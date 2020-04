Covid-19: Người dân Ấn Độ được mở mắt sau 30 năm

Chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ hiếm có, người dân huyện Jalandhar, bang Punjab - Ấn Độ không khỏi hào hứng. Họ cho biết không khí trở nên trong lành, tầm nhìn thoáng đãng nhờ lệnh phong tỏa 21 ngày, bắt đầu từ ngày 24-3 do dịch bệnh Covid-19. Hoạt động sản xuất bị ngưng trệ, giúp giảm bớt lượng khí thải, khói bụi vào bầu khí quyển.

Nhiều người không ngần ngại leo tận lên mái nhà để chụp ảnh những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa, sau đó "khoe" trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, họ còn nhìn thấy cả các ngôi sao vào ban đêm.

Cựu vận động viên thể thao Harbhajan Singh chia sẻ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dãy Himalaya từ nhà mình, đồng thời không quên cảnh báo dấu hiệu rõ ràng về tác động của tình trạng ô nhiễm đối với tự nhiên.

Một cư dân mạng khác thốt lên "Thật đáng kinh ngạc" khi chứng kiến dãy Himalaya từ tầng thượng nhà người này.

Người dân tại nhiều khu vực của Ấn Độ có thể nhìn thấy dãy Himalaya từ khoảng cách hơn 200 km, lần đầu tiên trong 30 năm trở lại đây. Ảnh: Twitter

Hồi năm ngoái, Ấn Độ với dân số khoảng 1,4 tỉ người đứng đầu bảng xếp hạng có các thành phố bị ô nhiễm tồi tệ nhất thế giới. Tuy nhiên, nhờ lệnh phong tỏa cả nước hiện nay, xe hơi và doanh nghiệp giảm mạnh hoạt động, giúp mức độ ô nhiễm giảm.

Ủy ban Ô nhiễm Trung ương Ấn Độ cũng thừa nhận lệnh phong tỏa toàn quốc đã giúp cải thiện đáng kể chất lượng không khí ở nước này. Báo cáo của tờ IndiaToday cho thấy Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trung bình tại các thành phố Ấn Độ là 115 trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 24-3. Chất lượng không khí bắt đầu được cải thiện ngay từ ngày đầu tiên lệnh phong tỏa có hiệu lực. Chỉ số AQI trung bình giảm xuống còn 75 sau 3 ngày.

AQI "tốt" nằm trong khoảng 50 đổ lại, nghĩa là ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không gây ra rủi ro. Còn AQI từ 51-100 được coi là "vừa phải".

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết giới hạn an toàn đối với chất lượng không khí là phải đạt chỉ số hạt nhỏ dưới 20mg/m3. Trong khi đó, Ấn Độ hầu hết các năm đều ghi nhận giới hạn này cao gấp 5 lần - 100mg/m3 - so với giới hạn an toàn toàn cầu, theo SBS News.

Cho đến nay, Ấn Độ đang có 5.916 ca nhiễm và 178 ca tử vong do Covid-19.