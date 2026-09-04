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Công Vinh sang Nhật Bản học tập

Tiên
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Công Vinh tiếp tục con đường học tập để trở thành HLV.

Mới đây, hình ảnh cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh tham gia giai đoạn 2 của khóa học đào tạo bằng HLV A tại Nhật Bản đã thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ bóng đá. Không còn là những chuyến công tác hay sự kiện giải trí thông thường, hành trình lần này đánh dấu bước đi quan trọng của cựu chân sút xứ Nghệ trên con đường chuẩn bị cho tương lai cầm quân chuyên nghiệp.

- Ảnh 1.

Công Vinh sang Nhật Bản học làm HLV (Ảnh: FBNV)

Kể từ khi chính thức giã từ sự nghiệp quần đùi áo số, Công Vinh từng có thời gian đảm nhiệm vai trò quản lý tại câu lạc bộ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sau đó anh khá kín tiếng và ít khi xuất hiện trực tiếp trong các công việc chuyên môn trên sân cỏ. Là một trong những ngôi sao xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, việc Công Vinh quyết định bắt đầu lại từ ghế học viên cho thấy tầm nhìn dài hạn. Anh hiểu rằng hào quang quá khứ hay kinh nghiệm thi đấu không thể thay thế cho tư duy quản trị và kiến thức huấn luyện bài bản.

Việc lựa chọn Nhật Bản làm nơi tích lũy kiến thức cũng là bước đi mang nhiều tính toán chuyên môn. Đất nước mặt trời mọc từ lâu đã sở hữu hệ thống đào tạo HLV và mô hình bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu châu Á. Bản thân Công Vinh cũng không còn xa lạ với môi trường này khi từng có thời gian khoác áo CLB Consadole Sapporo trong sự nghiệp thi đấu. Trở lại Nhật Bản lần này dưới tư cách học viên của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), cựu tuyển thủ quốc gia có cơ hội tiếp cận phương pháp huấn luyện hiện đại, kỹ năng quản lý cầu thủ cùng các tiêu chuẩn chuyên môn tiên tiến.

- Ảnh 2.

Công Vinh tích cực trau dồi kiến thức (Ảnh: FBNV)

Ở tuổi ngoài 40, việc gạt bỏ những thành công cũ để kiên trì theo đuổi các khóa học kéo dài là bằng chứng cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Lê Công Vinh. Dù tấm bằng HLV A hay những chứng chỉ chuyên môn chưa thể đảm bảo ngay cho một sự nghiệp cầm quân thành công trong tương lai, nhưng đây chính là nền tảng cốt lõi. Bước đi này mở ra kỳ vọng về ngày trở lại sân cỏ của cựu đội trưởng tuyển Việt Nam trên một cương vị mới, đóng góp kinh nghiệm và tri thức cho sự phát triển chung của bóng đá nước nhà.

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Tags

Công Vinh

Nhật Bản

bóng đá việt nam

Consadole Sapporo

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