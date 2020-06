Covid-19: EU dự kiến cấm du khách Mỹ nhưng chào đón người Trung Quốc

Theo The Times, Mỹ nằm trong số hàng chục quốc gia bị xem là quá rủi ro vì không thể kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19). Trong khi đó, du khách từ hơn 12 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài khối này sẽ được phép nhận cảnh từ ngày 1-7, gồm Algeria, Úc, Canada, Georgia, Nhật Bản, Montenegro, Morocco, New Zealand, Rwanda, Serbia, Hàn Quốc, Thái Lan, Tunisia, Uruguay, Andorra, San Marino, Monaco và Vatican.

Du khách từ Trung Quốc cũng sẽ được phép đến EU với điều kiện chính quyền Bắc Kinh xác nhận họ cho phép công dân châu Âu đến Trung Quốc. Danh sách "các nước và vùng lãnh thổ an toàn" đang được hoàn thiện và dự kiến công bố chính thức vào tuần tới.

Danh sách này đã được hỗ trợ bởi hầu hết các đại sứ EU ở các nước nhưng vẫn cần sự xác nhận của các quốc gia thành viên. Một khi được thống nhất, danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật hai tuần một lần. Theo một trong những tiêu chí để đánh giá quốc gia an toàn về dịch Covid-19, du khách sẽ được nhập cảnh EU nếu xuất phát từ các quốc gia có tình hình dịch tễ học tương đương hoặc tích cực hơn mức trung bình của EU.

Việc Mỹ bị liệt vào danh sách các quốc gia có công dân bị cấm nhập cảnh là đòn giáng mạnh vào hình ảnh nước Mỹ trên toàn cầu và làm suy yếu tuyên bố của chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng dịch Covid-19 tại Mỹ đang được kiểm soát. Hiện Mỹ đã ghi nhận hơn 2,4 triệu ca nhiễm và 124.000 ca tử vong do dịch Covid-19, cao nhất thế giới.

Hồi đầu tháng 3, chính quyền ông Trump cấm nhập cảnh công dân đến từ phần lớn các quốc gia châu Âu khi dịch bùng phát tại Ý, Đức và những nơi khác trong EU. Lệnh cấm này hiện vẫn chưa được dỡ bỏ bất chấp phần lớn châu Âu kiểm soát được dịch Covid-19.

Theo trang Bloomberg, khả năng mở rộng lệnh cấm đối với công dân từ Mỹ và Nga nhưng cho phép du khách đến từ Trung Quốc có thể ám chỉ vấn đề địa chính trị. Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang gặp phải một loạt thách thức, từ thương mại đến chính sách đối ngoại.