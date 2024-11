Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là sáng kiến xúc tiến thương mại dài hạn của Chính phủ, nhằm xây dựng hình ảnh uy tín của Việt Nam với các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Danh hiệu này nâng cao hình ảnh của các thương hiệu Việt, góp phần phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Được thành lập vào năm 2004, Coteccons đến nay đã là doanh nghiệp dẫn đầu ngành xây dựng, với dấu ấn trên hơn 850 dự án quan trọng trên toàn quốc.

Coteccons được vinh danh "Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024".

Về tình hình kinh doanh, trong quý I niên độ tài chính 2024 - 2025 (từ ngày 1/7/2024 – 30/9/2024), Coteccons ghi nhận doanh thu đạt 4.759 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 205 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 93 tỷ đồng, tăng 39,46% so với cùng kỳ năm trước.

Coteccons cũng trúng thầu nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng với loạt dự án của chủ đầu tư Sun Group, Ecopark Group, BWID, VinFast…

Ngoài ảnh hưởng mạnh mẽ trong nước, Coteccons đã có mặt ở các thị trường lân cận như Lào, Campuchia, Myanmar và Ấn Độ, và đang tiếp tục mở rộng ra quốc tế.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons chia sẻ: “Sự công nhận này là kết quả của hai thập kỷ nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lượng, đổi mới công nghệ và kiến tạo các giá trị bền vững cho ngành xây dựng tại Việt Nam. Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để Coteccons tiếp tục vươn xa, khẳng định thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế”.