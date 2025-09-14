Công việc trên T-14 - T-15 Armata, Kurganets-25 và Boomerang vẫn tiếp tục

Tại Nga, bên cạnh việc sản xuất các xe tăng như T-90M, vốn đang tích cực tham gia hoạt động tác chiến và nhận được nhiều lời khen ngợi, việc chế tạo các phương tiện thế hệ mới cũng đang được tiếp tục.

Trung tướng Alexander Shestakov - Tổng cục trưởng Tổng cục Thiết giáp thuộc Bộ Quốc phòng Nga, đã đề cập đến điều này trong bài viết "Thiết giáp của chúng ta vẫn mạnh mẽ", đăng trên tờ Krasnaya Zvezda.

Cần lưu ý rằng theo Nghị định số 1055-30 của Chính phủ Liên bang Nga ngày 22 tháng 12 năm 2009, Tổng cục Thiết giáp thuộc Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ phát triển các mẫu xe bọc thép mới về cơ bản cho Lực lượng Lục quân.

Năm 2011, dựa trên các thông số kỹ chiến thuật được Bộ trưởng Quốc phòng Nga phê duyệt, công tác thiết kế thử nghiệm đã được triển khai trên các hệ thống Armata, Kurganets-25 và Boomerang.

Mục tiêu của Dự án Armata là tạo ra một nền tảng bánh xích hạng nặng thống nhất với khoang động cơ phía trước và phía sau cho một nhóm xe chiến đấu và xe hỗ trợ, cũng như phát triển một loại xe tăng mới, đi kèm xe chiến đấu bộ binh được bảo vệ vững chắc và một xe bọc thép cứu kéo dựa trên nền tảng này.

Xe tăng mới phải đảm bảo an toàn cho kíp lái và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được quy định trong điều kiện chiến đấu mới. Nga đã tính đến việc xe phải tương đối nhẹ và không quá đắt đỏ.

Về mặt này, thiết kế của T-14 khác biệt hoàn toàn so với các xe tăng nước ngoài đang hoạt động: kíp lái 3 người được bố trí trong khoang bọc thép được bảo vệ ở phía trước thân xe, module chiến đấu với vũ khí được thiết kế kiểu "không người lái".

Những yêu cầu cao nhất được đặt ra là đảm bảo hiệu quả tìm kiếm và nhận dạng mục tiêu, khai hỏa và tự động hóa công tác chiến đấu của kíp xe.

Xe được bảo vệ toàn diện khỏi tác động của vũ khí hiện đại, bao gồm hệ thống phòng vệ chủ động và hệ thống bảo vệ bán cầu trên.

Lần đầu tiên trong thực tiễn chế tạo xe tăng Nga, một bảng điện tử đã được tạo ra, tất cả các hệ thống của xe được kết nối và điều khiển ở chế độ tự động thông qua tổ hợp thông tin - điều khiển tích hợp.

Nga đang nghiên cứu chế tạo những họ phương tiện chiến đấu mặt đất mới hoàn toàn.

Xe chiến đấu bộ binh bánh xích hạng nặng đang được phát triển dựa trên nền tảng Armata với MTO (Hệ thống điều khiển hỏa lực) nằm ở phía trước và lực lượng đổ bộ nằm ở phía sau xe.

Lối ra chính của nhóm bộ binh cơ giới là đường dốc phía sau. Trọng tâm bảo vệ là đảm bảo khả năng sống sót của kíp xe cùng với binh lính bằng mọi cách có thể. Thiết kế gia cố phần gầm, hông, đầu và đuôi xe nhằm giải quyết vấn đề này.

Dự án Nghiên cứu và Phát triển Kurganets-25 bao gồm một xe bọc thép chở quân bánh xích, một xe chiến đấu bộ binh, và một xe bọc thép cứu hộ. Việc cơ động binh lính từ xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh được thực hiện thông qua một đường dốc gấp ở phía sau.

Các module chiến đấu của tất cả biến thể đều được điều khiển từ xa. Dự án Nghiên cứu và Phát triển Boomerang bao gồm một nền tảng bánh lốp liên chủng loại thống nhất và một xe chiến đấu bộ binh. Tất cả các xe đều được trang bị một "bảng điện tử".

Thiết kế của phương tiện tiên tiến bao gồm tiềm năng hiện đại hóa cao, cho phép triển khai nhanh chóng những công nghệ mới trong lĩnh vực hỏa lực, bảo vệ, cơ động và kiểm soát chỉ huy, bằng cách thay thế các đơn vị, module và hệ thống cũ bằng những thiết bị mới được phát triển.

Tất cả các loại xe đều được thiết kế để cơ động bằng đường sắt, đường biển và đường hàng không, ngoài ra Kurganets-25 và Boomerang cũng thích hợp để dỡ hàng và đưa lên tàu đổ bộ từ mặt nước.

Giới quan sát cho rằng dựa trên các mô hình đầy triển vọng, có thể chế tạo các loại xe bọc thép đa dạng cho Lực lượng Lục quân, phục vụ nhiều mục đích khác nhau.