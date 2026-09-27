Content Creator My Tạo: Khi nét duyên miền Tây trở thành chất liệu sáng tạo nội dung

Từ bữa cơm, câu chuyện thường ngày đến những cuộc thi vui nhộn, My Tạo biến nét duyên miền Tây thành tiếng cười, đưa không khí quê nhà đến gần hơn với khán giả.

My Tạo, tên thật là Bùi Duy Tạo, sinh năm 1995, quê Bến Tre, là nhà sáng tạo nội dung gắn với những video giải trí mang màu sắc miền Tây. Anh cùng những người đồng hành ghi dấu qua các tiểu phẩm hài, vlog đời thường và trò chơi thử thách, nơi những câu chuyện giản dị được kể bằng lối đối đáp dí dỏm và sự tương tác giữa các nhân vật.

Khi nét duyên miền Tây trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo

Nhắc đến miền Tây, người ta thường nhớ đến những bữa cơm đông vui, cách trò chuyện chân tình và những câu nói hài hước trong sinh hoạt hằng ngày. Với My Tạo, đó không chỉ là những hình ảnh thân thuộc mà còn là nguồn cảm hứng để anh xây dựng các video giải trí.

Content Creator My Tạo - gương mặt sáng tạo nội dung giải trí mang màu sắc miền Tây - (Ảnh: NVCC)

Trong các sản phẩm của nhóm, một bữa ăn có thể trở thành cuộc thi đầy bất ngờ, còn những vật dụng quen thuộc được đưa vào trò chơi với luật lệ thú vị. Từ thử thách ăn bánh mì xíu mại, bánh canh, cơm tấm đến các trò bịt mắt hay sử dụng dụng cụ đặc biệt, My Tạo tạo ra những tình huống khiến cả người tham gia lẫn người xem khó đoán trước diễn biến.

Điều thú vị đôi khi không nằm ở việc ai thắng, ai thua, mà ở khoảnh khắc một người lúng túng trước thử thách, câu trêu đùa bất chợt hay phản ứng khiến cả nhóm bật cười. Những màn đối đáp và ứng biến ấy mang đến cảm giác như đang chứng kiến một cuộc vui giữa những người thân quen. "Ở miền Tây, nhiều khi chỉ cần ngồi ăn chung, nói qua nói lại vài câu là đã có chuyện vui rồi. Tụi mình muốn giữ cảm giác gần gũi đó trong video, để khán giả xem như đang tham gia một cuộc vui cùng mọi người", My Tạo chia sẻ.

Một trong những điểm tạo nên không khí cho các video là sự góp mặt của nhiều người với những cách thể hiện khác nhau. Có người chủ động khuấy động cuộc chơi, có người giữ vẻ bình tĩnh trước thử thách, trong khi một câu nói bất ngờ từ nhân vật khác lại khiến tình huống rẽ sang hướng hài hước. " Tụi mình có thể chuẩn bị luật chơi và cách quay, nhưng không phải tiếng cười nào cũng nằm sẵn trong kịch bản. Có những khoảnh khắc mọi người phản ứng rất tự nhiên, và chính điều đó làm video thú vị hơn", My Tạo bày tỏ.

My Tạo cùng những người đồng hành trong một khoảnh khắc đời thường, mang đến không khí gần gũi phía sau các video giải trí - (Ảnh: NVCC)

Sức hút của My Tạo còn được thể hiện qua lượng khán giả theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Fanpage Facebook My Tạo có hơn 1,2 triệu người theo dõi, tài khoản TikTok thu hút khoảng 1,1 triệu người theo dõi và 20,7 triệu lượt thích. Trên YouTube, kênh Tao Mỵ My Tạo cũng sở hữu khoảng 575.000 người đăng ký với gần 1.600 video.

Mang tiếng cười quê nhà đến gần hơn với khán giả

Với My Tạo, chất miền Tây không nhất thiết phải được thể hiện bằng hình ảnh sông nước hay ruộng vườn. Đôi khi, nét duyên ấy hiện diện ngay trong cách mọi người gọi nhau, những lời trêu đùa không câu nệ và sự hào hứng khi cùng tham gia một cuộc vui.

Chính cách thể hiện này giúp những video của nhóm gợi lên không khí sinh hoạt thân thuộc. Một trò chơi ăn uống không đơn thuần là cuộc thi hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là dịp để các nhân vật trò chuyện, chọc ghẹo và chia sẻ niềm vui với nhau. Những khoảnh khắc ấy tạo nên cảm giác gần gũi với người xem, kể cả khi họ không trực tiếp có mặt trong cuộc chơi.

Fanpage My Tạo thu hút hơn 1,2 triệu người theo dõi với những nội dung giải trí mang màu sắc miền Tây - (Ảnh: Chụp màn hình)

Để tiếp tục mang đến những trải nghiệm mới, My Tạo mở rộng nội dung qua nhiều hình thức giải trí. Từ những câu chuyện có kịch bản trong tiểu phẩm, các hoạt động được ghi lại qua vlog đến những cuộc thi vui nhộn, anh cùng nhóm tìm kiếm những cách thể hiện khác nhau nhưng vẫn giữ tinh thần vui vẻ vốn có. "Làm nội dung lâu dài thì không thể chỉ dựa vào một trò chơi hay một kiểu gây cười. Tụi mình luôn phải nghĩ xem có thể làm gì mới hơn, nhưng vẫn muốn người xem nhận ra sự gần gũi vốn có của My Tạo" , anh chia sẻ.

Bên cạnh việc tìm kiếm ý tưởng, điều My Tạo hướng đến còn là cảm giác mà khán giả có được sau khi xem video. Giữa nhịp sống bận rộn, một câu chuyện hài hước hay cuộc thi có những diễn biến bất ngờ có thể mang đến vài phút thư giãn, giúp người xem tạm gác lại những lo toan thường nhật.

"Điều tụi mình mong nhất là sau một ngày làm việc hay học tập, khán giả mở video lên có thể cười một chút và thấy thoải mái hơn. Nếu những câu chuyện rất bình thường của tụi mình mang lại được niềm vui đó thì đã là một điều đáng quý", My Tạo bày tỏ.

My Tạo cùng các thành viên tham gia một trò chơi dân dã, ghi lại không khí vui vẻ và gần gũi trong các video giải trí - (Ảnh: NVCC)

Từ những món ăn dân dã đến các cuộc vui giữa những người đồng hành, My Tạo đưa những nét thân thuộc của miền Tây vào nội dung bằng cách kể chuyện giản dị và giàu tiếng cười. Không cần tìm kiếm những điều quá xa lạ, anh chọn bắt đầu từ cuộc sống quanh mình, nơi một bữa ăn hay vài câu đối đáp cũng có thể trở thành một câu chuyện thú vị.

Với My Tạo, nét duyên miền Tây vì thế không chỉ là dấu ấn trong các video mà còn là sợi dây kết nối anh với người xem. Qua những cuộc vui được chia sẻ trên mạng xã hội, không khí thân tình của quê nhà có thêm một cách hiện diện trong đời sống giải trí hôm nay.