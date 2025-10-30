Cột mốc quan trọng khi chiếc Eurofighter Typhoon thứ 600 được giao

.t1 { text-align: justify; }

Liên doanh Eurofighter đã đạt được một cột mốc mới trong việc sản xuất máy bay chiến đấu Typhoon, khi giao hơn 600 tiêm kích cho khách hàng trong tổng số khoảng 800 chiếc đã đặt mua, thông tin này được biết đến trong một tài liệu chính thức của Airbus.

Theo tài liệu, tính đến tháng 9 năm 2025, Eurofighter đã giao 613 máy bay chiến đấu Typhoon cho khách hàng và tổng số đơn đặt hàng cho đến nay là 761 chiếc - tính cả các hợp đồng mới nhất.

Đồng thời tổng số máy bay Typhoon do cả hai quốc gia đối tác và khách hàng thế giới khai thác cũng đã vượt mốc 600, khi đạt 606 chiếc tính đến tháng 9 năm 2025.

Cần nhớ rằng chiếc Typhoon đầu tiên đã cất cánh vào tháng 2 năm 2003, và chính thức được đưa vào biên chế từ ngày 4 tháng 8 năm 2003 - sau đó, máy bay chiến đấu này đã gia nhập Không quân Đức.

Kể từ đó, Liên doanh Eurofighter đã đạt được tỷ lệ sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 cao nhất trong số tất cả các công ty tại châu Âu.

Điều này có thể thực hiện được vì Airbus sản xuất máy bay Eurofighter trong một liên doanh gồm 4 quốc gia, mỗi nước đều có dây chuyền lắp ráp riêng: tại Manning gần Ingolstadt (cho Không quân Đức), tại Getafe gần Madrid (cho Không quân Tây Ban Nha), cũng như BAE Systems tại Wharton, Vương quốc Anh và Leonardo tại Turin, Ý.

Sản lượng hàng năm của loại máy bay này thay đổi tùy theo từng giai đoạn - từ 5 đến 60 chiếc mỗi năm, đạt đỉnh điểm vào những năm 2010. Đồng thời tốc độ sản xuất cũng ổn định trong những năm gần đây. Theo đơn đặt hàng mới, họ đã sản xuất 19 máy bay chiến đấu trong giai đoạn 2021 - 2022.

Đáng chú ý là tại châu Âu, Công ty Dassault Aviation của Pháp và Công ty Saab của Thụy Điển cũng tham gia sản xuất máy bay chiến đấu.

Dassault Aviation - công ty bắt đầu sản xuất Rafale vào năm 1992, đã giao chiếc máy bay lắp ráp hàng loạt đầu tiên vào năm 2002 và đạt đến đỉnh cao vào tháng 10 năm 2025, khi sản xuất được 300 phi cơ.

Cùng thời điểm đó, Saab của Thụy Điển đã bàn giao máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen đầu tiên vào ngày 11 tháng 6 năm 1993 cho Không quân Thụy Điển (FMV) và loại tiêm kích này chính thức đi vào hoạt động từ năm 1996. Chiếc Gripen thứ 200 được bàn giao vào ngày 26 tháng 11 năm 2008.

Cho đến nay, Saab vẫn chưa sản xuất được 300 máy bay chiến đấu Gripen: tổng số phi cơ của họ ước tính vào khoảng 250 chiếc.

Những nước sử dụng Eurofighter Typhoon nhiều nhất hiện nay vẫn là châu Âu, tính đến tháng 9 năm 2025, họ đã đặt hàng tổng cộng 585 máy bay, trong đó 486 chiếc đã được nhận.

Đồng thời, các khách hàng xuất khẩu chính nằm ở Trung Đông. Tổng cộng có 136 máy bay chiến đấu Typhoon đang hoạt động tại khu vực này với: Saudi Arabia - 73 chiếc; Kuwait - 28, Qatar - 24, Oman - 12.

Điều đáng chú ý là tài liệu về việc sản xuất tiêm kích Typhoon đã được công bố vào tháng 9, trong khi vào tháng 10, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đặt hàng 20 máy bay chiến đấu cho mỗi nước.

Cụ thể, Berlin đã đặt hàng 20 chiếc Eurofighter Tranche 5 mới nhất như một phần của gói mua sắm quốc phòng trị giá hơn 7 tỷ euro đã được Ủy ban ngân sách của Bundestag phê duyệt.

Hợp đồng mua sắm này không chỉ bao gồm máy bay chiến đấu mà còn cả 52 động cơ và phụ tùng. Chiếc tiêm kích đầu tiên dự kiến ​​được giao vào năm 2031, chiếc cuối cùng vào năm 2034. Dự án được tài trợ từ một quỹ đặc biệt và ngân sách quốc phòng.

Trong khi đó vào ngày 27 tháng 10 năm 2025, Vương quốc Anh và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng trị giá 10 tỷ đô la để cung cấp 20 máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon.