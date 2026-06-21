Công Vinh sợ Thuỷ Tiên ra mặt

Chỉ một câu nói mà để lộ quyền lực trong nhà Công Vinh - Thuỷ Tiên.

Mới đây Công Vinh bất ngờ thu hút sự chú ý khi chia sẻ cột mốc mới trên hành trình trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp. Trên trang cá nhân, Công Vinh hào hứng thông báo đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của chương trình đào tạo HLV JFA A Licensed Football Coach tại Nhật Bản. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn tán không ngớt lại đến từ một bình luận liên quan đến bà xã Thủy Tiên ngay dưới bài đăng của cựu danh thủ. Cụ thể, một cư dân mạng bất ngờ để lại bình luận: "Anh lên video nhiều hơn đi, nhớ hai vợ chồng anh chị quá". Ngay sau đó, Công Vinh đáp lại ngắn gọn: "Chị cho mới được lên em ạ".

Công Vinh trả lời bình luận liên quan đến bà xã

Chỉ vỏn vẹn 1 câu nói nhưng màn tương tác này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Nhiều người hài hước cho rằng Công Vinh đã tự khui vị thế của mình trong gia đình, thậm chí còn trêu đùa nam cầu thủ đang thuộc hội "sợ vợ".

Chuyện tình của Công Vinh - Thuỷ Tiên bắt đầu từ năm 2008, trong bối cảnh cả hai đều đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nếu như Công Vinh là một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam thì Thủy Tiên cũng sở hữu sự nghiệp âm nhạc với nhiều bản hit được khán giả yêu thích.

Đến năm 2011, cặp đôi tổ chức lễ đính hôn trong không khí giản dị, kín tiếng. Không lâu sau đó, con gái đầu lòng của họ - bé Bánh Gạo - chào đời, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình tình cảm. Tháng 12/2014, sau 6 năm đồng hành, Thủy Tiên và Công Vinh chính thức tổ chức đám cưới quy mô lớn tại Kiên Giang. Hôn lễ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, thậm chí được nhiều người ví như phiên bản "Beckham - Victoria của Việt Nam", đủ cho thấy sức hút đặc biệt của cặp đôi ở thời điểm đó.

Công Vinh - Thuỷ Tiên được ví như Beckham và Victoria phiên bản Việt

Tuy được xem là một trong những cặp đôi bền chặt của showbiz Việt, hành trình hôn nhân của Công Vinh và Thủy Tiên cũng không ít lần đối mặt với sóng gió. Biến cố lớn nhất xảy ra vào giai đoạn sau đợt cứu trợ miền Trung năm 2020, khi cả hai trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận kéo dài trên mạng xã hội liên quan đến hoạt động thiện nguyện.

Những ồn ào bủa vây khiến cuộc sống của cặp đôi bị ảnh hưởng đáng kể. Dù sau đó cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận và không phát hiện sai phạm, nhưng áp lực từ dư luận vẫn để lại những tác động nhất định đối với gia đình nhỏ của họ.

Sau biến cố này, Thủy Tiên gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí, hạn chế xuất hiện trước truyền thông và lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Về phía Công Vinh, cựu danh thủ cũng tập trung cho những kế hoạch cá nhân, công việc chuyên môn và dành nhiều thời gian cho gia đình thay vì thường xuyên chia sẻ đời sống riêng tư như trước.

Vợ chồng Thuỷ Tiên sống kín tiếng hơn sau biến cố liên quan chuyện từ thiện

Chính việc ngày càng ít xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội lại khiến cặp đôi liên tục trở thành nhân vật chính trong các tin đồn thất thiệt. Giữa năm 2024, cả hai từng phải lên tiếng khi bất ngờ bị lan truyền thông tin rạn nứt hôn nhân. Khi đó, Công Vinh hài hước chia sẻ rằng bố mẹ hai bên gia đình đã liên tục gọi điện "giáo huấn" sau khi đọc được các thông tin trên mạng. Nam cựu cầu thủ kể lại trong sự ngỡ ngàng: "Hai vợ chồng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Hóa ra ông bà đọc tin trên mạng nên tưởng vợ chồng ly dị thật".

Đến cuối năm 2025, Thủy Tiên tiếp tục phải trực tiếp phản hồi khi những lời đồn tương tự xuất hiện trở lại. Dưới một bài đăng có hình ảnh của hai vợ chồng, khi một cư dân mạng để lại bình luận phủ nhận tin ly hôn, nữ ca sĩ lập tức hưởng ứng và thẳng thắn yêu cầu những người tung tin đồn xuất hiện đối chất trực tiếp. Phản ứng dứt khoát của Thủy Tiên khi đó nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Dù nhiều lần vướng tin đồn không hay, Công Vinh và Thủy Tiên vẫn cho thấy họ đang duy trì cuộc sống hôn nhân ổn định.

Vượt qua bao thăng trầm, Công Vinh và Thuỷ Tiên vẫn hạnh phúc đồng hành cùng nhau

Ảnh: FBNV