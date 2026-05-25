HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cột mốc lịch sử khi Ấn Độ đã sản xuất chiếc xe tăng T-90 thứ 1.000

m
|

Công ty TNHH Xe bọc thép Nigam đã bàn giao chiếc xe tăng T-90IM thứ 1.000, được sản xuất tại Ấn Độ ở Nhà máy Thiết giáp hạng nặng ở Avadi.

- Ảnh 1.

Công ty TNHH Xe bọc thép Nigam đã thông báo điều này trên trang X của mình.

Như Defence Blog giải thích, ký hiệu IM (sản xuất trong nước) dùng để phân biệt phiên bản nội địa với các phương tiện do Nga sản xuất ban đầu mà Ấn Độ nhận được vào đầu những năm 2000.

Quá trình chuyển đổi từ linh kiện nhập khẩu sang sản xuất trong nước mất hơn 20 năm và đòi hỏi Ấn Độ phải dần dần nắm vững các công nghệ mà Nga không phải lúc nào cũng sẵn sàng chuyển giao nhanh chóng hoặc hoàn toàn.

Ấn Độ đã ký hợp đồng đầu tiên để mua xe tăng T-90S vào năm 2001, trong đó quy định việc thành lập cơ sở sản xuất theo giấy phép với số lượng 1.000 chiến xa.

Theo kế hoạch, 124 chiếc xe tăng đầu tiên được lắp ráp tại Nga và số còn lại sẽ chuyển giao dưới dạng bộ phận máy móc để lắp ráp hoàn chỉnh tại Nhà máy Thiết giáp hạng nặng, với tỷ lệ nội địa hóa tăng dần.

Một cột mốc quan trọng là năm 2009, khi nhà máy cho ra mắt chiếc T-90S đầu tiên với các linh kiện được sản xuất tại Ấn Độ, chứ không chỉ đơn thuần là lắp ráp từ các bộ phận nhập khẩu.

Việc nội địa hóa đã bao phủ hầu hết các hệ thống. Hiện xe tăng T-90IM bao gồm khoảng 80% linh kiện do Ấn Độ sản xuất, trong đó có động cơ được thiết kế và sản xuất hoàn toàn trong nước.

- Ảnh 2.

Xe tăng T-90 Mark III của Ấn Độ.

Các nhà sản xuất Ấn Độ cũng đã nắm vững kỹ thuật sản xuất bộ phụ tùng, dụng cụ và thiết bị cần thiết cho việc bảo trì, vận hành và sửa chữa thiết bị mà không cần khí tài chuyên dụng của nhà máy, cũng như các hệ thống điện và làm mát trước đây phụ thuộc vào các nhà cung cấp của Nga.

Ngoài ra, phiên bản mới của T-90 Mark III cũng được trang bị động cơ mạnh mẽ hơn với công suất 1.350 mã lực, cũng như kính ngắm hồng ngoại và hệ thống điều khiển hỏa lực do Ấn Độ sản xuất.

Việc bàn giao chiếc xe tăng T-90 thứ 1.000 còn mang ý nghĩa thương mại vượt ra ngoài nhu cầu hiện tại của quân đội. Tham vọng xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây và kinh nghiệm sản xuất 1.000 xe tăng nội địa hóa đã nâng cao đáng kể uy tín của những tham vọng này.

Theo Defence Blog
Người dùng lưu ý: Ứng dụng này trước đây "ai cũng thi nhau cài" trên điện thoại Android, giờ hãy ngừng lại
Tags

vũ khí

Ấn Độ

xe tăng T-90

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại