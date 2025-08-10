Công việc sẽ bị trí tuệ nhân tạo AI thay thế trong 2 năm tới

Mỗi ngày, các công cụ AI không chỉ học thêm kỹ năng mới mà còn thực hiện được những nhiệm vụ vốn được coi là ưu thế của con người. Một nghiên cứu do Đại học Duke (bang Bắc Carolina, Mỹ) phối hợp cùng Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta và Richmond cho thấy, 61% doanh nghiệp lớn tại Mỹ dự kiến sẽ áp dụng AI ngay trong năm tới để tự động hóa các công việc vốn do con người đảm nhiệm.

Trong buổi phỏng vấn trực tuyến gần đây, Geoffrey Hinton, nhà khoa học được mệnh danh là “Bố già AI”, nhận định những vị trí như nhân viên tiếp thị qua điện thoại, nhân viên chăm sóc khách hàng trực tuyến, nhà phân tích pháp lý và tài chính cấp thấp sẽ là nhóm nghề chịu tác động sớm nhất, có thể bị thay thế chỉ trong vòng 24 tháng. “Nếu tôi làm trong các lĩnh vực đó, tôi sẽ bắt đầu lo lắng”, ông nói.

Geoffrey Hinton, nhà khoa học được mệnh danh là “Bố già AI”. (Ảnh: NYT)

Theo ông, sự cạnh tranh giữa con người và AI đã diễn ra ngay lúc này, không còn là câu chuyện viễn tưởng. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn đã cắt giảm hàng nghìn nhân sự do AI đảm nhiệm khối lượng công việc trước đây. Thị trường lao động cũng trở nên khó khăn hơn cho sinh viên mới tốt nghiệp.

Sự xuất hiện của các “AI Agent”, những công cụ có khả năng tự động thực hiện nhiệm vụ, quy trình trên phần mềm hoặc đưa ra quyết định dựa trên mục tiêu được lập trình, đang khiến doanh nghiệp càng mạnh tay tinh giản nhân sự để giảm chi phí vận hành.

Trước thực tế này, giới chuyên gia cho rằng doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách cần sớm xây dựng chiến lược thích ứng, đảm bảo cân bằng giữa hiệu quả công nghệ và quyền lợi lao động. Về phía người làm việc, việc chủ động học hỏi, làm quen và làm chủ AI trong lĩnh vực của mình sẽ là yếu tố quyết định để không bị tụt lại.

Geoffrey Everest Hinton sinh ngày 6/12/1947 tại London, Anh, là nhà khoa học máy tính kiêm nhà tâm lý học nhận thức, được coi là người tiên phong trong lĩnh vực học sâu (deep learning). Năm 2024, ông nhận giải Nobel Vật lý nhờ những phát hiện nền tảng về mạng nơ-ron nhân tạo.

Cũng trong năm này, Hinton cùng Yoshua Bengio, Yann LeCun, Fei-Fei Li và CEO Nvidia Jensen Huang được trao giải thưởng chính tại VinFuture 2024 vì những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là “những người cha đỡ đầu của AI” khi đặt nền móng cho hàng loạt tiến bộ công nghệ định hình AI hiện đại.