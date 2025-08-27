CSCĐ phát hiện 1 người đàn ông xếp 10 ghế để cho thuê chỗ ngồi xem diễu binh

Ngày 27/8, Lễ Sơ duyệt chuẩn bị cho Quốc khánh A80 sẽ diễn ra vào 20h. Từ đêm 26/8, hàng nghìn người dân đã có mặt tại các tuyến phố trung tâm như Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học… để chờ đón sự kiện, bất chấp mưa lớn.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, tại một số vị trí đã xuất hiện tình trạng người dân xếp ghế nhựa, trải bạt để “giữ chỗ”, thậm chí cho thuê lại với giá từ 20.000 đến 100.000 đồng/ghế. Việc này gây mất mỹ quan đô thị, tạo sự bức xúc cho nhiều người dân mong muốn được theo dõi diễu binh một cách công bằng.

Ông Đ. được mời lên làm việc

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng, thường xuyên tuần tra, tuyên truyền nhắc nhở và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng để trục lợi.

Theo ghi nhận sáng 27/8, tổ công tác Công an phường Ô Chợ Dừa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động đã phát hiện một người đàn ông xếp 10 ghế nhựa trên vỉa hè phố Nguyễn Thái Học (đoạn tường Bệnh viện Xanh Pôn) để cho thuê ngồi xem Sơ duyệt diễu binh, diễu hành với giá 20.000 đồng/ghế. Người này là Nguyễn Văn Đ. (SN 1981, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Ông Đ. đã bị lập biên bản, bàn giao cho Công an phường Ba Đình xử lý theo quy định.

Công an thành phố Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp “giữ chỗ” trục lợi, nhằm bảo đảm an ninh trật tự và giữ hình ảnh văn minh, nghiêm trang cho sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước.