Coteccons đạt blacklog kỷ lục 37.000 tỷ, vào rổ "cổ phiếu kim cương" của HoSE

Mới đây, công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) chính thức công bố kết quả kinh doanh Quý III năm tài chính 2025 (Q3FY25).

Theo đó, kết thúc quý 3, công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 5.003 tỷ đồng, tăng trưởng 7,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu hợp nhất đạt 16.647 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm tài chính 2024. Lợi nhuận gộp quý 3 đạt 156 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 57 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận gộp đạt 559 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 255 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 3,12%, cải thiện so với mức 2,93% của quý trước nhờ tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả thi công.

Phối cảnh dự án nhà để xe sân bay Long Thành.

Đáng chú ý, cổ phiếu CTD cũng đã chính thức được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đưa vào rổ chỉ số VNDiamond trong kỳ cơ cấu tháng 4/2025. Đây là lần đầu tiên Coteccons góp mặt trong rổ chỉ số này – nhóm đại diện cho các cổ phiếu “bluechip” có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOL) cao và được các quỹ đầu tư, đặc biệt là ETF theo dõi sát sao.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam ghi nhận tăng trưởng GDP 3 tháng đầu năm đạt 6,93%, cao nhất cùng kỳ 2020-2025, cùng với việc giải ngân đầu tư công được thúc đẩy mạnh mẽ, thị trường xây dựng đang bước vào giai đoạn phục hồi rõ nét. Dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và bất động sản trong quý I/2025, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp xây dựng sở hữu nền tảng vững mạnh như Coteccons.

Lũy kế 9 tháng năm tài chính 2025, Coteccons ghi nhận giá trị trúng thầu đạt ~23.000 tỷ đồng, nâng tổng giá trị backlog từ quý 3 chạm mức ~37.000 tỷ đồng, tiếp tục là nguồn công việc dồi dào cho các quý tiếp theo.

Trong quý 3, Coteccons đã tiếp tục mở rộng danh mục dự án với loạt dự án “repeat sales” như: The 9 Stellars (gói công tác xây dựng chính) của chủ đầu tư SonKim Land, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình… Đáng chú ý, tỷ trọng doanh số dự án “repeat sales”/tổng số dự án trúng thầu hiện chiếm ~69%.

Lễ khởi công dự án Eco Retreat ở Long An.

Ngoài mảng xây dựng các công trình dân dụng - thương mại, Coteccons ghi nhận thêm thành công mới trong mảng hạ tầng – đầu tư công tại Dự án thành phần 3 – các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Nhà để xe sân bay Long Thành) , liên danh cùng nhà thầu CC1 và FECON và Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Tp. HCM .

Đây là những cột mốc quan trọng, khẳng định năng lực thi công Coteccons trong các dự án đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao, quy mô lớn và thời gian thi công khắt khe, mở rộng cơ hội tham gia vào các công trình trọng điểm quốc gia.