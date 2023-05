Cột khói bốc cao trên cao tốc khiến nhiều phương tiện bị khuất tầm nhìn

Cột khói xuất phát từ đám cỏ bên đường gây hạn chế tầm nhìn của các phương tiện đi trên cao tốc.

Chiều ngày 1/5, nhiều phương tiện lưu thông trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, đoạn qua địa bàn huyện Bến Lức (Long An) đã phải giảm tốc độ, di chuyển chậm. Nguyên nhân do cột khói từ một đám cỏ cháy bên đường bốc lên cao, bao trùm khoảng không gian rộng lớn khiến phương tiện lưu thông ở 2 hướng trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương bị hạn chế tầm nhìn, phải giảm tốc độ và di chuyển chậm trên đường để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Vụ việc kéo dài hơn 30 phút, may mắn thời điểm này trên đường có đông phương tiện lưu thông nhưng không xảy ra sự cố khác.

Trước đó, tình trạng người dân hai bên cao tốc đốt rơm, cỏ khô gây khói bao phủ một khu vực rộng lớn, làm hạn chế tầm nhìn của các phương tiện đã từng xảy ra nhiều lần. Ghi nhận trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương chiều ngày 1/5, các phương tiện di chuyển cả hai hướng với lưu lượng khá đông.

Một số hình ảnh được người dân chia sẻ: