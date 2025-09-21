Công viên 744 tỷ đồng ở Hà Nội xây xong bỏ hoang, cỏ mọc um tùm

Video: Công viên 744 tỷ đồng xây xong bỏ hoang, cỏ mọc um tùm
Một góc của mặt hồ điều hoà nổi lềnh phềnh cá chết, bốc mùi hôi thối.
Vì vậy, rác thải bị vứt ngổn ngang khắp công viên, thậm chí có cả bát hương bị ném xuống hồ nước.
Trước tình trạng nhiều công viên xuống cấp, bỏ hoang hoặc chậm triển khai, ngày 4/6, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về công tác quản lý, đầu tư, cải tạo và xây dựng mới hệ thống công viên, vườn hoa trên toàn thành phố.
Tại đây, Thường trực HĐND đề nghị UBND TP rà soát toàn bộ hệ thống công viên, vườn hoa theo Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065 đã được Thủ tướng phê duyệt, đồng thời cập nhật, điều chỉnh phù hợp thực tiễn.
Với các công viên chuyên đề, dự án công viên quy mô lớn còn chậm tiến độ, thành phố cần có giải pháp xử lý dứt điểm, tăng cường kêu gọi xã hội hóa đầu tư, đảm bảo quyền lợi và không gian sống của người dân.