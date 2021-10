Covid-19 làm giảm 2 năm tuổi thọ trung bình của người Ấn Độ

Nghiên cứu này được đăng trên Tạp chí khoa học Y tế công cộng BMC ngày 22/10. Theo đó, các nhà khoa học cho rằng tuổi thọ trung bình khi sinh của nam giới và phụ nữ Ấn Độ đã giảm từ lần lượt 69,5 và 72 vào năm 2019 xuống còn 67,5 và 69,8 vào năm 2020. Tuổi thọ trung bình khi sinh là số năm trung bình mà một đứa trẻ sơ sinh dự kiến ​​sẽ sống nếu tỷ lệ tử vong tại thời điểm sinh của trẻ không đổi trong tương lai. Nghiên cứu mới cũng xem xét “sự bất bình đẳng về tuổi thọ” (sự thay đổi về độ dài tuổi thọ trong các quần thể) và nhận thấy tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở nam giới trong độ tuổi 35-69 là cao nhất.

Tác giả của báo cáo cho biết: nhóm tuổi từ 35–69 có số ca tử vong cao đột biến trong năm 2020 so với những năm trước đó. Và chính nhóm tuổi này đã góp phần rất lớn vào sự sụt giảm tuổi thọ trung bình. Mục đích của nghiên cứu này làm nhằm xem xét gánh nặng của đại dịch Covid-19 đối với các mô hình tử vong tại Ấn Độ.

Trên toàn thế giới, Covid-19 khiến số người chết tăng vọt so với giai đoạn trước. Bộ Y tế Ấn Độ ước tính 450.000 người nước này đã qua đời do Covid-19 kể từ tháng 3/2020. Tuy nhiên, các chuyên gia dữ liệu đã chỉ ra rằng thực tế hàng triệu người đã chết do đại dịch này trong gần 2 năm qua.

So với các quốc gia khác, sự sụt giảm tuổi thọ trung bình vì Covid-19 ở Ấn Độ ở mức trung gian. Tuổi thọ trung bình tại Mỹ, Anh và xứ Wales giảm hơn 1 năm, trong khi tại Tây Ban Nha là 2,28 năm. Tác giả nghiên cứu này nhận định, những vấn đề do Covid-19 gây ra đã xóa sạch đi các tiến bộ mà Ấn Độ đã đạt được trong thập kỷ vừa qua nhằm nâng tuổi thọ trung bình lên. Tuổi thọ trung bình khi sinh ở Ấn Độ hiện bằng mức năm 2010./.