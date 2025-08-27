Cột mốc 2 tỷ chiếc điện thoại và 16 năm Samsung đầu tư vào Việt Nam

Chiếc điện thoại "Made in Vietnam"

Chiều tối 26/8, Thủ tướng tiếp ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử trong chuyến công tác tại Việt Nam.

Tại đây, ông Roh Tae Moon cho biết, tính đến năm ngoái, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam đạt mức 23,2 tỷ USD. Ngoài Samsung điện tử, các pháp nhân khác của Samsung như Samsung Display, Samsung điện cơ… đã, đang và sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Ông cũng thông tin, đến cuối tháng 6/2025, các nhà máy điện thoại di động tại Bắc Ninh và Thái Nguyên của Samsung đã đạt mốc sản xuất 2 tỷ chiếc điện thoại di động sau 16 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất vào tháng 4 năm 2009.

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 đạt 31,8 tỷ USD và xuất khẩu đạt 28 tỷ USD. Đặc biệt, điện thoại Galaxy Z Fold 7 "Made in Vietnam" ra mắt vào tháng 7 vừa qua đang nhận được nhiều sự yêu thích tại các thị trường trên toàn thế giới, bao gồm Mỹ và Châu Âu.

Thủ tướng ký tặng biển kỷ niệm sản xuất chiếc điện thoại di động thứ 2 tỷ của Samsung tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Samsung và mong muốn Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển (R&D); hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng hệ sinh thái công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất chip và điện tử; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy nâng cao tỉ lệ nội địa hoá, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam; có người Việt Nam trong ban lãnh đạo Samsung Việt Nam…

Tổng Giám đốc Roh Tae Moon cho biết từ năm 2015, Samsung đã triển khai nhiều chương trình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Đặc biệt, từ đầu năm nay, Samsung Việt Nam đã kết hợp với Tập đoàn thành lập một nhóm phản ứng nhanh xây dựng quy trình tìm kiếm nguồn cung ứng một cách hệ thống; mở rộng hoạt động tìm kiếm nguồn cung ứng. Sau khi tìm được các doanh nghiệp tiềm năng, Samsung sẽ tập trung vào hỗ trợ tư vấn nhà máy thông minh để không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn đào tạo các chuyên gia sản xuất.

16 năm đầu tư tại Việt Nam