đảm an toàn cho mình và người tham gia giao thông xung quanh.

Đại diện Cục CSGT dẫn chứng, qua những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 , mặc dù lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến cao tốc tăng cao, nhưng ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện có chuyển biến tích cực, trong đó việc đi đúng làn, hạn chế chuyển làn liên tục và chủ động giữ khoảng cách với xe phía trước đã được thực hiện tốt hơn.

Thực tế cho thấy, tai nạn giao thông giảm, các vụ va chạm và sự cố gây ùn tắc kéo dài cũng được hạn chế.

Tính từ đầu nghỉ lễ đến 12h ngày 1/9, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình chưa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn nào. Đây là một trong những yếu tố góp phần duy trì dòng phương tiện lưu thông ổn định trong điều kiện mật độ giao thông cao.

Có thời điểm, do lượng xe lớn, tốc độ lưu thông thực tế có thể chậm hơn bình thường, nhưng khi các phương tiện giữ khoảng cách, hạn chế chuyển làn và không xảy ra va chạm, dòng xe vẫn di chuyển liên tục.

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