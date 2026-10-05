Công ty xe điện của ông Nguyễn Văn Thanh tăng vốn thêm 40%, tuyển mạnh các nhân sự biết tiếng Trung

Gần một tháng sau khi thành lập, startup xe điện AVES của ông Nguyễn Văn Thanh đã tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 42 tỷ đồng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp mở rộng tuyển dụng tại Hà Nội và Hưng Yên, chuẩn bị cho kế hoạch đưa sản phẩm đầu tiên ra thị trường vào mùa hè 2027.

CTCP Công nghệ và Năng lượng xanh AVES vừa đăng ký tăng vốn điều lệ thêm 12 tỷ đồng (tương đương 40%), từ 30 tỷ đồng lên 42 tỷ đồng. Thay đổi được thực hiện ngày 2/10, gần một tháng sau khi doanh nghiệp thành lập.

Tại thời điểm thành lập ngày 9/9, ông Nguyễn Văn Thanh góp 25,5 tỷ đồng, tương ứng 85% vốn AVES. Hai cổ đông còn lại là ông Lê Hoàng Long nắm 10% và ông Triệu Tuyên Hoàng sở hữu 5%.

Tuyển người cho trung tâm R&D tại Hưng Yên

Trên LinkedIn chính thức, doanh nghiệp cho biết đang tuyển hàng loạt vị trí cho trụ sở tại Hà Nội và trung tâm nghiên cứu phát triển tại Hưng Yên, gồm PMO (Quản lý dự án), kế toán tổng hợp, chuyên viên mua hàng, kỹ sư thiết kế cơ khí, kỹ sư điện - điện tử và nhân sự kiểm soát chất lượng.

Đáng chú ý, các vị trí PMO và mua hàng đều yêu cầu ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Trung.

Trong một đợt tuyển dụng trước đó, AVES tìm Planning Manager phụ trách kế hoạch sản xuất, cân đối nhu cầu vật tư và tồn kho cho mảng xe điện hai bánh.

Vị trí Logistics Manager được giao phụ trách toàn bộ luồng hàng đầu vào - đầu ra, vận chuyển xuyên biên giới, thủ tục hải quan và làm việc với các đối tác logistics.

Doanh nghiệp cho biết đang đồng thời xây dựng đội ngũ và chuẩn bị hạ tầng để đưa những sản phẩm đầu tiên ra thị trường vào mùa hè 2027.

Các tin tuyển dụng đăng trên TopCV trước đó cũng cho thấy AVES đang tập trung khá mạnh vào khâu kỹ thuật và sản xuất.

Vị trí kỹ sư cơ khí xe máy điện có nhiệm vụ thiết kế và chế tạo nguyên mẫu, từ khung, vỏ xe đến phối hợp tích hợp pin, động cơ và hệ thống quản lý nhiệt. Nhân sự này còn tham gia lắp ráp, thử nghiệm, xử lý lỗi và lập hồ sơ chuyển giao công nghệ cho đội ngũ sản xuất.

Một số vị trí khác liên quan đến xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng trên dây chuyền, tham gia các đợt sản xuất thử, giai đoạn tăng công suất, theo dõi lỗi sau bán hàng và làm việc với cơ quan kiểm định, đăng kiểm.

Các vị trí kỹ thuật này chủ yếu đặt tại Yên Mỹ, Hưng Yên.

Tìm nhân sự qua cuộc thi thiết kế xe máy điện

Song song với tuyển dụng trực tiếp, AVES còn tổ chức AVES Future Mobility Challenge 2026, cuộc thi thiết kế xe máy điện được khởi động từ tháng 9.

Ông Nguyễn Văn Thanh từng cho biết một trong những điều ông kỳ vọng sau cuộc thi là tìm được những nhân sự phù hợp để mời về làm việc cùng đội ngũ AVES.

Sau một tuần nhận bài, Fanpage AVES cho biết cuộc thi ghi nhận hơn 350 lượt đăng ký và hơn 200 ý tưởng từ nhiều nhóm tuổi và ngành nghề khác nhau.

Cổng nhận bài dự kiến mở đến ngày 27/10, với tổng giá trị giải thưởng 265 triệu đồng. Kết quả dự kiến được công bố và trao giải trong tháng 12.

Ông Nguyễn Văn Thanh sinh năm 1992, từng có hơn 7 năm làm việc trong hệ sinh thái Vingroup. Trước khi thành lập AVES, ông từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại VinBus, VinFast và có hơn 3 năm điều hành Green SM từ giai đoạn dự án còn trên giấy.

Khi công bố startup vào giữa tháng 9, ông Thanh mô tả đây là hành trình bắt đầu lại "từ con số 0".

AVES định hướng hoạt động trên ba trụ cột gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị IoT. Riêng trong lĩnh vực di chuyển, doanh nghiệp dự kiến nghiên cứu, phát triển và sản xuất nhiều dòng phương tiện, từ xe đạp điện, xe máy điện đến xe ba bánh điện.