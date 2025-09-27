Công ty Vietnam Land trở thành Đại lý phân phối Vinhomes Green Paradise

Vinhomes Green Paradise – siêu đô thị sinh thái biển

Vinhomes Green Paradise được Tập đoàn Vingroup đầu tư và phát triển tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh. Với quy mô 2.870 ha và vốn đầu tư dự kiến 11 tỷ USD, đây là một trong những dự án bất động sản ven biển lớn nhất của Việt Nam.

Dự án được phát triển theo mô hình ESG với ba trụ cột Xanh – Thông minh – Sinh thái. Mật độ xây dựng chỉ chiếm 30%, phần lớn diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và cảnh quan sinh thái. Vinhomes Green Paradise được định vị trở thành đô thị nghỉ dưỡng hiện đại, nơi con người gắn kết hài hòa với thiên nhiên.

Vị trí chiến lược – cửa ngõ kết nối kinh tế và du lịch biển

Vinhomes Green Paradise tọa lạc tại vị trí hiếm có khi ba mặt giáp biển Đông và một mặt giáp rừng ngập mặn nguyên sinh được UNESCO công nhận. Đây là vùng đất đặc biệt, hội tụ cả giá trị sinh thái và tiềm năng phát triển kinh tế.

Từ dự án, cư dân chỉ mất 50 đến 55 phút để đến trung tâm Quận 1 theo tuyến Nguyễn Hữu Thọ – Lê Văn Lương – Rừng Sác. Ngoài ra, khoảng cách 12km đường thủy đến TP Vũng Tàu giúp việc kết nối du lịch biển thuận tiện hơn. Dự án còn nằm gần các điểm du lịch nổi tiếng như biển 30/4, Đảo Khỉ, rừng Vàm Sát, mang lại lợi thế phát triển du lịch và nghỉ dưỡng.

Cùng với hệ thống hạ tầng trọng điểm như cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức – Long Thành và cảng quốc tế Cần Giờ, khu vực này được dự báo sẽ trở thành trung tâm du lịch và kinh tế biển quan trọng của TP Hồ Chí Minh.

Chuỗi tiện ích đồng bộ – kiến tạo chuẩn sống mới

Trên tổng diện tích gần 3.000 ha, Vinhomes Green Paradise mang đến hệ thống tiện ích toàn diện, gồm Paradise Lagoon rộng 443 ha – biển hồ nhân tạo quy mô lớn, bãi biển nhân tạo dài hàng km, Landmark Harbour – cảng tàu quốc tế 5 sao, cùng chuỗi tiện ích quốc tế từ trường học Vinschool, bệnh viện Vinmec đến trung tâm thương mại, phố đi bộ, công viên nước và quảng trường biển.

Hệ sinh thái tiện ích này giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn phong cách sống nghỉ dưỡng, hiện đại và tiện nghi ngay trong lòng đô thị sinh thái biển.

Công ty Vietnam Land – đại lý phân phối dự án

Việc Công ty Cổ phần Dịch Vụ Môi Giới Vietnam Land chính thức trở thành đại lý phân phối dự án Vinhomes Green Paradise khẳng định uy tín và năng lực của doanh nghiệp trên thị trường bất động sản cao cấp.

Ông Trương Văn Trung – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch Vụ Môi Giới Vietnam Land khẳng định:

"Vinhomes Green Paradise không chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản, mà còn là hiện thân của sự phồn vinh mới của TP.HCM trong kỷ nguyên vươn mình ra biển lớn. Với tinh thần tiên phong, Vietnam Land cam kết đồng hành sát cánh cùng Vinhomes và toàn hệ thống đại lý, quyết tâm chinh phục mọi đỉnh cao mục tiêu đã đặt ra."

Với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp và tận tâm, Vietnam Land cam kết cung cấp thông tin minh bạch, chính xác và mang đến cơ hội đầu tư bền vững cho khách hàng. Vai trò đại lý phân phối không chỉ giúp Vietnam Land nâng cao thương hiệu mà còn góp phần đưa siêu đô thị sinh thái biển đến gần hơn với nhà đầu tư và cộng đồng cư dân tinh hoa.

Kết luận

Công ty Vietnam Land trở thành Đại lý phân phối Vinhomes Green Paradise là bước hợp tác chiến lược quan trọng, đánh dấu sự đồng hành giữa thương hiệu môi giới uy tín và siêu đô thị sinh thái biển hàng đầu khu vực. Đây không chỉ là cơ hội để khẳng định vị thế của Vietnam Land mà còn mở ra triển vọng đầu tư bứt phá cho khách hàng tại Cần Giờ – trung tâm nghỉ dưỡng và kinh tế biển tương lai của TP Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Giới Vietnam Land

Đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Trụ sở: 280A17 Lương Định Của, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh

Văn phòng: STH 22.30 Thích Quảng Đức, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Hotline: 0912132323

Website: https://vietnamland.vn/