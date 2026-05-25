Cột mốc lịch sử khi Ấn Độ đã sản xuất chiếc xe tăng T-90 thứ 1.000

Công ty TNHH Xe bọc thép Nigam đã thông báo điều này trên trang X của mình.

Như Defence Blog giải thích, ký hiệu IM (sản xuất trong nước) dùng để phân biệt phiên bản nội địa với các phương tiện do Nga sản xuất ban đầu mà Ấn Độ nhận được vào đầu những năm 2000.

Quá trình chuyển đổi từ linh kiện nhập khẩu sang sản xuất trong nước mất hơn 20 năm và đòi hỏi Ấn Độ phải dần dần nắm vững các công nghệ mà Nga không phải lúc nào cũng sẵn sàng chuyển giao nhanh chóng hoặc hoàn toàn.

Ấn Độ đã ký hợp đồng đầu tiên để mua xe tăng T-90S vào năm 2001, trong đó quy định việc thành lập cơ sở sản xuất theo giấy phép với số lượng 1.000 chiến xa.

Theo kế hoạch, 124 chiếc xe tăng đầu tiên được lắp ráp tại Nga và số còn lại sẽ chuyển giao dưới dạng bộ phận máy móc để lắp ráp hoàn chỉnh tại Nhà máy Thiết giáp hạng nặng, với tỷ lệ nội địa hóa tăng dần.

Một cột mốc quan trọng là năm 2009, khi nhà máy cho ra mắt chiếc T-90S đầu tiên với các linh kiện được sản xuất tại Ấn Độ, chứ không chỉ đơn thuần là lắp ráp từ các bộ phận nhập khẩu.

Việc nội địa hóa đã bao phủ hầu hết các hệ thống. Hiện xe tăng T-90IM bao gồm khoảng 80% linh kiện do Ấn Độ sản xuất, trong đó có động cơ được thiết kế và sản xuất hoàn toàn trong nước.

Xe tăng T-90 Mark III của Ấn Độ.

Các nhà sản xuất Ấn Độ cũng đã nắm vững kỹ thuật sản xuất bộ phụ tùng, dụng cụ và thiết bị cần thiết cho việc bảo trì, vận hành và sửa chữa thiết bị mà không cần khí tài chuyên dụng của nhà máy, cũng như các hệ thống điện và làm mát trước đây phụ thuộc vào các nhà cung cấp của Nga.

Ngoài ra, phiên bản mới của T-90 Mark III cũng được trang bị động cơ mạnh mẽ hơn với công suất 1.350 mã lực, cũng như kính ngắm hồng ngoại và hệ thống điều khiển hỏa lực do Ấn Độ sản xuất.

Việc bàn giao chiếc xe tăng T-90 thứ 1.000 còn mang ý nghĩa thương mại vượt ra ngoài nhu cầu hiện tại của quân đội. Tham vọng xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây và kinh nghiệm sản xuất 1.000 xe tăng nội địa hóa đã nâng cao đáng kể uy tín của những tham vọng này.