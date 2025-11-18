CSGT chặn giữ và xử lý 2 "phượt thủ"

Ngày 18/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa kịp thời chặn giữ và xử lý “phượt thủ” có hành vi chạy quá tốc độ cùng nhiều vi phạm khác khi lưu thông trên quốc lộ 20.

Trước đó, vào lúc 12h41’ ngày 17/11, trong quá trình tuần tra tại Km33+700 Quốc lộ 20 (đoạn qua xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai), tổ công tác phát hiện một xe mô tô chở 1 nam, 1 nữ không gắn biển số, chạy với tốc độ 84 km/h, trong khi đoạn đường này chỉ cho phép chạy 50 km/h. Việc chạy quá tốc độ hơn 34 km/h và không có biển số đã gây nguy hiểm cho các phương tiện cùng tham gia giao thông.

Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, lực lượng CSGT nhanh chóng tổ chức chốt chặn và dừng phương tiện để kiểm tra. Người điều khiển được xác định là N.D.T. (18 tuổi, ngụ TP Cần Thơ). Tại thời điểm kiểm tra, T. không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe.

Tài xế N.D.T. - Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản đối với N.D.T. về 4 hành vi vi phạm, gồm: Chạy quá tốc độ quy định; Điều khiển phương tiện không gắn biển số; Không có giấy phép lái xe; Không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Đồng thời, đơn vị đang tiến hành xác minh chủ sở hữu phương tiện để xử lý theo quy định. Theo đó, chủ xe sẽ bị lập biên bản 3 hành vi, gồm: Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; Đưa phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký tham gia giao thông; Đưa phương tiện không gắn biển số tham gia giao thông.

Đội CSGT đường bộ số 2 khuyến cáo người dân, đặc biệt là các thanh niên thường xuyên đi “phượt”, cần tuân thủ quy định về tốc độ, giấy tờ và các điều kiện an toàn khi điều khiển phương tiện nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân và cộng đồng.